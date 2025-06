¿Quiénes son los nativos, estas identidades de extrema derecha juzgadas por un estandarte racista dirigido a Aya Nakamura?

Por

Trece personas vinculadas a este grupo de lejos, que habían pronunciado insultos racistas contra la cantante Aya Nakamura, se juzgan este miércoles. Habían desplegado un banner en el que podíamos leer: “No hay forma de que Aya, aquí es París, no el mercado de Bamako”.





El 9 de marzo de 2024, después de la evocación de la participación de Aya Nakamura en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el grupo lejano que los nativos publicaron una foto de una bandera racista en sus redes sociales. “No hay forma de que Aya, aquí es París, ¡no el mercado de Bamako!” », ¿Podríamos leer allí, la expresión” no hay forma “que se refiera al éxito del cantante,” djadja “.









La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), SOS Racisme y el Consejo Representante de Asociaciones Negras de Francia habían denunciado publicaciones de naturaleza racista con el enjuiciamiento de París. Aya Nakamura también había presentado una queja.





Trece personas serán juzgadas este miércoles 4 de junio para “Insulto público debido al supuesto origenetnia, raza o religión “ Y “Provocación pública por discriminación debido al supuesto origen, etnia, raza o religión”.









“No hay forma de que Aya, aquí es París, ¡no Kinshasa!” Originalmente debía ser escrito en el banner, desplegado por una docena de miembros del grupo lejano en las orillas del Sena, el 9 de marzo de 2024, hasta que uno de los militantes alerta: “Ella es maliense, eh, no congoleña …” Sin embargo, Bamako, la capital de Malí, no rima con Aya. “Pero podemos irnos: ¡es negro, qué!” Luego, somos racistas, por lo que no nos importa “respondió su cómplice, en un intercambio revelado por MediaPart. “Servimos una causa que nos va más allá de nosotros”justificado en abril pasado a AFP Marie, de 22 años, cuando Stanislas, de 24 años, invocó el “Libertad de expresión” y desafíos ” probar “ cualquier mensaje “Racista”.





• Un grupo heredero de generación de identidad





Tributo a Jean-Marie Le Pen, acciones antiinmigrantes, cursos de defensa personal … El grupo de extrema derecha Los nativos son un heredero de París de la Generación de Identidad (GI). Los cincuenta activistas activos jóvenes reclaman una vida comunitaria, entre los círculos de lectura, el deporte, el boxeo inglés en particular, y la acción política, y una identidad al mismo tiempo “Parisino, francés y europeo”con un anclaje ” BIEN “ ; Llamaron a votar por Eric Zemmour o por Marine Le Pen durante las elecciones presidenciales de 2022. Entre ellos, Gabriel, de 25 años, presentó en abril a AFP un movimiento de identidad triple: “Civilización, europea; nacional, francés; y regional local, París”.









La lucha contra el “gran reemplazo”, una teoría conspiradora sobre la supuesta sustitución de las poblaciones europeas por inmigrantes no europeos, popularizado por Eric Zemmour y el escritor de la extrema derecha Renaud Camus – IS “La madre de todas las batallas”afirma al joven que trabaja en finanzas. Los miembros de los nativos también piden “Remigración”un concepto que aboga por la expulsión de los inmigrantes “No asimilado”.





Según BFMTV, el grupo de nativos está compuesto notablemente de estudiantes y trabajadores jóvenes, envejecido de 20 a 25 años, algunos de los cuales se dedican al paralelo a la “Generación Z”, la rama juvenil del Partido de Eric Zemmour, Reconquest. Los activistas muy correctos reclaman sus vínculos con las normales de Rouen, la furia francesa de Toulouse o las murallas de Lyon, disueltas el año pasado. El grupo también está cerca de los grupos de identidad europeos, entre otros alemanes, húngaros o austriacos.





• Edouard Michaud, jefe de nativos





Según MediaPart, los preparativos para el“Acción aya” han confirmado que Edouard Michaud, un marco importante de la identidad de generación de grupos disueltos y el Zouaves París, es el líder de los nativos. Según la fiscalía, “Las investigaciones han señalado que las publicaciones emanaron en particular de la cuenta X del grupo” Les nativos “”afiliado al movimiento de identidad de extrema derecha, “Y su portavoz Antoine G.” “El gerente del grupo, cuyos otros habían esperado aguas abajo e instrucciones, fue identificado como Edouard M.”también dijo el fiscal público.





• Acciones transmitidas en las redes sociales





¿Sus medios de acción privilegiados? Las acciones de relevado transmitieron en sus redes sociales con sus casi 10,000 suscriptores en Instagram, más de 18,000 en X (ex-twitter). Se habían hablado notablemente de los nativos en diciembre de 2023, por organizar un rally de varias docenas de activistas, en homenaje a Thomas, este joven de 16 años asesinado a la salida de un festival de la aldea en Crépol, en Isère. Esta manifestación había sido prohibida por primera vez por la prefectura, antes de que el Tribunal Administrativo aumentara el decreto. En febrero pasado, acumularon la fachada de la compañía Air Argelia del eslogan: “¡Light Remam!” De Francia a Argelia. Para un viaje de regreso ”. En marzo, investigaron la basílica de Saint-Denis, en Sena-Saint-Denis, una protesta contra una exposición que incluye retratos de mujeres veladas. Dos personas, incluidas Stanislas, serán probadas el 5 de junio en Bobigny.









Esta estrategia de ACT-Propp ya ha sido experimentada por los ambientalistas de Greenpeace, cuyos nativos, como ayer, la identidad de la generación se inspira, a pesar de la brecha ideológica que los separa. Su objetivo: provocar reacciones masivas y, por lo tanto, sorprender a la opinión pública para que estemos hablando de ellas. “Hablamos de ello en las noticias de televisión en Corea del Sur”por ejemplo, con Gabriel AFP después de que se transmitió el banner.