Por qué los anuncios hechos por Macron son decepcionantes

Por

Sébastien billard Publicado en



9 de junio de 2025 a las 10:16 a.m. actualizó el



10 de junio de 2025 a las 9:05 am

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Francia se enorgullece de limitar el rastreo de antecedentes en varios de sus “amplificadores”. Pero esta técnica de pesca destructiva para hábitats marinos y gourmet en combustible seguirá siendo posible en muchos de ellos.





Para ir más allá





Emmanuel Macron habla – Finalmente – Ecología. Muy discreto durante varios meses en el tema, que una vez consideró como la “lucha del siglo”, el jefe de estado ganó el piso en la víspera de la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNPU) para revelar nuevas medidas sobre las áreas marinas francesas (AMP), estas áreas se supone que preservan la biodiversidad, pero donde la pesca industrial permanece autorizada hasta este día.





En una entrevista con “Ouest-France”, Emmanuel Macron anuncia que quiere “Actividad limitada” Fond Tramp, una técnica de pesca destructiva para los hábitats marinos, en algunos de ellos. “A finales de 2026, las áreas donde el lecho de mar está o estará fuertemente protegido representarán el 4% de las aguas francesas francesas, contra el 0.1% hoy en díadijo el Ministro de Transición Ecológica Agnès Pannier-Runacher. O una multiplicación por 40 “. Y teniendo en cuenta el extranjero, las áreas de alta protección deben alcanzar el 14.8 % del dominio marítimo francés, en comparación con el 4.8 % hoy.





Si estas cifras marcan un aumento significativo en el número de espacios realmente protegidos, estos anuncios no están lo suficientemente lejos, por tres razones.









1. áreas no siempre afectadas por la ruta de arrastre





¿Cuáles son las áreas afectadas por un destierro de la arrastre inferior? En su entrevista, Emmanuel Macron se adhiere a dos ejemplos: Port-Cros en el VAR y los Calanques cerca de Marsella. Sin embargo, es en este caso de dos áreas donde el rastreo de antecedentes ya no se ha practicado. “Prohibirlo es bueno, pero no cambiará mucho, El impacto será mínimo para la biodiversidad “, Subraya Nicolas Fournier, portavoz de la ONG Oceana.





El Ministerio de Transición Ecológica dijo que se prestará especial atención a las áreas del cañón ubicadas en el mar mediatura y en el Océano Atlántico, que alberga una biodiversidad particularmente rica y vulnerable. Ahora, allí también, “Estas son áreas muy específicas, no afectadas por el fondo, porque técnicamente es imposible”argumenta François Chartier, de Greenpeace. “El rastreo inferior es técnicamente posible hasta 1.500 m de fondoRespondemos en el gabinete de Agnès Pannier-Runacher. No es por nada que estuviera prohibido desde 800 m de fondo “.









Bloom va aún más lejos. Al comparar las dos tarjetas proporcionadas por el gobierno, la ONG afirma que el 4% anunciado por el gobierno como nuevas áreas bajo una fuerte protección en las que se prohibirá el arrastre inferior se encuentran en áreas en las que el arrastre de la base ya está prohibido: “Con algunas raras excepciones”es “Lo mismo que los que ya han estado libres de antecedentes de arrastre desde el 1 de enero de 2017”. “Los cruzan en parte en el Atlántico, este es menos el caso en Meditarrennée”respuestas El gabinete de Agnès Pannier-Runacher.





“Estos anuncios traen más preguntas que respuestas”resume a Nicolas Fournier. Una certeza: cualquiera que sea la naturaleza exacta de estos 4 %, el telón de fondo seguirá autorizado en nombre de las áreas marinas protegidas metropolitanas. “Esto es bueno que se haga la cuestión del rastreo de antecedentes. Finalmente se rompe un tabú. Pero estos anuncios son bastante simbólicos y oportunistas y, por lo tanto, insuficientes en vista de la magnitud del desafío.» »





A modo de comparación, el Reino Unido acaba de anunciar un plan para extender más de la mitad de sus áreas de mar protegidas. En total, la práctica estará prohibida en un área de 48,000 km2. En Francia, las aguas metropolitanas del 4 % fuertemente protegidas representan el equivalente de 15,000 km2.





