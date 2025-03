¿Quién es Claude Malhuret, el senador del Allier cuyo discurso sobre Trump se ha vuelto viral en los Estados Unidos?

Tiempo de lectura: 3 min.

Retrato

Durante un debate en el Senado, el senador Horizons criticó fuertemente al presidente estadounidense, en comparación con un «traidor», y Elon Musk, un «bouffon bajo ketamina». Palabras duras que han hecho el zumbido en Francia, pero también en los Estados Unidos, donde varios medios elogiaron su discurso.





1. Trump y reprendido almizcle





“Washington se ha convertido en el tribunal de Nero. »» Desde la segunda oración de su discurso, el 4 de marzo en el Senado, Claude Malhuret, husillo en los colores de la bandera ucraniana en la chaqueta, establece el tono: no va a hacer en el encaje cuando evocar a Donald Trump y su gestión del conflicto en Ucrania. Para el senador Horizons de L’Allier, que habla ante el Primer Ministro como el patrón del grupo Les Independents-Republic y Territorios, el presidente estadounidense es «Un emperador incendiario» en vías de «Muestra lo que el arte del trato es el vientre plano». Unos minutos más tarde, es «Un escondido del servicio militar» eso «Para el héroe de la guerra Zelensky». «Estábamos en guerra con un dictador (Vladimir Putin, nota del editor)ahora estamos luchando contra un dictador apoyado por un traidor «también agregó. Evocador «Presentado cortesanos» En torno a Trump, el senador también describe a Elon Musk como un «Bouffon bajo ketamina». Concluye su habla lanzando: «Long vive en Ucrania libre, Long Live Democratic Europe. »»









2. Buzz internacional





Esta secuencia perfora rápidamente las paredes de la habitación superior para aterrizar en las redes sociales. Su discurso, compartido en YouTube por el canal parlamentario, totaliza más de un millón de opiniones este 10 de marzo. A modo de comparación, el de François Bayrou el mismo día solo fue visto por 1.500 personas. Aún más sorprendente, el Buzz cruza el Atlántico, tomado por varios medios estadounidenses, incluidos los CNN (134,000 visitas en YouTube) y Brut América (480,000 visitas). La revista «The Atlantic» incluso publicó la traducción completa de su discurso. «Detente lo que haces y mira la intervención de este senador francés»también titulado The American Huffington Post. A «Discurso poderoso»subrayó a Susan Glasser de la «New Yorker» (¡asumiendo un tweet del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Estonio!). «La oposición americana» no es «Capaz de expresarse con tanta claridad y fuerza». Con France 24 English, el 9 de marzo, el senador trató de explicar su éxito sorpresa con los estadounidenses: «Tengo la sensación de que no tienen respuesta a lo que Trump hace por parte de sus propios políticos y están felices de encontrar respuestas desde el exterior. »»









3. Solía ​​choque de fórmulas





A los 75 años, Claude Malhuret es conocido por su sentido de fórmula. A menudo aprovechaba sus discursos en el Senado, donde ha sido elegido durante diez años, para causar una impresión. En 2018, en medio de la crisis de «chalecos amarillos», el oficial electo llama al primer ministro Edouard Philippe a actos concretos, enfatizando que los franceses «Ya no puede avestruces». También castiga la degradación del arco triunfal por parte de los manifestantes, comparándolo con «Una bofetada (datos) a su madre «. Rebelote en 2019, después de las elecciones europeas, aborda la mezcla: The National Rally, «Partido grabado del nepotismo y opacidad» ; Jean-Luc Mélenchon, «Líder Minimo de Francia sujeto a Cuba» ; el derecho que no es «Muerto» pero » parte « ; el ex presidente socialista François Hollande cuya política «Se parece a una marca que vi el otro día en la carretera:» Restaurante trabajadores, cocina burguesa «».





4. De Rocard a Chirac





Nacido en Estrasburgo, Claude Malhuret se comete durante los eventos de mayo-68. A los 18 años, habla en un anfiteatro. «Noté cuando estaba mucho más cómodo frente a una multitud que en una cena mundana»admitió al «punto» en 2020. Posteriormente, se acercó a Michel Rocard y llevó su tarjeta al Partido Socialista Unificado (PSU). Una aventura a la izquierda que terminará cuando los socialistas se alijarán con los comunistas en 1981. Ese año, votó a Giscard y comenzó a trabajar con Alain Madelin. En 1986, fue nombrado Secretario de Estado de Derechos Humanos por Jacques Chirac. El comienzo de una larga carrera parlamentaria (diputado, eurodiputado y senador) y local fue notablemente alcalde de Vichy durante veintiocho años.









5. Humanitario





Doctor y abogado de Profession, co -fundador del sitio de Doctissimo, Claude Malhuret ha trabajado durante mucho tiempo en ayuda humanitaria. Marruecos, India, Afganistán, Camboya … Una gira mundial primero para la Organización Mundial de la Salud y luego para los médicos de ONG sin fronteras, que dirigió entre 1978 y 1980. Experiencias que lo marcaron de por vida y de la cual dibuja una línea humanista a veces en reversa de sus colegas derechas. En marzo, durante el Congreso con el objetivo de registrar el aborto en la Constitución, había trasladado a sus colegas contando la historia de una mujer condenada por infanticidio, en un «Esquina perdida de un país del sur».