¿Qué consecuencias sobre su inelegibilidad, la sentencia de la prisión y su brazalete electrónico?

El líder del RN fue sentenciado a cuatro años de prisión, incluidos dos cerrados, por malversación de fondos públicos, así como cinco años de inelegibilidad con la ejecución inmediata. Una decisión que amenaza una candidatura potencial para 2027.





Marine Le Pen va » apelar ». Su abogado, mmi Rodolphe Bosselut, lo dijo después de su condena el lunes 31 de marzo a cinco años de inelegibilidad inmediata y cuatro años de prisión, dos de los cuales estaban cerrados, organizados bajo el brazalete electrónico. Pero, si bien la apelación generalmente suspende la ejecución de la primera sentencia, todo no es tan simple en el juicio de asistentes parlamentarios del Frente Nacional.





Según la sentencia del Tribunal Penal de París, Marine Le Pen es sentenciado por primera vez a purgar la parte firme de su encarcelamiento con un brazalete electrónico. Este punto sigue a la regla general durante una apelación: la implementación de dicha medida está suspendida y solo será efectiva una vez que la decisión se haya vuelto final, es decir después de las etapas de la Corte de Apelaciones y, potencialmente, del Tribunal de Casación a partir de entonces.





La situación, en este punto, es comparable a la del ex presidente Nicolas Sarkozy, después de su condena a tres años de prisión, incluida una granja, en el llamado caso de escucha o «bismuto». Desde el rechazo de su apelación en la casación y, por lo tanto, su convicción final, debe llevar un brazalete electrónico que limite sus salidas por la noche o le impide mudarse al extranjero sin autorización previa, por ejemplo.





No «privilegio de inmunidad»





La condena de Marine Le Pen a una sentencia de inelegibilidad de cinco años con la ejecución provisional, por otro lado, tiene un carácter excepcional. Porque la palabra «provisional» significa que la decisión entra en vigencia de inmediato. Las ambiciones de Marine Le Pen para las elecciones presidenciales de 2027 se ven comprometidas: su llamado será sin consecuencia de la entrada en vigor de su inelegibilidad. Incluso la pista de una apelación ante el primer presidente del Tribunal de Apelaciones, por un tiempo mencionado, no es posible, explica la «liberación» en su sección Checknews. Y es el Parlamento, en 2016 y 2017, lo que endureció la ley en este punto al hacer que esta oración complementaria sea más automática y más amplia incurrida.









El tribunal se ha justificado en este juicio de significado de gravedad: no puede haber «Privilegio de inmunidad» quien sería un «Violación del principio de igualdad ante la ley». Surge la pena de inelegibilidad » deber de ejemplaridad y probidad ». Y eso, incluso si la pregunta » poses de manera singular en una decisión penal en nombre del pueblo francés «Y que la elección es una» conciliación delicada Con el derecho a apelar.





Siempre adjunto pero más asesor departamental





En vista de los plazos habituales, el juicio de apelación podría llevarse a cabo en al menos un año, con, nuevamente, tres meses antes de la representación de una nueva decisión, justo antes de las elecciones de 2027. Marine Le Pen podría escapar de la inelegibilidad inmediata, lo que le permitiría presentarse. Pero por un lado, el juicio debe mantenerse dentro de estos plazos limitados y, por otro lado, preparar una candidatura en este contexto parece complicada.









Más allá de las elecciones presidenciales, Marine Le Pen no perderá su mandato como diputado en la Asamblea Nacional. El Consejo Constitucional se niega constantemente a vacilar en su mandato, los parlamentarios condenados a una sentencia de inelegibilidad, siempre que la decisión no sea definitiva. Por otro lado, debe perder su mandato como concejal departamental de Pas-de-Calais. Y en caso de disolución de la Asamblea, al menos por la decisión de apelación en apelación, no podría representar la delegación.