2. Protección “fuerte” vs. “estricta” protección





En términos de áreas marinas protegidas, Francia prefiere hablar de protección “fuerte”, en lugar de una protección “estricta”. La diferencia entre los dos términos puede parecer detalle, pero en realidad es importante.





En áreas protectores fuertes, todas las actividades “Tener un impacto significativo en el fondo marino”cuyos antecedentes de arrastre y extracción de minería estarán prohibidas, dice Agnès Pannier-Runacher. “Esta fuerte protección es la aplicación estricta de la Directiva Europea del Hábitat”especifica su gabinete, que especifica que esta terminología también es utilizada por el Reino Unido.





Excepto que esta definición no corresponde completamente a los estándares internacionales establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se refiere a este tema. Para la UICN, un área se considera bajo protección estricta, el nivel más alto existente, si “No se autoriza ninguna actividad extractiva o destructiva” y si “Todos los impactos de las actividades no extractivas (que se hunden con snorkel, buceo, navegación de placer estrictamente regulada, etc.) se reducen al mínimo”. Por lo tanto, todas las técnicas de pesca, no solo el rastreo de antecedentes, están prohibidas, lo cual no es el caso con una fuerte protección “Francés”.









Claramente, la definición francesa es mucho más flexible y, por lo tanto, más permisiva: en las áreas mencionadas por Agnès Pannier-Runacher, otros tipos de pesca que el contexto puede permanecer autorizado. “Sin embargo, la literatura científica es muy clara: la protección real de los ecosistemas es solo una protección estrictaadvierte a Didier Gascuel, profesor de ecología marina. Prohibir las actividades más impactantes no es suficiente. »»





3. Figuras “infladas” gracias al extranjero





Con estos nuevos anuncios, Francia es, en términos de contabilidad, en las uñas. El objetivo europeo de colocar bajo protección fuerte el 10% de su campo marítimo “Del 1 de enero de 2026” Incluso se llenará con cuatro años antes del tiempo fijo, dio la bienvenida a Emmanuel Macron. Teniendo en cuenta el extranjero, las áreas bajo protección fuerte deben alcanzar el 14.8% del dominio marítimo francés.









Pero esta figura enorma las enormes disparidades entre las aguas metropolitanas y las aguas en el extranjero: de los 3,420,071 km2 de áreas marinas protegidas francesas, ¡3,248,529 km3 están ubicados en territorios ultra marinos! Si bien el arrastre de antecedentes estará prohibido en las aguas metropolitanas en un área de 15,000 km2, es de 1,5 millones de km2 cuando el extranjero del extranjero. Si Francia ya ha alcanzado el conjunto de objetivos europeos, por lo tanto, se debe primero al gran tamaño de estos amperios ubicados lejos de Francia.





¡Solo los del Parque Natural del Sea Corail en Nueva Caledonia y la Reserva de Tierras del Sur francés representan casi el 11% del área global de áreas protegidas en nuevas áreas de Corail! En cuanto a la de Tainui Atea, en la Polinesia Francesa, que está en el proceso de crearse, se extiende más de 4,55 millones de km2, lo que lo convierte en el más extenso del mundo. Casi toda la área económica exclusiva del archipiélago se colocará bajo una protección mínima, mientras que parte de esta área, 900,000 km2, será reconocida en una protección estricta de SO.





Buenas noticias, excepto que estos son territorios ” Donde la presión de la pesca y los arrastreros es mucho más baja que en la Francia continental, incluso no existentedescifrar Nicolas Fournier. Por lo tanto, son áreas fáciles de proteger, donde los esfuerzos a hacer no son enormes. Usamos en el extranjero para inflar los números y la mecánica de rollo. »»