Pomas en Aude devastada por un tornado: cómo explicar la violencia del fenómeno

El tornado que azotó Aude el lunes 24 de agosto por la tarde causó enormes daños en el pueblo de Pomas, donde resultaron heridas 41 personas, 15 de las cuales fueron hospitalizadas. Unas 300 casas resultaron dañadas en la ciudad de unos 1.000 habitantes.

Una mujer embarazada resultó herida al derrumbarse su casa y fue trasladada al hospital, explicó su marido a un fotógrafo de la AFP presente en el lugar, sin facilitar su nombre. Fue enterrada bajo la caída de un muro pero protegida por su sofá, dijo la gendarmería. Se desconocía el estado de su bebé.

La violenta tormenta que azotó el lunes parte del sur de Francia produjo un fenómeno especialmente espectacular en Aude. El tornado, un torbellino de vientos muy violentos que se desarrolla bajo una nube, no se desarrolló bajo una tormenta normal. Un tornado aparece cuando se cumplen varias condiciones: aire cálido y húmedo cerca del suelo, aire más frío en altitud y, sobre todo, vientos que cambian de dirección y velocidad con la altitud. Ésta es la cizalladura vertical del viento. En determinadas situaciones, esta cizalladura hace que la tormenta gire sobre sí misma. Entonces puede convertirse en una supercélula, una tormenta particularmente poderosa.

Según Météo-Paris, un sitio especializado en meteorología, las observaciones por radar mostraron una célula “particularmente intenso” presentación “Fuerte granizo, fuertes ráfagas de viento y riesgo de tornado” incluso antes de observar el torbellino. En las inmediaciones de la zona afectada por el tornado también se registraron granizos de unos cinco centímetros de diámetro, precisa el sitio. el tornado “proviene de una supercélula de tipo clásico”analiza el Observatorio francés de Tormentas y Tornados, Keraunos, el día X.

Météo France había puesto varios departamentos del suroeste, incluido Aude, en alerta naranja por tormentas, destacando el riesgo de fenómenos violentos localmente. La vigilancia se levantó a las 7 p.m. para el departamento. El instituto registró, entre las 16.00 horas. y las 18 horas, más de 30 mm de lluvia en una hora en Castelnaudary, rachas de 117 km/h en Arquettes-en-Val y 106 km/h en Lézignan-Corbières.

Varios vídeos y fotografías difundidos en las redes sociales muestran un enorme torbellino en forma de embudo, mientras violentas ráfagas sacuden la vegetación. “Es muy probable que nos encontremos en una intensidad en la que los vientos hayan superado los 200 km/h, quizás 220. La violencia del fenómeno es innegable”indica a “la Dépêche” Pierre Mahieu, cofundador de Keraunos.

¿Existe un vínculo entre este evento extremo y el calentamiento global? Pierre Mahieu se mantiene cauteloso porque, a diferencia del granizo, las lluvias intensas o las olas de calor “que resultan claramente de un aumento de las temperaturas”los tornados requieren una mezcla de aire frío y cálido. “A veces se producen ciclos regionales a lo largo de algunos años, como en Aude en los últimos años, pero en general, desde los años 40, el número de situaciones de riesgo se ha mantenido estable. »

La evaluación material muestra 300 viviendas impactadas y “Se están realizando operaciones de seguridad en los edificios, especialmente en la planta baja de las viviendas más afectadas, para evitar cualquier riesgo de derrumbe”explica la prefectura. Muchos tejados fueron arrancados y casas derribadas.

Varias carreteras departamentales también quedaron cortadas al tráfico debido a la caída de árboles, según la prefectura. Se han desplegado importantes recursos en el lugar: se han movilizado más de 120 bomberos, entre ellos 14 especialistas USAR (búsqueda y salvamento urbano), apoyados por una unidad canina, y 15 gendarmes.

A las 19:30 horas. El lunes por la tarde, 2.800 viviendas se quedaron sin electricidad en los municipios de Fontcouverte, Camplong, Souilhe, Raissac-d’Aude, Fabrezan, Montmaur, Soupex, Ricaud, Montclar y La Pomarède, según la prefectura de Aude. “Actualmente estamos en tierra maniobrando en la red y la situación está evolucionando mucho”dijo Enedis a la AFP. A las 7 de la mañana de este martes 25 de agosto, 1.600 viviendas seguían sin electricidad según el proveedor. Enedis evoca “árboles cayendo sobre líneas eléctricas”. En Narbona, vídeos en las redes sociales muestran calles inundadas.

Las tormentas provocaron perturbaciones muy graves en todos los modos de transporte, ya sea por carretera, por ferrocarril o por aire, indicó el Ministerio de Transportes en un informe de situación. El tráfico se vio notablemente interrumpido entre Narbona y Sète.

“Las operaciones de rescate y verificación continuarán durante toda la noche”según la prefectura, lo que indica que los socorristas no buscan a ningún desaparecido. “En este momento se encuentran en el lugar más de 120 bomberos, apoyados por especialistas”detalla la prefectura, y se esperan refuerzos de los departamentos vecinos en el lugar.

“Al mismo tiempo, soldados de gendarmería están comprometidos en garantizar la seguridad del sector y vigilarán la zona y sus alrededores durante toda la noche”en particular para evitar saqueos en casas al aire libre. Dos centros de alojamiento estuvieron abiertos a las víctimas para pasar la noche, uno en la sala polivalente de Pomas y el segundo en Limoux.