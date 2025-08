¿Qué debemos esperar de las negociaciones de las Naciones Unidas que comienzan este martes en Ginebra?

Última oportunidad para la adopción de un tratado global contra la contaminación plástica. Los 175 países se reunieron en Ginebra desde este martes 5 de agosto hasta el 14 de agosto para acordar un texto destinado a eliminar la contaminación plástica. Las Naciones Unidas jugaron extensiones aquí, no sin dificultad después del fracaso de las últimas negociaciones en Busan en diciembre de 2024, que inicialmente se cerraron el ciclo de discusiones.





De hecho, a fines de 2024, la organización internacional ya debería haber tenido un tratado global que se une al plástico según lo previsto en la resolución de la Quinta Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (Anue-5), adoptada en marzo de 2022. Un retraso atribuido a los estados petroleros y grandes productores de desechos, cerrados a medidas demasiado restrictivas sobre su producción y manejo de plásticos. Por lo tanto, esta reunión final es crucial en varios aspectos.





En la contaminación plástica, el desafío es el tamaño: cada año el planeta produce y usa 460 millones de toneladas de plástico, menos del 10 % se recicla, y este número podría triplicar en 2060, si no se hace nada, dependiendo de las proyecciones de la OCDE. Todos los ecosistemas se ven afectados por esta contaminación, el océano primero: cada minuto, el equivalente a un camión de basura de plástico se vierte en los mares.





El problema de salud como palanca para la acción





Un problema ambiental pero también de salud con las descomposiciones micro y nanoplásticas que se infiltran en los suelos, contaminan las aguas, penetran organismos y parasitan a los organismos animales y humanos. Según un informe de la revista médica “The Lancet”, publicado el lunes, los gastos de salud vinculados a enfermedades causadas por plásticos ascienden a 1.300 mil millones de euros por año. La comunidad científica alerta al problema de salud, “Un peligro grave y creciente” De nuevo ” subestimado ” en debates.





Este último podría servir como palanca para que la acción espere desbloquear negociaciones en Ginebra, siempre que “Deje que la salud se infunda en todas partes en el texto, ya sea un motor para escribir el tratado y no confinado a un solo artículo, como lo que parece estar emergiendo en este momento”subraya con el “nuevo OBS” Lisa Pastor, acusado de defensa de la Fundación Surfrider de la ONG.





Reducir la producción de plástico en la fuente





The NGO is also campaigning with research organizations to add to article 3 of the treaty a list of so -called “problematic” chemicals to be prohibited with regard to their proven or supposed danger (between 12,000 to 16,000 products contained in plastics), in accordance with the precautionary principle: endocrine disruptors, PFAS (so -called “eternal” pollutants), phtalates, bisenols …









En cada etapa de su ciclo de vida, entre la producción y la eliminación, los plásticos pueden causar patologías, que primero afectan a los más precarios. Además, el plástico como material de petrourcado (productos del petróleo) también contribuye al calentamiento global del planeta, con una contribución a los gases de efecto invernadero globales de hasta un 15 % para 2050.





Por lo tanto, la contaminación plástica no debe entenderse en términos de desechos. Aquí es donde Lisa Pastor coloca la ambición de Ginebra: “El artículo 6 es el corazón del tratado, con la introducción de un objetivo para reducir la producción de plástico global. No queremos un tratado sobre el tratamiento de residuos. Debemos atacar la fuente, la producción exponencial de plástico.» »





Presión de los países petroleros





Los primeros borradores del tratado originalmente proporcionaron una supervisión de todo el ciclo de vida de los plásticos (producción, consumo, reciclaje, incineración, etc.). Un objetivo gradualmente revisado de las negociaciones, debido en particular debido a las presiones ejercidas por los grupos de interés que representan los estados petroleros. De Busan se han opuesto dos grupos.









Por un lado, los países de la coalición de alta ambición, que reúne en países particulares de América Latina, Pacífico, Europa, incluida Francia. Al reunir a casi cien estados, presiona reducir la producción de plástico en la fuente, hacer cumplir el principio de los pagos de contaminadores o incluso fomentar el reciclaje y la reutilización.





Por otro lado, unos quince estados, conocidos como el “Mentalidad le gusta” (de la misma opinión), que reúne a Rusia, India y muchos países petroleros, que rechazan la limitación de la cantidad de plástico producido. Según Lisa Pastor to Surfrider, “Estos países de bloqueo, los productores de petróleo, ven el plástico una ganancia inesperada financiera. Son pequeños grupos, pero están bien organizados. Y con los cambios geopolíticos actuales, la presidencia de Trump en los Estados Unidos, por ejemplo, pueden presionar el curso de las negociaciones”.





Votación en lugar de consenso





En consecuencia, en lugar de seguir la lógica del consenso, comúnmente utilizado en este tipo de negociaciones, varias asociaciones, incluidas las cero residuos de Francia, Surfrider Foundation Europe y Coalition Eau, ningún plástico en mi mar, en un comunicado de prensa, invitó a los estados a “Configurar mecanismos para evitar conflictos de intereses, (tiene) Presione para usar el voto ”. Un voto mayoritario de dos tercios correría el riesgo de excluir del tratado los países que obstruyen. Una elección asumida por Surfrider: “Para querer comprometer demasiado, ignoraremos la salud, el medio ambiente, los océanos”, Alerta a la ONG.









El Director Ejecutivo del Programa de Evirón Danés de las Naciones Unidas, Inner Andersen, sigue siendo optimista, ya que le dijo a AFP que él “Es muy posible dejar a Ginebra con un tratado”. Una opinión compartida con más restricción de Bjorn Beeler, Director de la Red de la ONG IPEN: ” Es posible que el esqueleto de un tratado surja de las discusiones, incluso si probablemente no sea sin fondos, sin agallas y sin alma. »» El archivo siempre oculta otro punto ciego, el de financiar la reducción de la contaminación plástica en toda su pluralidad. Una dimensión significativa que también preocupa la alianza de los pequeños estados isleños.