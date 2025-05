“Podríamos terminar con una carretera construida, luego declararlo ilegal poco después”

Entrevista por

Sébastien billard Publicado en



28 de mayo de 2025 a las 5:00 p.m. actualizó el



28 de mayo de 2025 a las 5:39 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.

Entrevista

Por el momento, “ninguna parte puede aprovechar haber ganado permanentemente”, advierte el abogado Arnaud Gossement, especializado en la ley ambiental.





Detenido desde finales de febrero, el sitio de la autopista A69, que debe vincular a Toulouse a Castres, finalmente se reanudará. Mientras que Justice había ordenado la suspensión del trabajo hace tres meses, el Tribunal de Apelaciones Administrativo de Toulouse, que se pidió que decida sobre una apelación de emergencia presentada por el Estado, acaba de pronunciar “Una estadía a la ejecución de los juicios emitidos el 27 de febrero, cancelando las autorizaciones ambientales emitidas por el estado”.





Claramente, la compañía de Atosca, que es el fabricante y futuro concesionario de la carretera, está autorizada a reanudar sus actividades en el sitio, mientras espera que la justicia decida nuevamente, en varios meses. “El trabajo se reanudará desde mediados de junio de manera gradual”inmediatamente anunció el Ministro de Transporte Philippe Tabarot.





Si esta decisión es importante, la batalla legal aún no se ha completado, advierte al abogado Arnaud Gossement, especializado en derecho ambiental. Siendo por el momento, “Ninguna fiesta puede aprovechar haber ganado definitivamente”.









El 27 de febrero, el Tribunal Administrativo de Toulouse canceló el decreto prefectural que autoriza el sitio de la autopista A69 Toulouse-Castres, deteniendo el trabajo. Hoy, el Tribunal de Apelaciones Administrativo de Toulouse autoriza su reinicio. ¿Cómo explicarlo?





Arnaud Gossement Existe una controversia entre los jueces en este archivo. Tenemos una diferencia en el aprecio por el concepto de “razón imperativa para el interés público importante” (RIIPM). Este riipm es muy importante: es lo que permite derogar de la prohibición de la destrucción de especies protegidas para construir la carretera.





¿Este proyecto obedece una “razón imperativa para un gran interés público”? El 27 de febrero, los jueces responsables de pronunciar en el telón de fondo del archivo estimaron que no. Según ellos, no se demuestra que las ganancias esperadas de la A69 justifiquen tal daño al medio ambiente. El juez en los procedimientos sumarios, que habían sido incautados en 2023, después de una apelación de emergencia presentada por el estado, pensó lo contrario. Invocó notablemente la apertura de Castrés, lo que justificaría este riipm.





Esta falta de consenso entre los jueces no es, en sí mismo, sorprendente: nos enfrentamos a un archivo complejo, que no es reducible a una ecuación matemática simple y a los jueces que no tienen los mismos roles. El hecho es que todo se vuelve ilegible para los ciudadanos.









¿Esta decisión significa que el sitio ahora irá a su fin?





Debemos tener mucho cuidado: las dos decisiones de las que estamos hablando son de una naturaleza diferente. El que se realizó hoy autoriza el reinicio del sitio, y el juez estimó que el cese del trabajo podría tener consecuencias económicas que son difíciles de reparar para Atosca. El del 27 de febrero, cubre los antecedentes del archivo, a saber, su legalidad en vista de las regulaciones ambientales. Por lo tanto, es prematuro decir que la justicia valida la construcción de la A69.





Debe recordarse que la sentencia del 27 de febrero fue objeto de una apelación del Estado y Atosca, que aún no se ha examinado y que no será durante varios meses. Mientras esta decisión no se tome, ninguna parte puede afirmar que ha ganado definitivamente. Lo que es seguro es que ahora que el sitio se reiniciará, es posible que se complete incluso antes de que este juicio clave caiga. Podríamos terminar con una carretera construida, luego declarados ilegales poco después.





¿No son estas decisiones la señal de que la justicia, en los asuntos ambientales, el mal funcionamiento? No sería la primera vez que nace un gran proyecto, antes de ser deducido de la justicia …





No lo creo. Algunos de mis colegas creen que el trabajo debe suspenderse automáticamente tan pronto como quedan apelaciones por cumplir. Entiendo la lógica, pero esta es una mala respuesta a una buena pregunta. ¡Porque el riesgo de ralentizar todos los proyectos, incluidos los que son a priori virtuosos para el medio ambiente, que también tienen oponentes!









El verdadero problema, en realidad, está en otra parte. Cuando observa todos los principales proyectos que han despertado tensiones en los últimos años, desde Notre-Dame-des-Landes hasta la A69 a través de Sivens, no es justicia la disfunción, sino el proceso de evaluación ambiental aguas arriba. La ley establece que el estudio de impacto de estas infraestructuras es responsabilidad de los líderes del proyecto, lo que da lugar a una sospecha, a veces justificada, de falta de objetividad. La de la A69 fue criticada por la Autoridad Ambiental (AE) y el Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza (CNPN), dos cuerpos independientes. Sin embargo, sin una base compartida innegable, una discusión serena es imposible. Este archivo, como los anteriores, da la sensación de un desastre monumental.





Un proyecto de ley llega el lunes 2 de junio en la Asamblea Nacional el lunes 2 de junio para tener la “razón imperativa para un gran interés público” de la A69. ¿Cuánto miras este procedimiento, que es muy raro?





El objetivo de esta ley de validación era permitir la reanudación del trabajo lo más rápido posible, pasando por alto la decisión del 27 de febrero. Con la sentencia emitida hoy, ya no es tan necesario como sus iniciadores lo habían planeado. Sin embargo, ¡es extremadamente preocupante ya que es nada menos que la justicia en cortocircuito!





Que los funcionarios electos favorables para el proyecto y las apelaciones de ATOSCA del Tribunal Administrativo, como lo hicieron los oponentes de la A69, es completamente normal. Así es como funciona un estado de derecho. Que buscan eludir un juicio cuando no es favorable para ellos, es una forma de daño a la separación de poderes. El enfoque de los parlamentarios que lo llevan, y del gobierno que lo respalda, es una muy mala señal.









Especialmente porque se debe temer que, como hemos visto esta semana con la Ley Duplo, los diputados favorables a este texto de validación lo rechazan con el único propósito de evitar un debate parlamentario al referir directamente la versión adoptada por el Senado al Comité Conjunto Conjunto (CMP). Sería terrible: tal tema merece mejor que este desprecio por el debate político.