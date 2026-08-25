Ruanda: ¿quién derribó el avión del presidente Habyarimana? Participe en nuestra velada con Michel Bussi, Marc Trévidic, Patrick de Saint-Exupéry… el miércoles 9 de septiembre a las 19 h.

Con motivo de la publicación en formato de bolsillo por parte de Pocket del libro de Michel Bussi “Las sombras del mundo” (Les Presses de la Cité, 2025), el célebre escritor debatirá con eminentes especialistas del genocidio ruandés en torno a un tema controvertido que está en el centro de su fresco romántico: el origen, siempre misterioso, del atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente hutu ruandés, Juvénal Habyarimana, cuyo avión fue derribado por un misil mientras aterrizaba en el aeropuerto de Kigali. Al día siguiente de este suceso comenzó el genocidio de los tutsis, que dejó cerca de un millón de muertos en cien días, del 7 de abril al 17 de julio de 1994.

Un debate moderado por Cécile Deffontaines, periodista de “New Obs” con:

Michel Bussi, escritor, autor de “Sombras del mundo” (Pocket, septiembre de 2026);

Colette Braeckman, destacado reportero belga especializado en África Central, autor de investigaciones sobre las responsabilidades de los distintos actores en el conflicto;

Patricio de Saint-Exupéry, importante reportero especializado en Ruanda, cofundador de “Revue 21”, autor de varios trabajos de investigación sobre la implicación francesa, entre ellos “l’Inavouable” (Les Arènes, 2004) y “Accomplices de l’Inavouable” (Les Arènes, 2009);

François Graner, miembro de la asociación Survie, coautor de “El Estado francés y el genocidio de los tutsis en Ruanda” (Agone, 2020);

Marc Trévidicex juez antiterrorista que relanzó la investigación francesa sobre el ataque al avión del presidente ruandés.

Velada organizada en colaboración con las ediciones Pocket

Miércoles 9 de septiembre a las 19 h. en el auditorio “New Obs”, 67/69 Avenue Pierre-Mendès-France, París-13mi.

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