Pregunte, o no, en la foto con Bardella, tal fue la pregunta

Jordan Bardella fue invitado, y vino a almorzar organizado por «L’EXPRESS» para celebrar a los autores de los best sellers de 2024. Al comprender que serían invitados, otros autores rechazaron la invitación.





¿Vendrá? No vendrá? Ya era » allá « Pregunta, a principios de noviembre, cuando se preparó la feria de libros de Brive, en Corrèze, el evento anual que cierra el nuevo año escolar y la secuencia de premios. Jordan Bardella, presidente de The National Rally, cuya autobiografía «Lo que estoy buscando» se publicó el 9 de noviembre, en el medio del evento, no había venido sino que prevé todas las conversaciones.









Rebelote a medida que se acerca el 5 de febrero, la fecha del almuerzo tradicional organizado por «L’EXPRESS» en un palacio parisino, el Royal Monceau, que celebra a los vendedores de los más vendidos del año anterior, todas las categorías combinadas. La lista de invitados nunca se comunica a los invitados, pero fue suficiente para ver la lista de las mejores ventas publicadas por The Weekly para tener el chip de oído porque Jordan Bardella está en buen lugar. Honra el representante de la extrema derecha: «L’Ess y» nunca había conocido este escenario. ¡Qué símbolo! Pero Bardella estaba allí, «Llegó el último y bastante incómodo» Según un participante. Lógicamente, Lise Boëll, el propietario de Fayard que publicó el libro, debería haber sido sentado en la misma mesa. Pero durante la escritura del libro, un desacuerdo editorial los había enojado. Nicolas Diat, muy cerca de Vincent Bolloré y editor de los hermanos de Villiers, que se había hecho cargo de la fase de escritura, juzgó en la mesa de su potro.





Bardella fue invitado, como los demás, en homenaje a sus cifras de ventas. Estos no son públicos, pero aquí están: «Lo que estoy buscando» ha pasado, según GFK, a 180,000 copias. A estos datos de salida de efectivo, es habitual, abordar la verdad de las cifras, agregar 10 %. Este año, es un doble golpe para las ideas de extrema derecha desde que muestra Philippe de Villiers, con «memoricida», 195,000 copias vendidas (por lo tanto, alrededor de 215,000 en realidad). Esta hazaña del Vendéen le debe mucho al grupo Bolloré que, no contento con editarlo (en Fayard), le ofrece una nueva juventud al confiar un programa en CNEWS, asumido en Europa 1. Los Villiers no podrían estar presentes en el almuerzo.





La culminación de este evento anual es siempre la foto, destinada a ser publicada en The Weekly, que testifica la diversidad de los bestsellers y, por lo tanto, los gustos eclécticos del público. Hay autores que no tienen un punto común y es el lado divertido del ejercicio. «Aquellos que quieran venir a la foto participarán», «No hemos cambiado nuestro método de un IOTA», El Director Editorial de «L’EXPRESS» dijo ayer a «Liberación» que reveló la controversia. Finalmente, no hubo ningún discurso de Alain Weill, el dueño de «L’Exs» o Photo.





Lo ausente del grupo Hachette y todos los representantes de Gallimard





Mientras tanto, varios autores se habían rebelado. Coloque junto a Jordan Bardella y tráigale la garantía del mundo literario, ¡no, gracias! Entre estos «sin mí», que han desertado, incluyen a Philippe Collin («Le Bartement du Ritz»), Inoxtag («Instinct») y Miguel Bonnefoy («Le Rêve du Jaguar»). En cuanto a la Casa Gallimard, que publicó el Goncourt 2024 Prix Kamel Daoud («Houris»), el número uno de las ventas según «L’Exsion», estaba ausente suscriptores. Nadie había hecho el viaje: ni editor ni autor. Según el comunicado de prensa «L’EX Express», solo unos veinte autores estaban presentes, mientras que la lista de premios tiene doble.





Pero la lista más interesante es la de los escritores que comparten un punto común con Bardella: el de ser publicado en el Grupo Hachette. Por lo tanto, ni Gaël Faye (Grasset, Prix Renaudot), ni Sandrine Collette (JC Lattès, Goncourt des High School Students), ni Cédric Sapin-Defour («Su olor después de la lluvia», Stock) querían estar allí. Una forma también (aunque no se dice) para demostrar su reprobación con respecto a Vincent Bolloré, quien, por un lado, se ha comprometido a cambiar la naturaleza de Fayard y que, por otro lado, construyó el ecosistema de los medios que ha contribuido a la popularidad de Bardella. Como señala el comunicado de prensa, «Philippe de Villiers y Jordan Bardella (…) callarse en el 17mi y 18mi lugares. Fayard, quien publica los dos hombres de derecho duro, se ha convertido en el escaparate ideológico del Grupo Hachette, propiedad de Vincent Bolloré. »» ¿Camino para que el poder acogedor se tome la distancia tardía?