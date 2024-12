“Provocación”, “ni un segundo de gracia”… El mundo de la educación reacciona al nombramiento de Elisabeth Borne

El mundo de la educación reaccionó con frialdad el lunes 23 de diciembre al nombramiento de Elisabeth Borne como Ministra de Educación Nacional, criticando su uso abundante del 49,3 cuando estaba en Matignon y advirtiendo que no se beneficiará de ningún “estado de gracia”.









“Elisabeth Borne es la Primera Ministra de la reforma de las pensiones contra la cual los docentes se han movilizado masivamente, ella también es quien usó y abusó del 49,3”recuerda Sophie Venetitay, secretaria general del Snes-FSU, el principal sindicato de educación secundaria.





Guislaine David, cosecretaria general y portavoz del sindicato Snuipp-FSU (de primaria), contactada por la AFP, habla incluso de «provocación». Elisabeth Allain Moreno, secretaria general del sindicato SE Unsa, sin embargo, cree que la “Gestión de un ministerio tan importante como el de Educación Nacional por parte de un ex Primer Ministro” hecho de que ella sabrá “Diferentes carteras ministeriales para poder influir en los debates” y negociaciones.





“Ni un segundo de gracia”





Una opinión compartida por Sophie Venetitay, quien, sin embargo, advierte que el ex primer ministro, que también es ministro de Educación Superior e Investigación, “no tendrá un segundo de gracia” en un “Escuela al borde del abismo”.









Los representantes de los docentes le piden en particular que anule los recortes de empleos planeados por el gobierno saliente de Michel Barnier, que cancele la reforma llamada «shock de conocimiento» iniciada por Gabriel Attal y continuada por la ministra saliente Anne Genet.





Los sindicatos también creen que la reanudación de la educación en Mayotte tras la devastación del ciclón Chido es una de las prioridades del nuevo ministro. “Si se mantiene el rumbo marcado desde hace varios meses, el personal de Educación Nacional se movilizará para desafiarlo nuevamente”advierte Guislaine David.





“Estamos muy preocupados”





En el ámbito de la enseñanza superior, donde Philippe Baptiste, director del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), ha sido nombrado ministro delegado encargado de la Enseñanza Superior y de la Investigación, los sindicatos también se muestran reservados: “Parece que estamos perdiendo un ministro a tiempo completo en una situación en la que, sin embargo, nunca hemos estado tan mal en términos presupuestarios”afirma Anne Roger, secretaria general del Snesup FSU, el principal sindicato de la enseñanza superior, entrevistada por la AFP.









Philippe Baptiste, ex director general adjunto del CNRS, es en particular el ex jefe de gabinete de la ex ministra Frédérique Vidal, que estuvo al mando durante el diseño de la plataforma de aplicaciones de educación superior Parcoursup.





Para Anne Roger, la elección de Baptiste Philippe no marca, pues, “sin descanso” con las políticas de gobiernos anteriores. “Estamos muy preocupados”concluye.