gallineros gigantes, pesticidas, megacuencas… Puntos calientes por venir

La ley de emergencia agrícola llega a la Asamblea Nacional este martes 19 de mayo y corre el riesgo de incendiar la cámara. Megacuencas, ampliación de las explotaciones ganaderas, pesticidas… Presentado como una promesa de apaciguamiento ante la ira agrícola del invierno, este texto presentado por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, prevé numerosas simplificaciones que dividen en gran medida el panorama político. Vuelve a poner en el debate temas candentes como la gestión del agua o el pesticida acetamiprid, cuya reintroducción prevista por la ley Duplomb fue rechazada por el Consejo Constitucional.

Defendida por el Primer Ministro Sébastien Lecornu como “un texto equilibrado, sólido desde el punto de vista jurídico, pragmático”, France Nature Environnement considera que se trata de un proyecto de ley que “organiza la reversión de la legislación ambiental, en detrimento de la salud pública, los ecosistemas y los agricultores”.

Y como garantía de los acalorados debates que se avecinan, se han presentado unas 2.200 enmiendas sobre los 23 artículos de este proyecto de ley. Suficiente para tensar al Ministro de Agricultura, que pide a los parlamentarios que no hagan“obstrucción” para bloquear el examen del texto, cuando Arnaud Rousseau, presidente del sindicato agrícola mayoritario FNSEA, pide a los parlamentarios que “responsabilidad”.

El proyecto de ley de emergencia agrícola pretende facilitar la construcción de proyectos de almacenamiento de agua, como megacuencas. Por un lado, propone eliminar la obligación de obtener autorización ambiental para las reuniones públicas y sustituirlas por una reunión permanente en el ayuntamiento. “Menos debates significa más tensiones en los territorios”, preocupa a France Nature Environnement. Por otra parte, el texto prevé reforzar los poderes del prefecto permitiéndole ampliar “provisionalmente y por un plazo máximo de dos años” autorizaciones de domiciliación bancaria, que se habrían considerado ilegales en los tribunales, “teniendo en cuenta en particular la naturaleza y el alcance de la ilegalidad en cuestión”.

Además, el gobierno intentará reintroducir en la Cámara dos artículos controvertidos que fueron eliminados en comisión. El primero tiene como objetivo reducir la compensación por proyectos desarrollados en humedales, “Dependiendo de (su) estado de funcionalidad »es decir, cuando ya están degradados. El segundo se refiere a la limitación de la contaminación por pesticidas en las cuencas hidrográficas. Tiene la intención de concentrar recursos en “ puntos de muestreo prioritarios”, los más contaminados.

Sabiendo también que el texto proporciona nuevos medios para luchar contra los llamados recursos “abusivos” contra proyectos agrícolas: la idea es permitir que un líder de proyecto pueda “pedir al juez que le pague una indemnización por daños y perjuicios”. Para France Nature Environnement, que considera que los recursos abusivos son además “marginal”viene “debilitar el derecho a emprender acciones legales, al correr el riesgo de un aumento de las órdenes de silencio contra los denunciantes”.

El acetamiprid –el pesticida que la ley Duplomb pretendía reintroducir antes de ser revocado por el Consejo Constitucional– puede no aparecer en el proyecto de ley, pero inevitablemente será discutido en los debates parlamentarios. Este martes en TFI, Annie Genevard reafirmó que su reintroducción no aparecerá en el proyecto de ley de emergencia agrícola, sino en un “ otro vehículo legislativo, éste de iniciativa parlamentaria, que vivirá su vida por sí solo”.

Si la FNSEA insiste en no posponer ” nos vemos “ esta reintroducción, el gobierno retrasa insistiendo en la libertad de los diputados, precisando al mismo tiempo que las iniciativas parlamentarias anexas “permitirá un debate, sin bloquear y tomar como rehenes todas las medidas urgentes” del proyecto de ley actual.

Varias enmiendas en este sentido ya fueron rechazadas en la Comisión de Asuntos Económicos a principios de mayo, entre ellas la de la diputada de la Agrupación Nacional por Lot-et-Garonne, Hélène Laporte. Otro, presentado por diputados del Renacimiento, preveía la autorización de pesticidas utilizados en otros estados miembros de la UE. El senador Laurent Duplomb, por su parte, pretende hacer todo lo posible para que se añada la reintroducción del acetamiprid cuando el texto sea aprobado por el Senado.

En lo que respecta a los pesticidas en general, el texto pretende en particular luchar contra la competencia desleal en la importación de productos alimenticios que contienen residuos de pesticidas prohibidos en la Unión Europea.

El proyecto de ley pretende hacer de la ganadería una excepción, en particular autorizando al Gobierno a legislar mediante ordenanza para crear un régimen especial de autorización medioambiental para las instalaciones ganaderas. Como gallineros gigantes. “Este nuevo régimen contribuirá más ampliamente a simplificar los procedimientos administrativos para las explotaciones agrícolas, en un contexto de alta competencia”. él justifica. una manera de “eliminar las limitaciones al establecimiento y expansión de la ganadería intensiva”según la asociación protectora de animales L-214. Antes de añadir que este recurso a la orden “equivale a cortocircuitar el debate parlamentario”.

Una medida esperada por los profesionales del sector. “De hecho, ya no es soportable tener criadores que tarden seis años en construir un gallinero en zonas donde no hay mucha gente, Yann Nédélec, director de Anvol, la asociación interprofesional de aves de corral, explica al medio Reporterre.

Más allá de las estructuras de cría, este texto también traduce en ley la degradación del lobo por parte de la UE: su protección pasa de “estricta” a “simple”. Otro artículo también quiere autorizar al ejecutivo a emitir órdenes para reformar el modelo de gobernanza sanitaria, muy criticado por los sindicatos minoritarios durante la crisis de la dermatosis bovina.

La ley propone nuevas medidas sobre los ingresos de los agricultores. Espera reforzar el peso de las organizaciones de productores frente a los fabricantes. Una medida también bienvenida por la Confédération paysanne, un sindicato clasificado de izquierda. Por lo tanto, la duración de las negociaciones se limita a cuatro meses en “corriente arriba” evitar “situaciones de estancamiento perjudiciales para los productores agrícolas”. Además, se solicita tener en cuenta los indicadores de costos de producción establecidos dentro de las organizaciones interprofesionales para establecer los precios.

Y en comisión se aprobaron enmiendas para reforzar las obligaciones de los grandes minoristas cuando reducen sus pedidos para presionarlos. Lo suficiente como para provocar la ira de los grandes distribuidores, que lamentan un texto que beneficiaría “algunas multinacionales”. El gobierno también insiste en la soberanía agrícola, con un artículo que prevé “compras patrióticas” en los comedores públicos, que deberán suministrarse principalmente en la UE.