En el Loiret, el RN reúne a sus aliados europeos y espera relanzar

Las fiestas lejanas del grupo “Patriotas para Europa” fueron invitadas a reunirse este lunes 9 de junio por invitación de la manifestación nacional. La fiesta no puede silenciar los rumores sobre las tensiones entre Marine Le Pen y Jordan Bardella.





En Mormant-Sur-Vernisson (LOIRET), 133 almas en tiempos normales, la última demostración de esta magnitud tiene casi quince años. In 2011, some 1,500 teufeurs had gathered on the edge of the D2007, the axis which cuts the town in two, for a rave party … This time, nothing to do, it is the national gathering (RN) which delights – or rather the PFE (patriotes for Europe), its group in the European Parliament – for its “Victory Festival” intended to blow the first candle of Jordan Bardella Just a year old, and the new Continental Alliance se lanzó con calma.





En enero pasado, un crudo del mismo género ya se había organizado en Madrid para reunir a estos “Patriots”, aún en gran medida compitidos en Bruselas por los conservadores de la CEC, donde las tropas de Giorgia Meloni y Marion Maréchal se sientan en particular en particular. Sarah Knafo.





“No queremos morir por Ucrania”





Esta vez, la escena se colocó en el medio de los campos de trigo, entre dos hangares. El terreno, invadido por los camiones de alimentos, está disponible por el ex alcalde, que estaba justificado en la prensa local al explicar que la llegada de Wheat ucraniana le preocupaba … El pequeño pueblo de Loiret es una tierra frontista: durante la elección legislativa 2024, la ciudad ofreció su puntaje más hermoso en el extremo derecho, votando al 89.7 %, a favor de la reelección de la Ménea. Se esperaban 5,000 personas.





La mayoría de ellos llegaron el día anterior en Francia: para participar en una reunión en Fontainebleau alrededor del dúo Le Pen/Bardella, los aliados de los frontistas están allí para comunicarse en el rechazo del progresismo y dar a este “albergue español” a la vida: Viktor Orban, encantado de su modelo Húngaro y afirmar que la multa de un millón de euros diariamente, a la que Europa ha participado, lo que se realizó, lo que se realizó, lo que se realiza a su húngara, lo que ha sido la conciencia, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha sido la conciencia, lo que ha sido la conciencia, lo que ha sido la conciencia, lo que ha sido la conciencia, lo que ha participado, lo que ha participado, lo que ha sido la condena. buena inversión »; El italiano Matteo Salvini, que celebra este año, los diez años de compañía política de su LEGA con Marine Le Pen; El hispano Santiago Abascal, de Vox. Geert Wilders, el holandés, ganador de las elecciones legislativas en 2023, está ausente pero hizo un pequeño video … ¿y la guerra en Ucrania? ” Es imposible ganar esta guerra, no queremos morir por Ucrania “, Lanzó al húngaro, favorable, en sintonía con el Kremlin, a una desconexión de los europeos en el conflicto.





Antes de ellos, una serie de aliados menores, austriaco, checo o danés, tenían derecho a cinco minutos de discurso, mostrando el tipo de alianzas con las que el RN continúa acomodando al Parlamento Europeo. Por ejemplo, con el estonio Martin Helme, ex ministro de Finanzas, presidente del Partido Popular conservador, que reclama su supremacismo blanco. ” Francés, perderás tu país, ¡te convertirás en un extraño en casa! (…) Para ser francés, los huesos de tus antepasados ​​deben estar en Francia Él dice este lunes. Presente también, el diputado polaco Krzysztof Bosak, vicepresidente del Parlamento, cuyo movimiento nacional de partidos dice “ bastante escéptico sobre la democracia ». Invitados a expresarse frente a los activistas de RN, Tom Van Grieken, el jefe de los flamencos Belang Vlaams, a veces presentados como el belga Jordan Bardella: ” No estamos solo en contra de la inmigración, somos para la familia tradicional “Explica, en francés en el texto. Hace algún tiempo, esta corona se divirtió arrojando papel higiénico sobre migrantes indocumentados o lanzando salchichas de cerdo en los participantes de las barbacoas halales. En el escenario también, el MEP griego Afroditi Latinopoulou, que” Político “había colocado en su lista de los 25 nuevos ebullicios” más perturbados “.





El 9 de junio, el partido frontista había sido mimado por Emmanuel Macron y su disolución. No hay tiempo para saborear la abrumadora victoria: 31.37 %, más de 16 puntos por delante de los macronistas, el RN tuvo que impulsarse ilicó en la preparación de elecciones legislativas. We know the continuation: as always, in addition to the reactivation of an effective new republican front, the far -right party and its president Jordan Bardella had been unable to get rid of his old demons and the investitures of catastrophic candidates had sealed the race of the young MEP to Matignon … Above all, since the spring, the conviction, at first instance, of Marine Le Pen of impediment – threw the party into the most total uncertainty for 2027, allanando el camino para la competencia interna entre Jordan Bardella y su anciano …





Dificultades internas y un horizonte de elíseo muy incierto: la fiesta cepilla más o menos rumores fundados que actúan con tensiones dentro del dúo, cuyas dos partes interesadas no han dicho nada, o casi. Llegada al escenario, alrededor de las 2 p.m., Marine Le Pen reservó sus flechas para esta UE que ” Marque todas las casillas » de “Marchand, wokist, ultra -liberal (…) que manipula y amenaza los trastornos, impone y opresivo”. “¡No campeón a mi hermano!” ” También se lanzó a la dirección de Emmanuel Macron después de los desbordamientos que ocurrieron el fin de semana pasado, en referencia al tweet que el Jefe de Estado había publicado para saludar la victoria del PSG en la Liga de Campeones …







Marine Le Pen en Mormant-Sur-Vernisson, este 9 de junio de 2025. Frederic Moreau / Hans Lucas a través de AFP





No sin olvidarse de referirse a la convicción que la ha estado llegando desde el 31 de marzo: “Injusticia profunda y escandalosa y un mal golpe para la democracia “, Suplicó. Un gran obstáculo, en cualquier caso, con vistas a una nueva candidatura en 2027 a la que todos los altavoces del día hicieron una buena referencia para marcar su apoyo a los franceses. Todos, excepto Jordan Bardella, quien, después de haber secado el ejercicio en 1jerga En mayo pasado, una vez más se ha abstenido de hablar de ello contra los activistas … “No necesita decirlo a cada oración, es obvio que lo apoya”ya estaba tratando de evacuar un marco frontista, solo unos minutos después del final de los discursos.