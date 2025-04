¿Por qué Toulouse tiene algún municipio?

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

La revisión de la ley PLM, actualmente en discusión en la Asamblea, debería permitir modificar el modo de elección municipal de las tres ciudades francesas más pobladas. Pero entonces, ¿qué pasa con Toulouse?





El modo de elección de las tres ciudades francesas más grandes fue una excepción desde la ley PLM establecida en 1982. Pero con la revisión en discusión este martes 8 de abril en la Asamblea Nacional, París, Lyon y Marsella podrían tener el mismo sistema que las otras ciudades de Francia. Por lo tanto, la elección de los concejales municipales en Marsella y Lyon y los concejales de París se realizarían mediante sufragio universal directo en 2026, y no a través de los consejos municipales, como es actualmente el caso.









Como su nombre indica, la revisión de la ley PLM solo se refiere a las ciudades de París, Lyon y Marsella. Sin embargo, una cuarta comuna fue invitada en los debates: «París, Lyon y Marsella han experimentado desarrollos institucionales importantes y divergentes durante cuarenta años (…) Es probable que un régimen específico se adapte a cada uno de ellos, o incluso abierto a nuevos municipios, como Toulouse (…) – sería más relevante «dijo Stéphane Delautrette, Socialista Diputado, en comité, 2 de abril de 2025.





La diputada ambiental Léa Balage El Marky también dijo que estaba a favor del debate sobre las habilidades de las metrópolis podría extenderse a la ciudad de Toulouse. Si el debate sigue siendo teórico, Toulouse no aparece en el proyecto de ley que tendrá que pasar por el Senado en caso de adopción en la Asamblea, ¿podría evolucionar la pregunta?





Un patrimonio histórico





Desde 2021, Toulouse ha excedido oficialmente el hito simbólico de los medio millón de habitantes. Hoy tiene 511,684. Por lo tanto, la brecha con la ciudad de Lyon es de solo 9,000 habitantes, cuando fue de 65,000 en 1982, el año en que la ley PLM entró en vigor. Además de su fuerte dinámica demográfica, Toulouse también se distingue por su gran área: 118 km² contra 48 km² para Lyon.





Entonces, ¿por qué la capital de Occitania está dotada de distritos? Las razones son principalmente históricas. En París, los distritos fueron establecidos bajo la revolución por una ley fechada el 11 de octubre de 1795 que dividió la capital en doce «municipios». Luego se reorganizaron en veinte arreglos en 1859, para integrar las anexiones de los municipios vecinos. En Lyon, los primeros distritos se crearon en 1852. Fue en Marsella que la aparición de los distritos es el más reciente: fue establecido por decreto el 19 de octubre de 1946.









Tenga en cuenta que la ley de 1795 ya mencionó la creación de tres «municipios» en Lyon, Marsella … pero también Burdeos, las tres ciudades que están en común para superar a los 100,000 habitantes. Al mismo tiempo, Toulouse tenía solo 50,000.





Hoy, a diferencia de París, Lyon y Marsella, Toulouse se divide en veinte distritos administrativos a los que están adjuntos a los alcaldes del vecindario. A diferencia de los alcaldes de los distritos elegidos, estos últimos son designados directamente por el Consejo Municipal y actúan como referentes. Por lo tanto, no tienen sus propias habilidades en presupuesto, planificación municipal o gestión de instalaciones públicas, como es el caso en Lyon, por ejemplo. Y mientras están en París, los funcionarios socialistas electos y los republicanos (LR) están preocupados por las consecuencias de que la ley PLM sobre el papel de los distritos podría revisar la ley PLM, en Toulouse, alguna campaña para su creación con el objetivo de la autonomía política reforzada de los diferentes distritos.





«Un tema que merece ser puesto al debate»





Para las próximas elecciones municipales de 2026, la Unión de los Comités de Vecindad (UCQ) en Toulouse desea pedirle a todos los candidatos que se posicionen en la apertura de un debate sobre la creación de distritos de Toulouse, como lo había hecho en 2020 desafiando cada lista. Hace cinco años, solo la lista de archipiélago de Ciudadanos (dirigida por Antoine Maurice, quien había recaudado el 48 % de los votos en una segunda ronda contra el alcalde saliente Jean-Luc Moudenc) había respondido favorablemente.









En una carta dirigida a la asociación, el candidato había juzgado que era «Un tema que merece ser puesto al debate» y que «Si los residentes desean abrirlo y beneficiarse del soporte adecuado, apoyaremos el proyecto».





«Esperamos que la cuestión de la creación de municipios se examine en serio. Es decir, se forma un grupo de trabajo, incluidos los asesores metropolitanos, los concejales municipales, pero también los diputados en cuestión, para que realmente podamos hacer un análisis de ventajas/desventajas», Explique al «nuevo OBS» Guillaume Drijard, presidente de la Unión de Comités de Vecindarios que reúne alrededor de cuarenta asociaciones de Toulouse.









Para la UCQ, la creación de distritos y el consejo que resultaría generaría múltiples ventajas: el fortalecimiento de la disponibilidad de funcionarios electos, emulación entre los diferentes distritos, mejora de la pluralidad política al Consejo Municipal.





«Una pregunta que no existe en el debate público» según el alcalde de Toulouse





Cuando se le preguntó sobre el tema en 2022 por «La Dépêche du Midi», Jean-Luc Moudenc, alcalde de Toulouse, consideró la cuestión de crear distritos en Toulouse como «Totalmente superficial». También destacó la diferencia en el método de elecciones entre las ciudades de la ley PLM y Toulouse para justificar su posición: «El inconveniente de la votación por el distrito es que el alcalde de París, Lyon o Marsella solo es elegido directamente en el distrito, donde se presenta. Todos los toulosentosos pueden elegir directamente a su alcalde.» »





El proyecto de ley debatido en la Asamblea sobre el establecimiento del sufragio universal directo para los concejales municipales de París, Lyon y Marsella no parece haber cambiado de opinión Jean-Luc Moudenc: «No hay una sola toulousain que me reclame los distritos. Esta es una pregunta que no existe en el debate público en Toulouse. A las personas ya les resulta difícil reconocer los diferentes niveles (administrativo) que existen: realmente no conocen la frontera de habilidades entre el Ayuntamiento, la metrópoli, el Consejo departamental, el Consejo Regional y el Estado. »»





Ante esta dificultad para que el ciudadano distinga entre los diferentes niveles administrativos, el primer concejal de Toulouse plantea una pista que le parece más relevante para aclarar las implicaciones de la boleta municipal: «La verdadera pregunta que surge, me parece, en Toulouse y en otras ciudades, además, es si el sistema de votación actual de los funcionarios electos metropolitanos debe seguir siendo el mismo. Hoy, eligimos el Consejo Metropolitano y el Consejo Municipal en el mismo día. Como solo hay una bola y una sola urna, los problemas están mezclados» «él analiza.









De hecho, desde 2014 y la promulgación de la Ley Maptam sobre la afirmación del papel de las metrópolis, la elección de asesores metropolitanos se realiza mediante sufragio universal directo, pero fuera de señalización. Concretamente, esto significa que los candidatos para las elecciones municipales deben incluir en su boletín que los funcionarios electos estarán en el consejo de la metrópoli entre los que aparecen en su lista. Por lo tanto, no hay un boletín específico.





Distritos de Toulouse, Modificación de la elección de funcionarios electos metropolitanos, democracia en los vecindarios … tantas preguntas sobre qué candidatos para el Capitolio se posicionarán en los próximos meses.