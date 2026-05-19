Rusia atacada por casi 600 drones ucranianos en respuesta a los ataques mortales en Kiev

Mientras las negociaciones, bajo mediación estadounidense, están en suspenso desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Rusia indicó este domingo 17 de mayo que había sido objeto de uno de los ataques ucranianos más masivos en más de cuatro años de conflicto, que movilizó alrededor de 600 drones y causó tres muertes en las afueras de Moscú y una muerte en la región de Belgorod.

Este ataque ucraniano se produjo tres días después de los mortíferos ataques contra la capital ucraniana, a los que Kiev había prometido responder. “Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y sus ataques a nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas”escribió este domingo el presidente Volodymyr Zelensky en las redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas antiaéreas habían derribado 556 drones ucranianos entre las 10 p.m. y las 7 de la mañana hora local (entre las 21 y las 6 de la mañana en Francia), y otros 30 drones fueron neutralizados entre las 7 y las 9 de la mañana hora local (6 y 8 de la mañana en Francia).

Estas interceptaciones, a un nivel muy superior a las pocas decenas observadas con mayor frecuencia, se produjeron en 14 regiones rusas, así como en la Crimea anexada y en los mares Negro y Azov, precisó la misma fuente al servicio de mensajería ruso Max.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania afirmó este domingo haber interceptado 279 drones y señuelos de ataque rusos de un total de 287 lanzados durante la noche.

Moscú y su región se vieron particularmente afectados por el ataque ucraniano. El gobernador de la región que rodea la capital, Andrei Vorobiov, informó de la muerte de una mujer en la localidad de Jimki, al noroeste de Moscú, y de dos hombres asesinados en un pueblo de la comuna de Mytichchi (noreste). En el resto de la región, varias viviendas resultaron dañadas y “infraestructura” fueron atacados dejando cuatro heridos, dijo.

En la propia Moscú, más de 80 drones fueron interceptados y un ataque dejó 12 heridos. “especialmente los trabajadores” de una obra cerca de una refinería, según el alcalde Sergei Sobyanin. “La producción de la refinería no se vio interrumpida. Tres edificios residenciales resultaron dañados »aclaró.

En la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, un hombre murió durante la noche en el distrito de Chebekino, durante un ataque con drones ucranianos a un camión, según las autoridades regionales.

Ucrania, en respuesta a los bombardeos diarios del ejército ruso durante más de cuatro años, ataca periódicamente objetivos en Rusia. Asegura que apunta a sitios militares pero también energéticos para reducir la posibilidad de que Moscú financie sus operaciones militares. Si la región de la capital es regularmente objeto de ataques con aviones no tripulados, el propio Moscú, situado a más de 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, rara vez es blanco de ataques.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se han estancado. Una tregua de tres días permitió interrumpir los bombardeos masivos fuera del frente durante las conmemoraciones rusas del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero los ataques se reanudaron tan pronto como expiró, la noche del lunes al martes, el alto el fuego negociado bajo los auspicios del presidente estadounidense Donald Trump.

Al menos 24 personas, entre ellas tres menores de 12, 15 y 17 años, murieron en ataques con aviones no tripulados y misiles de largo alcance en Kiev durante la noche del miércoles al jueves, según un informe ucraniano publicado el viernes. Unas cincuenta personas más resultaron heridas.