Reforma de las pensiones: Bayrou fija el objetivo de un acuerdo “a finales de mayo”

François Bayrou ha fijado este viernes 16 de enero a las “finales de mayo” el objetivo de un acuerdo entre los interlocutores sociales en materia de pensiones, estimando “Es inimaginable que este problema, tan importante para la sociedad francesa, pueda resolverse únicamente mediante un enfrentamiento”al final de la primera reunión sobre el tema en el Ministerio de Trabajo.









“Esta idea de que van a compartir meses y meses de trabajo, para mí, es una idea fructífera”se alegró, deplorando el estado de “bloqueo generalizado” en el que se encuentra Francia. “Somos un país que no tiene presupuesto, somos un país que no tiene mayoría, somos un país en el que unos chocan constantemente con otros (…) y no podemos quedarnos ahí porque mientras tanto el mundo nos asedia”dijo.





“64 años es no”, recuerda Marylise Léon





La CFDT N°1 Marylise Léon reafirmó que era necesario “un cambio en la edad legal” de jubilación al final de la reunión que, según ella, permitió “establecer el marco”. “Siempre hemos sido extremadamente claros. 64 años es no. Entonces hay un tema ahí. Necesitamos cambiar la edad legal”declaró Marylise Léon, quien también destacó la cuestión del trabajo arduo y la igualdad de género. “Establecimos el marco, muchos elementos de método y tema que pueden ser invocados por todos. Soy optimista”añadió el secretario general del primer sindicato francés.





La reunión entre el gobierno y los interlocutores sociales para iniciar un difícil reinicio de la reforma de las pensiones de 2023 fue “la oportunidad de ver el alcance de los desacuerdos”afirmó por su parte la secretaria general de la CGT, Sophie Binet. “Todas las organizaciones sindicales se pronunciaron para denunciar a los 64 años” y exigir la derogación de la reforma, prosiguió Sophie Binet, para quien, “La reunión de hoy confirmó que no se ha pasado página sobre la movilización y que la reforma de las pensiones no puede quedarse como está”.









“Los empresarios han reiterado su compromiso con la reforma. Recalcó su negativa a aumentar la financiación de nuestros planes de pensiones. Algunas organizaciones patronales incluso han apoyado la exigencia de un sistema de capitalización que confiaría la financiación a nuestro sistema de reparto.detalló el sindicalista.





Al igual que Sophie Binet, jefa de la CFE-CGC, François Hommeril afirmó que » preocupado « que el Primer Ministro desea “tener un enfoque global, es decir que considera necesario abordar al mismo tiempo la cuestión de la jubilación de los funcionarios y la cuestión del equilibrio de los sistemas de reparto”.