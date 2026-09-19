Pesticidas: “Cuando encontramos 25 cánceres pediátricos en un radio de 15 km, no podemos explicarlo todo por casualidad”

¿Qué está pasando en Sainte-Pazanne, en Loira Atlántico? En los alrededores de este pueblo situado no lejos de Nantes, veinticinco niños y adolescentes padecieron cáncer y siete murieron a causa de él, entre 2015 y 2021, sin que las autoridades de salud pública hayan identificado ninguna explicación. Alertado por las familias afectadas, el toxicólogo Laurence Huc, director de investigaciones del Instituto Nacional de Investigación sobre la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE), investigó su historia y se convenció de que esta concentración de cánceres pediátricos podría tener una relación con determinados factores ambientales. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” la conoció con motivo del lanzamiento de “Los pesticidas. Sus estragos en la salud de los niños” (Les Printanières), una historieta que publicó con la diseñadora Marguerite Boutrolle. Entrevista.

¿Por qué decidiste involucrarte en este tema?

Laurence Huc Fue la diputada Sandrine Josso (MoDem), madre de una hija afectada por el cáncer, quien fue la primera en alertarme sobre el caso de Sainte-Pazanne, en 2020. Me puse en contacto con las familias afectadas, luego fui a varias…