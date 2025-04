Proporcional a las elecciones legislativas: François Bayrou iniciará una “consulta” a partir del 28 de abril

Por

20 de abril de 2025 a las 12:17 p.m.

¿El nuevo tiempo ahorrando o el verdadero deseo de avanzar hacia un compromiso? François Bayrou contratará un “Consulta” Con los partidos y grupos parlamentarios sobre el proporcional, que desea ver adoptado para la elección de diputados, dijo el Ministro de Relaciones con el Parlamento.





“El Primer Ministro desea que se proporcionen hacia las elecciones legislativas. Al comienzo del año escolar del 28 de abril, iniciará una consulta de todas las partes, con los grupos parlamentarios”dijo Patrick Mignola en una entrevista con el “Journal du Dimanche” (“JDD”), semanalmente propiedad del multimillonario Vincent Bolloré.









“Casi todos están de acuerdo con el principio: se necesita más proporcional. Queda para determinar la forma: ¿Regional? ¿Departamental? ¿Mezclado? Tendremos este debate”agrega este pariente de François Bayrou, quien sugiere que esta reforma podría ser examinada en el otoño.





La izquierda y la macronie favorable a una evolución





El Jefe de Gobierno es un defensor histórico del sistema de votación proporcional para la Asamblea Nacional. Desde el establecimiento de la Quinta República, y con la excepción de las elecciones legislativas de 1986, los agentes han sido elegidos por la mayoría de las dos torres.





En 2018, el presidente de la república Emmanuel Macron quería establecer un sistema mixto con el 15 % de los diputados elegidos para proporcionalmente, pero la reforma había sido abandonada.









El presidente de la Asamblea de Yaël Braun-Pivet es favorable a la proporcional en los departamentos con al menos 11 diputados. Antes de acceder a Matignon, François Bayrou se inclinó para un proporcional en todos los departamentos.





Muchos partidos, especialmente a la izquierda, quieren una evolución del sistema de votación. A la derecha, los republicanos (LR) y los horizontes se oponen a ello. El RN también reclama proporcional, pero con el establecimiento de una prima mayoritaria para la lista llegó a la cabeza.





Una sesión extraordinaria en el Parlamento en julio o septiembre





Además, Patrick Mignola le dijo al “JDD” que la elección de abrir o no una sesión extraordinaria en el Parlamento no fue “Aún no arbitrada”evocando “Dos opciones”una sesión en julio o una en septiembre.





“Abrir una sesión extraordinaria también es una oportunidad, para algunos, volver a sumergir al país en la inestabilidad. Dicho esto, el miedo no se aleja del peligro”observó al Ministro, en alusión a un posible depósito de una moción de censura.





Viernes, Yaël Braun-Pivet dijo que desean una sesión extraordinaria “En julio y probablemente en septiembre” Para completar la adopción de textos que se examinan. “No me apresuro a tener un parlamento que se vuelva inactivo”insistió, cuando el ejecutivo no parecía considerar esta extensión del trabajo.