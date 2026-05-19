¿Inteligencia artificial, herramienta de cocreación o rectificadora para profesionales?

“2025, La Odisea de la IA, representación y uso de la inteligencia artificial en el cine”, publicado por Passage(s) hace unas semanas, es el primer libro en francés sobre la relación entre la inteligencia artificial y el cine. Y la elección de la fecha que abre el título (2025), más allá del guiño a Stanley Kubrick (director de “2001, Odisea en el espacio”, nota del editor)destaca que fue en ese año cuando la IA se extendió rápidamente en nuestras sociedades, aunque ya había invadido el cine antes. La autora Elodie Hachet evita los clichés que ven en la IA sólo una amenaza para el cine, un peligro casi mortal para el séptimo arte: adopta una posición matizada, destacando sus ventajas, sin dejar de lado transformaciones potencialmente negativas para las profesiones cinematográficas.

El primer punto es entender que la inteligencia artificial es, para el cine, una herramienta creativa. Para efectos especiales, por supuesto, pero también, de forma menos conocida, para la restauración digital de películas antiguas, con la posibilidad, en particular, de recrear partes faltantes o reparar imágenes dañadas. Aquí, el trabajo realizado por la inteligencia artificial es imperceptible para un espectador común y corriente; entonces hablamos de “IA invisible”. Y es esta invisibilidad la que puede provocar miedo a la IA: está ahí, pero no la notamos, es una amenaza oculta.

En realidad, la inteligencia artificial no puede “crear” sola: siempre requiere de un humano que la utilice para sus proyectos artísticos. Desde 2023, es a nivel de escenario donde la IA puede intervenir, pudiendo producir uno completo a partir de una simple descripción. Sin embargo, no puede escribir un guión desde cero. Debe aprender a poder crear; y es una representación frecuente, pero errónea, creer que es capaz de fabricar cualquier cosa ex nihilo.

Así, una IA debe “alimentarse” de una gran cantidad de escenarios preexistentes elegidos por el guionista. Existe, por tanto, una colaboración hombre/máquina, porque la inteligencia artificial realiza tareas que pueden resultar largas, incluso tediosas para el guionista, como construir el escenario como desea el productor, teniendo en cuenta el presupuesto, los actores elegidos, sus necesidades, etc. De esta manera, liberado de estos elementos no creativos, el guionista podrá centrarse en aspectos más interesantes de la escritura.

En cierto modo coguionista, la IA también puede ser codirectora. Hay dos pasos aquí. Primero debes enviarle una descripción, de un personaje por ejemplo. Luego puede producir una imagen fija. El segundo paso es obtener una imagen animada. Sin embargo, la inteligencia artificial es incapaz de producir la misma imagen dos veces, por lo que el director tendrá que reelaborar las imágenes resultantes de la IA en la postproducción, para reducir en particular las inconsistencias en los movimientos de los personajes. Por tanto, existe, por así decirlo, una cocreación entre el hombre y la máquina.

Donde la inteligencia artificial juega un papel central es en el doblaje. Muchas IA son capaces de transformar el movimiento de los labios de los actores para sincronizarlo con el diálogo en un idioma diferente al original. Pero quizás lo más importante es que pueden conservar el timbre exacto de la voz de un actor en una versión doblada, en una treintena de idiomas. Así, podemos ver y oír a Leonardo DiCaprio hablando en una treintena de idiomas diferentes, en una película rodada en inglés, con una perfecta correspondencia entre palabra y movimiento de labios, y el timbre muy particular de la voz de este actor en todas las versiones dobladas. Existe, pues, un peligro real para la profesión de actor de doblaje: los avances de la IA en este punto podrían, a largo plazo, inutilizar su uso y esta profesión corre el riesgo de desaparecer por completo.

Quizás una de las transformaciones más espectaculares inducidas por la IA es la “resurrección” de un actor o actriz de películas o partes de películas que nunca se filmaron durante su vida. La capacidad de escanear a los actores por completo y utilizar el resultado puede resultar preocupante para algunas profesiones cinematográficas, especialmente para papeles pequeños y extras. ¿Por qué contratar actrices o actores que rara vez intervienen en una película si podemos utilizar sus dobles virtuales más económicos en cualquier situación?

Estas amenazas a las profesiones cinematográficas provocaron una huelga a gran escala en Hollywood, lanzada por el sindicato de guionistas el 2 de mayo de 2023, a la que se unió en julio el sindicato de actores. Más de cien mil guionistas y actores participaron en el movimiento que finalizó el 5 de diciembre y desembocó en un acuerdo de tres años con los estudios, pero que sigue siendo frágil. Lo principal es que los escenarios y las actuaciones de los actores que “alimentan” a las IA sólo pueden utilizarse con el consentimiento de los escritores y actores interesados. Además, las películas creadas íntegramente por IA no son (¿todavía?) elegibles para los Oscar. Y si se utiliza IA en una película (por ejemplo, edición de imágenes), debe aparecer en los créditos; de lo contrario, la película no es elegible.

En el Festival de Cine de Cannes, tras la huelga estadounidense, surgieron muchas preguntas, en particular esta crucial: si parte de una película es producida por IA, ¿existe todavía una verdadera “creación humana”? O también: si un escenario es parcialmente producido por inteligencia artificial, ¿quién posee los derechos de autor? ¿Al director? ¿A la IA utilizada? Paralelamente a estos debates, Adami, la organización de gestión de los artistas escénicos, también obtuvo que sus actuaciones (imagen, voz, música) no puedan utilizarse sin su consentimiento expreso. En última instancia, no se trata de oponer la creación humana y los avances tecnológicos sino, como escribe Elodie Hachet, “construir un mercado de IA ético y competitivo, donde los titulares de derechos conserven el control de sus obras y sus interpretaciones”.

EXPRESO ORGÁNICO

Asociado en Filosofía y Doctor en Estudios Cinematográficos, Pascal Coute es autor de “Formas y obsesiones del cine americano contemporáneo, 1980-2003 » (Klincksieck, 2003) y de “ the Inhuman at Steven Spielberg” (Passage(e) s, 2019). Profesor del departamento de artes escénicas, sector cinematográfico, de la Universidad de Caen-Normandie de 1999 a 2021, actualmente dirige la colección de obras sobre cine “Focale(s)” publicada por Passage(s).