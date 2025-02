Reducción de gases de efecto invernadero: la mayoría de los países pierden la fecha límite de la ONU para depositar su nueva hoja de ruta

Solo diez países respetaron la fecha establecida para esta ONU lunes 10 de febrero para presentar su nuevo plan para combatir el cambio climático. Entre los recién llegados se encuentran la mayoría de las principales economías mundiales, a toda prisa por presentar estrategias ejemplares después de la eliminación de los Estados Unidos.





Según una base de datos climática de la ONU, solo 10 de los casi 200 firmantes del Acuerdo de París de 2015 presentaron su estrategia actualizada para reducir los gases de efecto invernadero para 2035 antes de la fecha límite.





Si el Reino Unido, Suiza o Host de Brasil de la próxima COP30 en noviembre, ha puesto bien su documento actualizado, otros carecen de llamada, no menos importante: China, India o la Unión Europea, por ejemplo. Sin embargo, se esperan en el año.









En cuanto al plan presentado por los Estados Unidos bajo la administración Biden, probablemente seguirá siendo una carta muerta dada la reelección de Donald Trump, quien anunció un nuevo retiro de su país del Acuerdo de París.





Desarrollar energías renovables





El acuerdo establece que los firmantes revisan regularmente sus compromisos de descarbonización, llamados «Contribuciones determinadas a nivel nacional» (CDN, en la jerga de la ONU). Estos textos detallan, por ejemplo, la forma en que un país tiene la intención de hacerlo para desarrollar energías renovables o salir del carbón.





Se supone que estas estrategias reflejan la parte que cada país tiene la intención de tomar para contener el calentamiento muy por debajo de 2 ° C y continuar los esfuerzos para limitarla a 1.5 ° C, en comparación con la era preindustrial.









El mundo no está en el camino correcto: según la ONU, las hojas de ruta nacionales anteriores pusieron al mundo en el camino del calentamiento catastrófico de 2.6 ° C a 2.8 ° C. Un nivel sinónimo de ondas de calor, sequías y precipitaciones extremas, desapariciones de especies y un aumento irreversible en el nivel de los mares.





Pocos planes





El retraso en el depósito de CDN, que se presentan voluntariamente y no son legalmente vinculantes, no conduce a una penalización. El clima de la ONU también ha actuado estos plazos, su gerente Simon Stiell incluso considerando «Razonable tomar un poco más de tiempo para garantizar que estos planes sean de primera calidad».





Según un funcionario de la ONU, más de 170 países han indicado que estaban planeando presentar su plan este año, una gran mayoría de ellos antes de COP30.





Por el momento, hay planes raros, según Climate Action Tracker, que critica las últimas actualizaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suiza. Solo el Reino Unido está funcionando bien, según este grupo de investigación.