Reforma de pensiones: «El referéndum es un resultado» en caso de «bloqueo», cree que Bayrou

En caso de «Bloqueo» en pensiones, «El referéndum es un resultado»estima que François Bayrou en una entrevista con el «Figaro» publicó esta noche el jueves 27 de febrero. En el primer día de consultas entre los socios sociales sobre la reforma de la pensión de 2023, de las cuales la fuerza sindicat ovrière criticó la puerta, el primer ministro reafirma que «Si nadie está de acuerdo (…), permaneceremos en el sistema anterior, definido en 2023».









Pero él no excluye recurrir al referéndum «Si un día estuviéramos en una situación de bloqueo». «Siempre he dicho que cuando se bloquean las preguntas, cuando no hay una resolución posible, el referéndum es una salida»explica.





«Tenemos que preguntarnos sobre una trayectoria, tal vez a los 20 años, para alcanzar un reequilibrio, con métodos diferentes e innovadores»dice el primer ministro nuevamente.





Seis mil millones de euros en ahorros adicionales para encontrar para 2030





En una carta de misión enviada el miércoles por la noche, François Bayrou ahora pide a los socios sociales para que restaure el saldo del sistema en cinco años, lo que significa encontrar 6 mil millones de euros en ahorros adicionales para 2030. Hasta ahora el gobierno ha solicitado que las cuentas no estén «Degradado». Pero François Bayrou «Negarse a considerar la caída en las pensiones» porque «Acéptalo, sería imposible para la reforma» imposible «. «La jubilación, se dijo en el pasado, es un salario retrasado. Tengo derecho a este enfoque «.





Él «No pienses» No más que un sistema de jubilación de puntos, como es dibujado por el gobierno de Édouard Philippe, «Será la solución adoptada porque es muy exigente». «Pero ella ofreció tres ventajas en las que podemos pensar»sugiere el jefe de gobierno: «El equilibrio financiero necesario del sistema, la elección más individual de la jubilación y la responsabilidad dada a los socios sociales para administrar el sistema, al menos en el privado».









Cuando se le pidió saber si integrar una dosis de capitalización en el sistema francés por distribución, respondió que «La mayoría de las organizaciones ya no lo descartan».





En cuanto a la fuerza, Ouvrière, que cerró la puerta a las negociaciones en particular debido a esta nueva solicitud del gobierno para restaurar el equilibrio del sistema para 2030, su » lugar « permanecer «Obviamente en la mesa, si quieren volver»dijo Matignon en un mensaje a AFP.