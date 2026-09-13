En Dallas, Trump promete un “dividendo” de 5.000 dólares por ciudadano si su partido mantiene el control del Congreso

Donald Trump pidió el miércoles 9 de septiembre a sus seguidores que imaginen que él mismo sería candidato en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, y también alegró un “dividendo” de 5.000 dólares por persona en caso de victoria de su partido, que actualmente está teniendo un mal comienzo. “Les pido que actúen como si yo estuviera en la boleta”.afirmó el presidente estadounidense, ante el aplauso de los republicanos reunidos en Dallas (Texas, sur), para una convención sin precedentes.

Lanzado en un largo discurso, durante el cual elogió sus recortes de impuestos, elogió su dura política antiinmigración, planteó el espectro de una victoria del “comunismo” Si sus oponentes demócratas ganaban y defendían el muy impopular conflicto con Irán, el multimillonario de 80 años hizo una promesa sorprendente.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, gracias a nuestro éxito económico (…), emitiré un dividendo de 5.000 dólares por cada ciudadano adulto de Estados Unidos”declaró, sin explicar cómo se financiaría una medida potencialmente tan costosa.

Los partidarios de Donald Trump subrayaron sus declaraciones con cánticos “EE.UU.!” ¡EE.UU! »y reaccionó con especial fervor a sus comentarios sobre las expulsiones de inmigrantes ilegales. Nunca antes los republicanos habían celebrado una convención antes de las elecciones de mitad de período. El formato suele estar reservado, tanto para ellos como para los demócratas, para los años de elecciones presidenciales.

A menos de dos meses de las elecciones del 3 de noviembre, las proyecciones son sombrías para los republicanos, que enfrentan una creciente insatisfacción entre los estadounidenses con el costo de vida. Los encuestadores prevén que los demócratas obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes, que debe renovarse por completo, y posiblemente por un estrecho margen en el Senado, según el modelo Decision Desk HQ. Un giro que restringiría seriamente el margen de maniobra de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato.

Pero los partidarios del republicano, que dijo que quería viajar por el país hasta la votación, quieren creer en una movilización sólo en su nombre, a pesar de su anémico índice de popularidad, inferior al 35% según algunas encuestas. En los diversos discursos del día, la retórica trumpista que retrata a los demócratas como “extremistas”especialmente con una reciente serie de éxitos de representantes de su ala izquierda, ha sido una constante.

Incluso fue retomado por el invitado sorpresa del día, el senador demócrata de Pensilvania John Fetterman, ya enfrentado con su propio partido y que también denunció la amenaza. “socialista” en una breve intervención en vídeo.

Si se han anunciado más de un centenar de candidatos y parlamentarios republicanos, otros, enfrascados en contiendas reñidas, prefieren no ir a Texas. Para evitar asociar directamente su campaña con un presidente tan impopular y divisivo, o para favorecer su campaña de base.

Entre los cercanos a Donald Trump, hablaron el miércoles los ministros de Justicia, Todd Blanche, y de Finanzas, Scott Bessent. El vicepresidente JD Vance pronunciará un discurso el jueves, antes de que el propio presidente cierre el evento.