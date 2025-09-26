“¿Podemos ser un empleado de Palantir y portavoz del Partido Socialista? La respuesta debería ser no”





El término “tecnología” ahora se usa comúnmente. No es utilizado en exceso durante este período cuando Elon Musk celebró la llegada al poder del Sr. Trump con saludos nazis. Históricamente, la Sociedad Palant, co -fundada por Peter Thiel, otro señor de la tecnología reunido en Maga (hacer que Estados Unidos sea genial nuevamente), ofrece herramientas de monitoreo y orientación para militares y policías. Alex Karp, su actual CEO, no está enterrado de pretensiones: para él, la democracia es del pasado. Sin embargo, el Partido Socialista no parece ver un problema de que su nueva portavoz, Julie Martínez, es el “delegado de protección de datos” para esta compañía.





Autora del libro “IA y noticias falsas”, la Sra. Martínez tomó la decisión curiosa de usar el término desinformación sobre el periódico “L’Olvanité”, que le cuestionó sobre este doble gorra y los enlaces entre Palant y elInmigración y costumbres (ICE), Administración ahora mundialmente famosa por sus métodos de deportación repentina en los Estados Unidos. Con esta inversión de acusación, la Sra. Martínez adopta la táctica de su jefe, quien proclamó en mayo, el año pasado: “Los activistas de la paz son activistas de guerra. Somos los verdaderos activistas para la paz”. El Sr. Karp dijo que en medio del primero AI Expo para National ComptetifnessGran Guerrero Raout reúnen el complejo militar-industrial y el sector digital en Washington. Palantant explicó muchos de sus productos utilizados en la zona de guerra, especialmente en Ucrania. El Sr. Karp calificó así a los estudiantes que ocuparon universidades estadounidenses para protestar contra las masacres en Gaza. Palant, por supuesto, estableció una asociación estratégica con el ejército israelí, reforzado en enero de 2024. Fue con esta misma mejilla que el Sr. Karp, y ahora la Sra. Martínez, representan como defensores de la democracia. Una democracia civilizadora occidental, atlanticista, que continúa justificando su dominación militar por sus valores, que el Sr. Karp declaró que el ” La superioridad es solo un hecho obvio En diciembre de 2024.





En el retrato dedicado a él por la “revisión xxi”, la Sra. Martínez regresa a las preocupaciones relacionadas con el “Soberanía francesa”respondiendo que está orgullosa de ver el DGSI equipado con el software Palantir. El hecho de que el DGSI sea un cliente de Palantir, sin embargo, debe alarmarnos. Como los economistas Cecilia Rikap y Cédric Durand en “Le Monde” recuerdan enero pasado, la soberanía también es una cuestión de lo digital “:” Europa está fuera de juego (…) Su destino está en manos de Big Tech. Para salir de la dependencia europea (…) Hay una política digital no alineada. »»





En junio, Antoine Carniaux, director legal de Microsoft Francia, había terminado admitiendo al Senado: ” Si somos forzados por una decisión de la corte estadounidense, debemos entregar los datos. Todo está en esta respuesta: no hay autonomía europea ni soberanía con las herramientas de Silicon Valley. Esperemos que la Unión Europea no siga el camino del Reino Unido, cuyo gobierno laborista ha anunciado a mediados de septiembre una serie de acuerdos con los gigantes digitales estadounidenses, equivalente a $ 42 mil millones en inversiones. Entre ellos, Palantir, que anunció invertir 2 mil millones, y programar un acuerdo con el ejército británico para “Desarrollar capacidades de IA ya probadas en Ucrania para acelerar la toma de decisiones” Según “el registro”. Desafortunadamente, Ursula von der Leyen no parece resistir la vasalización dirigida por Trump y American Tech.





Obsesión por el monitoreo masivo





” ¿Podemos ser un portavoz de la fiesta socialista y empleada de una gran compañía de tecnología de gran en la era de Trump? ¿Enseñar ideas humanistas mientras trabaja para una empresa cuyos socios, en los Estados Unidos, cuidan la búsqueda de extranjeros en una situación irregular? “Preguntó” humanidad “. La respuesta es no. Existe una contradicción fundamental entre las acciones de Palantir, que colabora con las administraciones de Trump en los Estados Unidos y Netanyahu en Israel, y las afirmaciones del Partido Socialista. Aún no han desestimado sus funciones. Sistema.





Pero este puede ser el síntoma de una enfermedad más grave: la obsesión por la vigilancia masiva ha existido durante mucho tiempo en Francia. Fue ampliamente desarrollado bajo los gobiernos socialistas de François Hollande y Manuel Valls, pero también en las regiones y los municipios dirigidos por la PS. La “Ley de Seguridad Global” votada bajo Emmanuel Macron, la multiplicación de drones y la represión de la libertad de demostrar es parte de esta larga continuidad, así como el uso de software de espía extranjero, como el reportaje, el software israelí para la vigilancia algorítmica con las funciones de reconocimiento biometric. Había sido comprado por varias regiones y servicios de policía en Francia, reveló una revelación en 2023.





Además, el nombramiento de la Sra. Martínez como portavoz de la PS no debería sorprender tanto porque ilustra una paradoja, sino porque demuestra crudamente que ya no existe para la PS. Shoshanna Zuboff dijo después del intento de golpe de estado del Sr. Trump en enero de 2021: ” Podemos tener una compañía de vigilancia, o podemos tener democracia, pero no ambos. La Sra. Martínez y la gerencia del Partido Socialista claramente hicieron su elección.





Expreso orgánico





Thomas le Bonniec Es un estudiante de doctorado en sociología en el Instituto Politécnico bajo la dirección de Antonio Casilli dentro del Grupo Laboral de la Plataforma Digital (Diplab). En 2019, ayudó a revelar cómo Siri, el asistente de voz de Apple, recopiló grabaciones de audio de los usuarios sin su conocimiento, lo que dio lugar a un juicio contra Apple en 2025 en Francia.