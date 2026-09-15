Netanyahu habría sido alertado diez días antes del 7 de octubre pero habría ignorado la advertencia

¿Y si la información revelada esta mañana por el periódico “Haaretz” marcara un punto de inflexión en la campaña electoral israelí? Siete semanas antes de las elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre y un mes antes del tercer aniversario del 7 de octubre, el diario de izquierda revela este martes 8 de septiembre que Benjamín Netanyahu habría sido advertido, una semana y media antes de las masacres, de una ofensiva en preparación contra Israel. La investigación, extraída de un libro de próxima aparición titulado “Rehenes: 843 días de abandono”, revela que el Primer Ministro israelí recibió una llamada directa desde el palacio presidencial de Abu Dabi de Mohammed Ben Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, informándole de las intenciones de Yahya Sinouar, jefe del brazo armado de Hamás en el enclave. Información crucial que Benyamin Netanyahu supuestamente se guardó para sí sin informar a los funcionarios de seguridad del país, negada por la oficina del Primer Ministro al final del día; Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, declararon lacónicamente que no habían “sin comentarios” hacer.

Pero las revelaciones copan los titulares en Israel este martes, mientras el atentado sin precedentes del 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes, está en el centro de la campaña legislativa, las primeras elecciones desde aquel día que traumatizó a Israel y arrastró al país a una guerra en varios frentes…