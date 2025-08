En Gaza, la tortura del hambre se ha convertido en un arma de guerra

Narrativo

Según los criterios de la ONU, el umbral de hambruna se excede en una parte del enclave palestino. De vuelta de la misión, tres médicos británicos hablan de una estrategia de asfixia progresiva.





No morimos. Morimos cuando el cuerpo, privado de recursos, descarrile y ya no repara. Es un proceso largo y doloroso. Reversible en cualquier momento, hasta cierto punto. ¿Cómo está yendo? Cuando los azúcares rápidos y el escape de glucógeno, después de aproximadamente cuarenta y ocho horas, el cuerpo está interesado en las grasas. Después de las grasas, él “devora” los músculos, luego los órganos. El sistema inmunitario colapsa, la más mínima infección se vuelve fatal. En un adulto sano, la agonía puede durar unas pocas semanas, como máximo. Finalmente, con la condición de que beba en cantidad suficiente, agua no utilizada, también siempre que no haya epidemia, ni lesiones infectadas, ni enfermedades subyacentes. ¿Y en un bebé, un niño, una persona mayor? Es cuestión de días.





En Gaza, estamos allí. Después de las bombas y misiles, las conchas de Char, los francotiradores, aquí llegaron la última arma de guerra: el hambre. El enclave palestino ya no sobrevive, ahora muere. En el polvo, ruinas, en campamentos de tiendas de campaña, noche, día, Gaza es solo una larga queja de gemidos y desesperación. “Los habitantes de Gaza no están ni muertos ni están vivos, son cadáveres» ». Estas palabras son …