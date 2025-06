¿Qué esperar negociaciones en París?

Por

Esta nueva fiebre de precios en los precios se produce, mientras que el representante de la Casa Blanca en el comercio debe cumplir con el comisionado europeo para el comercio al margen de una reunión de la OCDE, que debe terminar este miércoles.





Este miércoles 4 de junio, las negociaciones con varios socios comerciales en los Estados Unidos deben llevarse a cabo durante el día en París, mientras que Donald Trump acaba de duplicar las importaciones de acero y aluminio, lo que brinda el 50 %de las tareas de aduana sectoriales.









En un decreto publicado el martes y entró en vigor a las 12:01 am hora local (6:01 am en París), el inquilino de la Casa Blanca justificó este aumento por la voluntad de “Asegúrese de que (importaciones) no pondrá en peligro la seguridad nacional “.





El recargo aduanero impuesto por Donald Trump a sus socios pesará fuertemente sobre el crecimiento estadounidense y global, advirtió a la organización de la OCDE-AN que reúne 38 países desarrollados, que ahora proporciona una fuerte desaceleración en el crecimiento estadounidense este año debido a los asaltos aduaneros de Trump, esperados con 1.6 % contra el 2,4 % antes de la llegada de la billadaña en la Casa Blanca.





Fin de la ruptura de las tareas aduaneras el 9 de julio





El acero y el aluminio fueron el primer sector preocupado por los deberes aduaneros deseados por Donald Trump, con la entrada en vigor de un recargo del 25 % el 12 de marzo, en el deseo deseado de alentar las inversiones en el país.





Y estos derechos de aduana sectoriales, también aplicados al automóvil antes antes de que se extendieran pronto a productos farmacéuticos y semiconductores, son los únicos que no han sido bloqueados por una decisión judicial reciente, que ha dirigido las tareas aduaneras aplicadas sin distinción.









Un nuevo impulso de fiebre de precios que se produce mientras que el representante de la Casa Blanca en Comercio (USTR), Jamieson Greer, debe cumplir con el comisionado de comercio europeo, Maros Sefcovic, al margen de una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que debe terminar este miércoles.





Las discusiones en tiempo, mientras que Donald Trump amenazó a la Unión Europea con un recargo del 50 %, acusando al bloque de no negociar de buena fe. E que intervienen en un contexto de tensiones fuertes, mientras que el final del descanso de los 90 días, anunciado a raíz de las tareas aduaneras llamadas “Conversar” está programado para el 9 de julio.





La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el martes que “El USTR enviado (a) Carta a todos nuestros socios comerciales para recordarles amablemente que se acerca la fecha límite “.





“Mantén tu fresco”





Europa ya ha dicho que está listo para responder en caso de un aumento en las tareas aduaneras que se dirigen específicamente. Al margen de la reunión en la OCDE, Jamieson Greer anunció que iba a conocer a sus homólogos vietnamitas y de Malasia.





Una reunión de representantes en el comercio del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) también se lleva a cabo este miércoles a las 7 a.m. (hora local, 1 p.m. en París) en la actuación de la OCDE canadiense, a menos de dos semanas de una cumbre de jefes de estado y gobierno del 15 a 17 de junio en las Rockies canadienses.





“Debemos lograr soluciones negociadas lo más rápido posible, porque el tiempo se está agotando”El martes, dijo el martes la ministra alemana de la economía, Katherina Reiche, al margen de esta conferencia. “Debe mantener la calma y siempre demostrar que el establecimiento de estas tareas aduaneras no es de interés de nadie, comenzando con la economía estadounidense”dijo el ministro francés delegado al comercio exterior Laurent Saint-Martin, también al margen de la reunión en la OCDE.









Y la incertidumbre podría continuar influyendo en la economía mundial, mientras que el presidente estadounidense acusó la semana pasada de no respetar los términos del acuerdo de desescalación firmado a mediados de mayo en Ginebra y amenazando con relanzar la guerra comercial.





En cuestión, según Washington, la aprobación de la desaceleración de las raras exportaciones de metales a los Estados Unidos. Pero negociaciones “Progreso bien” El Secretario Asistente del Tesoro, Michael Faulkender, el lunes, el lunes. La Casa Blanca aseguró el martes que Donald Trump esperaba interactuar con su homólogo chino Xi Jinping, “Probablemente esta semana”.





Antes del 50 %de recargo, Canadá, el proveedor líder de los Estados Unidos en acero y aluminio, dijo que estas tareas aduaneras eran “Ilegal e injustificado”. El ministro de la economía mexicana, Marcelo Ebrard, dijo que su país pediría el viernes que estuviera exento de ella, denunciando medidas “Absurdo”. México envía el 80 % de sus exportaciones a los Estados Unidos.





El crecimiento de casi todas las economía revisada hacia abajo





“El entorno económico global se ha vuelto mucho más difícil”el martes, admitió al Secretario General de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Mathias Corman durante una conferencia de prensa en la institución de la institución en París, citando el nuevo acuerdo de tareas aduaneras.





Debido a la política comercial estadounidense, “Hemos revisado el crecimiento de casi todas las economías en todo el mundo”le dijo a AFP el economista jefe de la institución, Álvaro Pereira, con motivo de una entrevista sobre la víspera de la publicación de pronósticos económicos de la OCDE.





El crecimiento global sufrirá, esperado en 2.9 % este año y el próximo año, disminuyó en 0.2 y 0.1 puntos porcentuales respectivamente en comparación con las estimaciones de la OCDE anteriores en marzo. Sería el aumento anual más bajo de la pandemia Cavid-19.









El crecimiento americano va “Sharicalmente despacio”establece la OCDE: el producto interno bruto (PIB) debería aumentar en 2025 en un 1,6 % contra el 2.2 % anticipado en marzo. La desaceleración es más modesta para 2026 con 1.5 % contra 1.6 % programada para marzo.





Además de la guerra comercial, “Una nueva contracción de la inmigración neta y una reducción en el número de funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos debería debilitar el crecimiento” American, continúa la OCDE en referencia a la política aplicada por Donald Trump.





“Gracias a las tareas aduaneras, nuestra economía está en auge”sin embargo, se jactó en su red social de la verdad, el presidente estadounidense el martes poco antes de la presentación de la OCDE. La inflación en los Estados Unidos también debe permanecer en un alto nivel, agrega la OCDE que proporciona 3.2 % este año y 2.8 % el próximo año, aproximadamente un punto más que en la zona euro.