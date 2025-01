Presupuesto: este miércoles por la noche tendrá lugar una nueva reunión en Bercy con los ecologistas, el PS y el PCF, anuncia Marine Tondelier

Este miércoles 8 de enero por la tarde se celebrará en el ministerio una reunión que reunirá a ecologistas, PCF y PS en torno a los ministros de Bercy, para discutir el presupuesto, anunció la secretaria nacional del grupo EELV Marine Tondelier.









“No tenemos cosas concretas” está por anunciar, declaró Marine Tondelier tras una reunión de una hora y media en Bercy, a la que los ecologistas estaban invitados, al igual que todas las fuerzas políticas, hasta la próxima semana. “Acordamos quedarnos esta tarde para otra reunión de trabajo, que estaba prevista con el Partido Socialista, a la que se unirán el Partido Comunista y los ecologistas, porque también creemos que en la unión hace la fuerza”dijo. El ministerio no confirmó la reunión, pero sus representantes presentes en la sala Bercy en el momento de la intervención de Marine Tondelier no la desmintieron.





Un “deseo de negociar”





El gobierno tiene “quiero negociar” pero no lo hagas hoy “ningún gesto fuerte” en el presupuesto de la Seguridad Social o de las pensiones, incluso si muestra un ligero «apertura»indicaron los diputados ecologistas, tras una reunión con dos ministros. Después del grupo socialista del martes, los diputados del grupo “ecológico y social” Sébastien Peytavie, Hendrik Davi, Sandrine Rousseau y Cyrielle Chatelain fueron recibidos durante dos horas este miércoles por las ministras Catherine Vautrin (Salud, Trabajo, Solidaridad y Familias) y Amélie de Montchalin (Cuentas Públicas) en el marco de consultas para desarrollar el proyecto de la Ley de Financiamiento de Seguridad (PLFSS).





El gobierno parte de la versión votada en el Senado, antes de la censura del anterior gobierno de Michel Barnier. Por tanto, el margen de maniobra es limitado ya que ni el ejecutivo ni los parlamentarios pueden añadir artículos sobre temas no tratados en esta versión del texto.





Entonces, “no habrá debate sobre la reforma de las pensiones en el marco del PLFSS”afirmó Sandrine Rousseau a la AFP. El gobierno, sin embargo, ha insinuado “una ligera apertura” : “ellos piensan” ante la idea de “posponer seis meses”de junio a diciembre, la entrada en vigor de la reforma para “compensar” de jubilados nacidos en 1963 que sólo podrán liquidar su pensión a los 62 años y 9 meses, para dar tiempo a las discusiones prometidas por Matignon, afirmó. Pero “No estamos para nada ni en suspensión ni en derogación (…) no hay ningún gesto fuerte”se lamentó.









Hendrik Davi le recordó que la derogación era una de las “Condiciones sine qua non de la no censura” del gobierno de François Bayrou, al igual que “mayores recursos” de la Seguridad Social y “particularmente del hospital”lo cual sólo es posible estableciendo nuevas recetas, estimó. “Quieren negociar” : el ejecutivo dice hoy “Están dispuestos a aumentar el Ondam (objetivo de gasto del seguro nacional de salud), sino aumentando el déficit, porque no quieren tocar los ingresos”continuó.





“También dicen que no hay que aumentar la deuda por lo que la ecuación parece insoluble”añadió, esperando que las discusiones mantenidas en el marco del presupuesto estatal permitan “mayor progreso”. En esta etapa, la decisión de censurar o no al gobierno “no se toma”. Según estos electos, el ejecutivo prevé un examen del PLFSS en la Asamblea a partir del 29 de enero, con la idea de “posponer temas importantes a otras leyes”.