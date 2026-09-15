“La invitación del diputado de extrema derecha Charles-Henri Alloncle a la Maison du Barreau mancha nuestras túnicas y nuestro juramento”

Robert Badinter dijo una vez: “El fascismo no surge como una tormenta de la noche a la mañana (…), al principio es sigiloso, oculto, ordinario. (…) Se apodera de los corazones antes de pervertir las mentes y luego tomar el poder. »

La invitación del diputado de extrema derecha Charles-Henri Alloncle el próximo martes a la Conferencia Berryer a iniciativa de la Conferencia de Pasantías de Abogados de París nos lo recuerda con rara amargura.

En nombre del “pluralismo” de sensibilidades, ahora sería aceptable acoger en la Maison du Barreau a un parlamentario que, en los últimos meses, ha seguido atacando a multitudes de abogados, periodistas, sindicalistas y representantes del mundo académico.

La invitación no equivale, por supuesto, a apoyar, y la institución laica de la Conferencia de Pasantías es libre de transmitir la imagen que desee de los miembros que la componen sin ser llamada a ningún tipo de “censura”.

Pero optar por dar tal visibilidad a un funcionario electo que dirigió, sin respetar el procedimiento contradictorio y los derechos de la defensa, una Inquisición formal contra todas las formas de contrapoder que tiene nuestra sociedad democrática, desviando en el proceso la comisión de investigación de la que fue el turbulento relator y los medios de representación nacional, nos parece constituir una falta moral tanto como una negación de los principios esenciales de nuestra profesión.

Entonces, ¿cómo no ver en esta invitación un estímulo para que los colegas, en el futuro, sean atacados impunemente por su expresión en el debate público, y esto, siempre que se trate de defender el Estado de derecho y las libertades fundamentales del abogado de la ciudad?

Se recordará que este “invitado de honor”, informado por nuestras instituciones ordinales, fue llamado repetidamente al orden por no haber cumplido con el requisito de equidad en los debates.

En momentos en que los partidarios de este mismo diputado están elaborando listas de abogados supuestamente “inmigracionistas”, revelar masivamente sus datos de contacto profesionales y llegar incluso a destrozar sus locales, ¿cómo podemos tomar esta invitación sino por lo que es, es decir, una falta de fraternidad y solidaridad entre los miembros de nuestra profesión?

Además, al jurar ejercer nuestras funciones con dignidad y humanidad, al vestir el traje de nuestra profesión, ¿no hemos hecho la promesa de permanecer unidos cada vez que uno de los nuestros fuera echado a pastar y, por tanto, entregado a la venganza?

Más allá de la diversidad de sentimientos personales inspirados por las propias convicciones políticas del Sr. Alloncle, inusuales ya que provienen de un entorno aliado a Marine Le Pen, debemos recordar que nuestros vestidos negros son parte de una memoria de las luchas por la dignidad y las libertades fundamentales.

Por lo tanto, tuvimos ante nosotros hermanos y hermanas ilustres para enfrentar a los monarcas despóticos, luchar contra la pena de muerte, la colonización, la violación y, en tiempos muy oscuros, contra el ocupante nazi.

Conscientes de este patrimonio y de la gravedad del momento que vive nuestro país, nos alarma la ligereza que demuestra esta invitación.

En una era en la que nadie sostiene que “todas las opiniones son iguales” y que deberíamos, se nos dice, invitar a los escépticos climáticos, racistas y misóginos a la pantalla y a las ondas para satisfacer a las masas, sus carteras y sus votos, nosotros, los abogados que hemos firmado este documento, nos negamos a permitir que nuestros vestidos se utilicen para blanquear las ideologías que llaman al odio y la estigmatización de una parte de nuestros conciudadanos.

Por supuesto, es posible e incluso deseable reírse de todo. Pero no con todos.

SIGNATARIOS:

Chirinne ARDAKANIabogado del colegio de abogados de Val-d’Oise

Arié ALIMIabogado del colegio de abogados de París

Margot PUGLIESEabogado del colegio de abogados de París, exsecretario de la conferencia

Ainoha PASCUALabogado del colegio de abogados de París

Sophie REY-GASCONabogado del colegio de abogados de París, exsecretario de la conferencia

Alicia BECKERabogado del colegio de abogados de París

Mohamed JAÍTEabogado del colegio de abogados de París

Sophie ALLAERTabogado del colegio de abogados de París

Maiwelle MEZIabogado del colegio de abogados de París

Marc PITTI FERRANDIabogado del colegio de abogados de París

María PAUNERabogado del colegio de abogados de París

Carolina MECARY, abogado en el colegio de abogados de París

Raquel SAADA, abogado en el colegio de abogados de París

Romain RUIZabogado del colegio de abogados de París, exsecretario de la conferencia

Anouck MICHELINabogado del colegio de abogados de París

lucía simónabogado del colegio de abogados de París

Sofía CLOCHERabogado del colegio de abogados de París

Vicente BRENGARTHabogado del colegio de abogados de París

Hugo PARTOUCHEabogado del colegio de abogados de París

Camille LOYER-LOZACHabogado del colegio de abogados de París

Sirine BECHOUELabogado del colegio de abogados de París

Raphaël KEMPFabogado del colegio de abogados de París, miembro del Consejo de la Orden