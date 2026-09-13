30 mil millones en ahorros, contribución de los jubilados… Cómo planea el gobierno completar el presupuesto de 2027

¿Cómo completar el proyecto de presupuesto de 2027? El Ministro de Economía, Roland Lescure, puso sobre la mesa el sábado 12 de septiembre una ” esfuerzo “ del“orden” de 30 mil millones de euros en ahorros, mientras el Primer Ministro Sébastien Lecornu lanza una consulta de los grupos políticos sobre la contribución de los jubilados.

El INSEE alertó el jueves sobre un ” parar “ de la economía de Francia en comparación con sus vecinos. El gobierno anunció al día siguiente que reduciría su previsión de crecimiento para 2026 al 0,5%. ¿Es hora de una crisis? Roland Lescure “Prefiero hablar de brecha de aire que de abandono”invocando “factores excepcionales” : “¿Quién podría haber predicho la guerra o la ola de calor el otoño pasado? »

“Todos deben contribuir a los esfuerzos, en justicia”advierte Roland Lescure a “Parisien”, asegurando unirse al” ambición “ del ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, de un déficit inferior al 5,1%.

Preguntado por el periódico sobre una cifra de ahorro de“al menos 30 mil millones de euros” que se alcanzará en 2027, el ministro confirma: “Es un esfuerzo de este orden de magnitud”básicamente “sobre gastos” Para “preservar el poder adquisitivo” Y “No aumentemos los impuestos, incluso si podemos eliminar las lagunas fiscales aquí y allá”.

“Ninguna pensión disminuirá”insistió Roland Lescure el sábado. En cuanto a su reducción de impuestos, “La pregunta puede surgir, hay muchas soluciones posibles”estima el ministro. “Pero no queremos aporrear a los jubilados”subraya.

Por su parte, el Primer Ministro anunció que quería proponer medidas temporales en el presupuesto de 2027 para fomentar las donaciones familiares, sin tener que esperar a un fallecimiento y una herencia. “Hacer circular antes el ahorro entre los jóvenes y las asociaciones benéficas, fomentar la adquisición de empresas por parte de los empleados: esto significa apoyar la actividad y renovar el hilo de solidaridad entre generaciones”argumentó Sébastien Lecornu en X, defendiendo la medida propuesta.

En un documento enviado a la prensa, sus servicios de Matignon revelan medidas temporales que se aplicarán el próximo año en el marco de un plan “transmisiones 2027”. La principal de estas disposiciones consiste en elevar de 31.865 a 50.000 euros el límite máximo de las cantidades exentas de impuestos en concepto de donación familiar de sumas de dinero. “Este sistema se refiere a una persona menor de 80 años que entrega una suma de dinero a un hijo, nieto o bisnieto adulto”señala Matignon.

La segunda medida recomendada por el Primer Ministro se refiere a la “regalo clásico”. “Para las donaciones de plena titularidad dentro del círculo familiar, la parte imponible tras la aplicación de las reducciones se beneficiaría temporalmente de un tipo único del 6%, dentro del límite de 100.000 euros por donante y por beneficiario adulto”indica Matignon. Por tal suma, los derechos pasarían de 18.200 a 6.000 euros, y el sistema “También afectaría a la familia extensa, en particular a las transmisiones entre tíos o tías y sobrinos o sobrinas”dice el gobierno. Por último, el tipo del 6% aplicado a una donación aumentaría al 5% en caso de donación simultánea a una asociación que ayude a los más necesitados.

Matignon precisa que estas medidas completan la “Pacto Dutreil” para la transmisión familiar de empresas y “Pacto Papín” anunciado esta semana por el Ministro de las PYME, Comercio, Artesanía y Turismo, Serge Papin, para facilitar la adquisición de una empresa por sus empleados.

En cuanto al calendario, aseguramos a Bercy que Sébastien Lecornu “Arbitrará este fin de semana los elementos finales del proyecto de ley de financiación inicial para iniciar su preparación material” y poder transmitirlo al Consejo Superior de las Finanzas Públicas, “en los próximos días”.

Las consultas de la próxima semana deberían permitir “anticipar lo mejor posible el debate parlamentario”que comenzará en octubre en la Asamblea Nacional.

En cuanto a los medios para aprobar el presupuesto, sin mayoría en el Parlamento, Roland Lescure no cierra la puerta a las ordenanzas y afirma que prefiere “Ya no ser un ministro con presupuesto” en lugar de la situación contraria.