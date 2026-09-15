“Se está llevando a cabo una limpieza étnica en Cisjordania”: 12 países, incluida Francia, sancionarán el comercio con las colonias israelíes

Doce países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, anunciaron este martes 8 de septiembre su intención de sancionar el comercio con las colonias israelíes, endureciendo aún más su tono contra Israel, que amenazaba con represalias.

La tensión aumenta desde hace semanas entre Israel y muchos Estados, especialmente en Europa, indignados por la intensificación de la violencia cometida por los colonos y por un vasto proyecto de ampliación de la colonización en el territorio ocupado desde 1967.

En una declaración conjunta, estos doce países -Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia- “confirmar su intención de imponer restricciones nacionales al comercio de bienes con colonias ilegales según el derecho internacional y/o apoyar restricciones europeas a este efecto, o que consideren seriamente adoptar tales restricciones u otras medidas de acuerdo con sus procedimientos nacionales”.

En el texto explican que “El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la necesidad de tomar medidas para evitar que la situación se deteriore aún más”. Todavía afirman que la violencia de los colonos “han alcanzado niveles sin precedentes” y juzgar eso “Las acciones del gobierno israelí en Cisjordania socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”.

En la red social X, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó que Francia “pondrá fin al comercio con los asentamientos israelíes ubicados en los territorios palestinos ocupados” porque “Cisjordania está al borde de la explosión”.

Al mismo tiempo, el Ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, anunció al Parlamento “una prohibición de la importación de productos procedentes de colonias ilegales ubicadas en los territorios ocupados”. Londres también sancionará “empresas y particulares que prestan servicios, tales como construcción, infraestructura, financiación o bienes raíces para la expansión del asentamiento”añadió.

“En Cisjordania se está llevando a cabo una limpieza étnica, llevada a cabo por colonos terroristas y, con demasiada frecuencia, el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación.afirmó el ministro, descendiente de judíos refugiados en el Reino Unido. Para el Reino Unido, con un comercio estimado en 44,2 millones de euros con los territorios ocupados, una prohibición de las importaciones sería principalmente simbólica.

Incluso antes de que se publicara la declaración, el presidente israelí Isaac Herzog advirtió que las sanciones representarían “un grave error de cálculo y una decisión que caerá en el lado equivocado de la Historia”. Aún más virulento, el Ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó el lunes a “buscar al embajador británico” de Israel. “La decisión (…) boicotear los productos de Judea y Samaria (nombre dado por Israel a Cisjordania, nota del editor) e imponer sanciones a los judíos simplemente porque viven y trabajan en su tierra ancestral es antisemita y vergonzoso”.declaró también Israel Gantz, presidente del Consejo Yesha, la principal organización que representa a los colonos en la Cisjordania ocupada.

Este anuncio de nuevas sanciones se produce en plena campaña electoral en Israel de cara a las elecciones legislativas de octubre, marcadas por un endurecimiento de la retórica de algunos líderes israelíes de la coalición de derecha y extrema derecha liderada por Benjamín Netanyahu.

Más allá de Israel, ya ha provocado críticas estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo que imponer sanciones sería “una decisión irracional”. “Esto es discriminación contra el gobierno israelí, discriminación contra los judíos”declaró este martes a la BBC. “Obviamente, no nos van a gustar”.declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el aeropuerto de Miami, cuando se encontraba de gira por América Latina, cuando se le preguntó sobre las sanciones británicas. “Pero compartimos el objetivo de la estabilidad. No queremos ver un aumento de la violencia, el conflicto o las tensiones en Cisjordania en un momento muy sensible en la región”.añadió sin embargo.

Varios países occidentales ya han adoptado sanciones ante la intensificación de la violencia cometida por los colonos, en paralelo a la guerra en Gaza, liderada por Israel en represalia por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023.

En junio pasado, Francia, Australia y Canadá atacaron a entidades e individuos israelíes involucrados en la violencia y la expansión de los asentamientos, medidas que luego se describieron como “vergonzoso” por Israel. Irlanda y España también han tomado medidas contra el comercio con los asentamientos israelíes, y Francia está presionando para que se adopte una medida similar en toda la Unión Europea.

Los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich también tienen prohibida la entrada a Francia y al Reino Unido. Excluyendo Jerusalén Oriental, ocupada y anexada por Israel, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto con más de 500.000 israelíes que viven en estas colonias.