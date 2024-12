Presupuesto: “Obviamente estamos dispuestos a hacer concesiones para evitar una tormenta”, anuncia Antoine Armand

El Ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, dijo este jueves 28 de noviembre que estaba dispuesto a hacer “concesiones” sobre los textos presupuestarios, en particular los relativos al impuesto sobre la electricidad, para evitar la » tormenta « económico y financiero que según él resultaría en la caída del gobierno, sin presupuesto.

“Sean cuales sean las diferencias de valores que tengamos, hoy nos enfrentamos a una situación gravísima para el país. El Primer Ministro habló de tormenta. No es una palabra elegida al azar, es una palabra que tiene resonancia financiera, económica y presupuestaria, y evidentemente estamos dispuestos a hacer concesiones para evitar esta tormenta.declaró Antoine Armand a BFMTV/RMC.

El ministro se refirió en particular al impuesto sobre la electricidad, cuyo aumento previsto en el proyecto de presupuesto del Gobierno está previsto «inadmisible» por la Asamblea Nacional (RN).

“Corremos el riesgo de caer como un avión”

Amenazando con votar sobre la censura del gobierno con la izquierda, la jefa de diputados del partido de extrema derecha Marine Le Pen exigió “Compromisos claros y firmes sobre el abandono de los 3.000 millones de euros en incrementos del precio de la electricidad (en el presupuesto estatal), el abandono de la exclusión de nuevos medicamentos y la desindexación de las pensiones”.

“Lo que les digo a los partidos políticos que no tienen nada en común, todos a la derecha o todos a la izquierda del hemiciclo, es que no es porque no tengamos un acuerdo con un gobierno que debilita a su país. No es porque no estemos de acuerdo con una política que ponemos a un país en números rojos. No es porque no estemos de acuerdo con un Primer Ministro y con un gobierno que estamos hundiendo al país en incógnitas presupuestarias y financieras”.lanzó Antoine Armand.

Si el gobierno cae, sin que se haya votado un presupuesto, “Corremos el riesgo de entrar en pérdida como un avión que está en altura y que en un momento corre el riesgo de perder el control. Sin embargo, hay un camino: este camino es este presupuesto”añadió, aunque reconoció que podría mejorarse.

En contraste, “Existe el camino hacia lo desconocido, existe el camino hacia la degradación, existe el camino hacia la dislocación del país, existe el camino para saltar hacia lo desconocido presupuestario, económico y financiero”prosiguió, en vísperas de la decisión de la agencia de calificación S&P sobre la deuda de Francia.