Por qué Winamp comienza un enfrentamiento con Nvidia y Suno

«No sé qué pensar sobre la inteligencia artificial. Encuentro (eso) Es una dinguería, pero al mismo tiempo tengo miedo por mi trabajo «compartió Angèle después del éxito de una portada de una pieza de rap por la voz del cantante belga generado por IA. Sus puntos de interrogatorio en Hollow la próxima batalla por la defensa de los derechos de autor en el momento de la AI generativa que crean música de un solo clic. Si el problema ha agitado a todos los artistas durante varios años, la confrontación en el campo judicial solo comienza. Winamp, una compañía belga, que comercializa herramientas para artistas musicales, acaba de comenzar un procedimiento contra el gigante estadounidense Nvidia y la nueva empresa Suna. El CEO, Alexandre Saboundjian, lo explica.

¿Puedes comenzar diciendo qué ha sido de Winamp desde el éxito del jugador multimedia en la década de 1990?

Alexandre Saboundjian Históricamente, fue este pequeño jugador con un aspecto personalizable lo que hizo posible escuchar música en su computadora, en particular su MP3. AOL lo compró a principios de la década de 2000, con la ambición de transformarlo en un servicio de música de suscripción. Pero las dificultades de AOL llevaron a su reventa, la compañía ha pasado por varias manos (incluyendo Vivendi, nota del editor), antes de ser finalmente adquirido por la Llama del Grupo Belga (Dirige). Winamp siempre ofrece su reproductor de música, pero también está a punto de lanzar una oferta «Winamp para creadores»una plataforma donde los creadores tienen herramientas para administrar la distribución de su música en las diferentes plataformas, para vender su contenido, para su marketing, para analizar datos, etc.

En los últimos años, los artistas se han vuelto dependientes de las principales plataformas estadounidenses: publican sus canciones en sitios de transmisión sin poder negociar nada y confiar su ascenso a las redes sociales. Queremos permitir que se vuelvan independientes nuevamente (contra un porcentaje entre el 10 y el 15 % tomado de los ingresos). Mientras potencialmente generar dinero con «Vida» (la venta de una licencia de usuario) a través de Jamendo.

Sí. Jamendo ofrece un catálogo de casi 700,000 títulos, alrededor de 80,000 artistas, lo que permite, por ejemplo, YouTubers adquirir el derecho de usar una canción en un video o una marca para una publicidad. Alrededor de la mitad de estas canciones están bajo licencia comercial, la otra debajo «Comunes creativos»es decir que el uso de piezas permanece libre siempre que sea de uso personal (se prohíbe la explotación comercial).

Hace seis meses, notamos, gracias a los metadatos codificados en nuestros títulos, que les permiten rastrearlos, que los investigadores de inteligencia artificial usan nuestra base de datos para entrenar sus modelos de música dedicados a la música. En sí mismo, eso no nos molestó, ya que fue para la investigación científica. Excepto que, poco después, descubrimos que la nueva empresa Suno, valoró $ 500 millones, también se basa en nuestro contenido.

Allí, va más allá del uso científico, ya que se usa para causar la IA que comercializa (que le permite generar piezas de música automáticamente). Usaron alrededor de 22,000 minutos de Jamendo, esto representa varios miles de títulos, incluidos muchos artistas franceses (alrededor del 20 % de nuestros artistas son franceses). Justo después, el gigante nvidia presentó su propia IA capaz de generar audio (Fugata), y que nuevamente usó nuestra base de datos en la misma proporción que Suno.

Escribí a los jefes de las dos compañías estadounidenses, y contactamos a su servicio legal, pero sin obtener la más mínima respuesta. Entonces, a fines de la semana pasada, con un bufete de abogados internacional, exigimos una respuesta dentro de un mes, antes de iniciar procedimientos legales.

¿No se permite el uso de la música para entrenar una IA*? Después de todo, las canciones no son escuchadas por un humano, ni se tocan en un anuncio …

Esto sigue siendo de uso comercial, no autorizado por la licencia. Los derechos de autor son una ley reconocida, y no tiene que ser robado, incluso por una máquina. El algoritmo que alimenta su motor con nuestro contenido desarrollará una cadena de valor: la valoración de Suno es la ilustración. Y, es legítimo que se comparta parte del valor creado, especialmente si sus bases se basan en el trabajo de otros.

Nuestro objetivo no es decir que sea necesario detener todos los desarrollos de la IA generativa. Pero contribuir a la evolución del conocimiento y las tecnologías no se debe hacer en detrimento de las personas que ayudaron a desarrollarla. Cuando vas a la escuela para aprender, pagas tus libros de texto y parece lógico. Lo mismo: si todos pueden consultar libremente a Wikipedia y acceder a su gran base de conocimiento, sigue prohibido imprimir la Enciclopedia y venderla en forma de libro.

¿Qué esperas para este procedimiento?

Veremos, vamos a ir paso a paso. No hay precedente en el audio de este enfoque. Y eso no nos molesta en posicionarnos como un caballero blanco para desarrollar un mundo que tenga lugar. Creo que también es una oportunidad para que el legislador haga las cosas adecuadamente y supervise, desde el comienzo de la IA, la remuneración de los artistas. Es un buen momento para discutir la mecánica de remuneración.

◗ * «El aprendizaje no es una falsificación. Esto nunca ha sido, y actualmente no es el caso»argumenta Mikey Shulman, jefe y co -fundador de Suno, que afirma ser la ley estadounidense de «Uso justo». Lo que la industria discográfica estadounidense (RIAA) disputa que presentó una queja contra la nueva empresa, reclamando hasta $ 150,000 por trabajo cuyos derechos de autor han sido violados, lo que podría traer los miles de millones de dólares. También en Alemania, la compañía que representa a los artistas de la industria de la música (GEMA) presentó una queja contra Suno.