Asunto Epstein: “unas diez” nuevas víctimas acudieron a la fiscalía de París

Publicado el 17 de mayo de 2026 a las 13:31 horas. Lectura: 1 min.

“Una docena” Nuevas presuntas víctimas de Jeffrey Epstein se han presentado ante la fiscalía de París, afirmó este domingo la fiscal Laure Beccuau, entrevistada en RTL.

La fiscalía de París ha abierto una amplia investigación para “tráfico de personas” tras la publicación por parte del gobierno estadounidense de miles de expedientes pertenecientes al criminal sexual fallecido en 2019. El objetivo es, en particular, identificar aquellos que podrían haberle permitido facilitar sus crímenes en Francia. “Ninguna de las personas que podrían estar implicadas ha sido escuchada” hasta ahora, dijo.

En total se presentaron una veintena de víctimas, diez de las cuales aún no eran conocidas por la fiscalía. Los demás fueron, en particular, víctimas de Jean-Luc Brunel, agente de modelos acusado de violación de menores, que se suicidó mientras estaba detenido en 2022, o de Gérald Marie, ex director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, objeto de denuncias y que negó públicamente los hechos a través de su abogado.

“Escuchamos a estas víctimas, algunas de ellas están en el extranjero”explicó el fiscal. “Sacamos la computadora del señor Epstein, su teléfono, sus libretas de direcciones”que son objeto de nuevos análisis, dijo. “También tendremos solicitudes de asistencia internacional”. “Es cuando hemos completado nuestro conocimiento” relaciones “Epstein con los otros protagonistas” de su red en Francia “que escucharemos a los acusados”.

Estas investigaciones para descubrir quiénes del entorno de Epstein pudieron haberlo ayudado, por ejemplo acercando a víctimas jóvenes hacia él, no impiden que prosigan las investigaciones sobre la violencia sexual de la que estos cómplices pueden haber sido culpables. Otro hombre y posible reclutador de Epstein, Daniel Siad, es objeto de una investigación en París, tras las denuncias de posibles víctimas.

Durante esta misma entrevista, Laure Beccuau anunció que todas las denuncias por violencia sexual contra Patrick Bruel en Francia “será agrupado”el cantante y actor francés es objeto de al menos cuatro denuncias, sin contar la anunciada por la presentadora de televisión Flavie Flament, presentada ante el decano de los jueces de instrucción de París pero de la que la fiscalía aún no ha sido notificada formalmente.