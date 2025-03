¿Por qué podría la preferencia nacional sobre la asistencia social que buscaba el derecho del Senado podría ser en última instancia constitucional?

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Nunca dos sin tres: el derecho del Senado ofrece este martes 18 de marzo, un proyecto de ley para establecer una duración mínima de la residencia en situaciones regulares antes del acceso a ciertos beneficios sociales. Un principio ya propuesto dos veces por el partido Les Républicains (LR) y censurado tantas veces por el Consejo Constitucional. Sí, pero eso es todo. Al intentos de insistir, el derecho podría tener éxito en inscribir esta preferencia nacional en la ley francesa. ¿La razón? La justificación de la última censura del Consejo Constitucional que dejó la puerta abierta a una modificación. Como Lola Isidro lo resume, profesora de derecho en la Universidad de París Nanterre: «Los hombres sabios se dispararon en el pie». Explicaciones.





• La condicionalidad de los beneficios sociales ya existe





Desde una decisión en 1987, el requisito previo para ciertos beneficios sociales ha sido constitucional siempre que la duración no sea demasiado larga. «Es posible hacerlo con respecto a los extranjeros y nacionalesespecifica Lola Isiro. Existe, por ejemplo, una condición de residencia previa de tres meses para la protección de la salud para todos. »»





Este requisito previo específico para extranjeros no europeos residencia, existe para varios beneficios sociales: ingreso de solidaridad activa (RSA), bonificación de actividad, asignación de solidaridad para ancianos y asignación de invalidez adicional. La duración es de al menos cinco años durante los primeros dos y diez años mínimo para los demás.





En 2011, el Consejo Constitucional validó esta condicionalidad en el RSA, creyendo que está justificado con respecto al objetivo de integración o reintegración profesional de este servicio social. Un permiso de residencia durante cinco años se ve como un «Signo de estabilidad» necesario, explica Lola Isiro. Por lo tanto, el texto no afecta el principio de igualdad.





• Una residencia reducida de cinco a dos años





En noviembre de 2023, la Ley de Inmigración de Gérald Darmanin, entonces Ministro del Interior, llegó al Senado. El texto está considerablemente endurecido por el derecho senatorial, dirigido por cierto Bruno Retailleau. Entre esto «Catálogo de horrores» – Dixit El Director General de Francia Terre d’Astile – es un sistema que acondiciona el pago de varios beneficios sociales a un período regular de presencia de cinco años. Los servicios familiares, la asignación de autonomía personalizada (APA), la asistencia personalizada de la vivienda (APL) y el derecho a la vivienda exigible están atacados. El 25 de enero de 2024, el Consejo Constitucional finalmente censura este principio por razones de forma: es un «jinete legislativo» (mide no relacionado con el texto).









El 11 de abril de 2024, el Consejo Constitucional decide nuevamente en esta condición de residencia anterior, presentada por segunda vez por LR en su propuesta para un referéndum de iniciativa compartida sobre inmigración. La misma solicitud, por lo tanto, el mismo resultado: censura. Pero la justificación cambia. «Los sabios recuerdan que la constitución de 1946 obliga al legislador a seguir una política de solidaridad nacional con respecto a las personas desfavorecidasDecrypts Lola Isiro. Por lo tanto, condiciona el beneficio de estos servicios en una condición de residencia de cinco años trae «ataque desproporcionado sobre estos requisitos». »»





«El consejo no ha cerrado por completo la puerta al desarrollo legislativo»Remota Serge Slama, profesor de derecho público en la Universidad Grenoble-Alpes. Esta «violación» es visible en la presentación de los motivos del nuevo proyecto de ley de senadora Valérie Boyer (LR): «Tomando las consecuencias de esta evaluación, los autores de este proyecto de ley consideran que una duración mínima de la residencia de dos años, con la excepción de los extranjeros que ejercen una actividad profesional, constituye una conciliación equilibrada de los imperativos constitucionales de la solidaridad nacional a favor de las personas desfavorecidas y el orden público de seguridad. ¿Se podría validar la duración de dos años? «Si seguimos la lógica de la proporcionalidad, ya que es más de dos veces menos que antes, podría ingresar a los criterios …»suspira lola isidro.





• El Consejo Constitucional podría haber cerrado la puerta





Lanzado por la puerta, la preferencia nacional ha entrado en la ventana. Al ir al campo de la proporcionalidad, el Consejo Constitucional se disparó en el pie. ¿Se verán obligados a los hombres sabios a validar un texto que establece la preferencia nacional? «La preferencia nacional, aplicada sistemáticamente, es contraria a la constitución»había declarado en mayo pasado el presidente del Consejo Constitucional de la época, Laurent Fabius, en una entrevista con el «Mundo». «Especificar» sistemático «es como decir que en pequeñas dosis, puede pasar»subraya Lola Isidro.





Entonces, ¿podría haber hecho la institución de la Rue de Montpensier? Obviamente, no faltaban las posibilidades. Podría haber censurado este sistema al juzgarlo contrario al principio de igualdad. ¿Por qué exigir solo a los extranjeros en situaciones regulares que han estado en Francia durante cinco años? La justificación del RSA no es aplicable a estos beneficios sociales que no tienen ningún objetivo de integración profesional. «Hay un problema de razonamiento del lado del consejo que considera que los extranjeros que están en una situación diferente, podemos tratarlos de manera diferente.explica el investigador. Entonces, puede movilizar el principio de igualdad, pero hay pocas razones para creerlo. »»









El Consejo Constitucional también podría haber censificado definitivamente este principio al considerarlo contrario a «Derecho a los medios adecuados de existencia»presente en el preámbulo de la Constitución de 1946. También podría haber considerado que el objetivo de la ley no está relacionado con el objeto del texto. El senador LR explica querer «Tome medidas para limitar la» llamada aérea «generada por un régimen social cuyas condiciones generosas de ganancias pueden ayudar a atraer flujos de inmigración ilegal». Un análisis «Factualmente falso»dice Lola Isidro.





Últimas posibilidades: censura basada en la base de «Principio de no discriminación» Defendido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o por incumplimiento de la Ley de la Unión Europea, que tiene acuerdos con terceros países que ofrecen la igualdad de trato en asuntos de protección social a sus nacionales (Argelia, Marruecos, Túnez, Líbano, Israel, Turquía …).





• ¿Qué consecuencias para este texto?





¿Estamos condenados a ver que se adopte un texto que defienda la preferencia nacional? Nada es menos seguro. Por varias razones. Si el texto se adopta este martes en el Senado, donde el derecho es la mayoría, tendrá que ser votado en la Asamblea Nacional donde una mayoría no será fácil de encontrar, tomemos como prueba la última ley de inmigración que ha desgarrado a los macronistas.





Luego, si el texto se adoptara, el Consejo Constitucional tendría la posibilidad de no censurar … ¡o hacerlo! Nada evita que el sabio y su nuevo presidente, Richard Ferrand, consideren este texto inconstitucional. «Cuando aplicas la jurisprudencia, en realidad, el espacio para la maniobra es muy débil»quiere creer que Serge Slama. Como último recurso, el caso podría presentarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, varios textos de los cuales proporcionan un principio de igualdad y no discriminación en asuntos de protección social.