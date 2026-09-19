En Carcasona, un capellán militar pide a los “izquierdistas” que se calmen durante una misa

Este viernes 18 de septiembre surgieron comentarios de crítica a los “izquierdistas” realizados por un capellán militar supuestamente neutral. Durante una misa en 2025, el capellán militar adscrito a los regimientos de paracaidistas de infantería de marina 3.º y 8.º de Carcassonne llamó “los izquierdistas” a “cálmate. “ Fue llamado al orden el mismo día por sus comentarios. “inadecuado. “

Tras la difusión de este vídeo este viernes por “le Canard Enchaîné”, varios meses después de los hechos, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, recién informado, alzó la voz. Catherine Vautrin pidió que “recibir instrucciones de iniciar un procedimiento disciplinario”

El sacerdote criticó en particular “los que comen semillas” O “sermón a todos” y ordenó a los soldados presentes: “A vosotros os toca decir: “calmaos izquierdistas, respirad por la nariz”. » En la catedral de Saint-Michel resonó entoncess risas y aplausos del público, como se muestra en el vídeo. Y agregue también: “Os animo, queridos amigos, a seguir luchando, a seguir teniendo el coraje de vuestras convicciones como intento hacerlo yo en esta misa. »

El ministerio afirmó que “Las declaraciones políticas realizadas por el capellán de la 3.ª y 8.ª RPIMa en su homilía del 7 de octubre de 2025 fueron inapropiadas, imponiendo obligaciones de reserva y neutralidad política a todos los miembros de la institución, incluidos los capellanes militares. » Y la institución aclaró que lo habían hecho, el mismo día “el tema de una orden formal del capellán. » El propio capellán “presentó una disculpa pública al final de su homilía y luego al final de la misa, y por escrito a los funcionarios electos que habían expresado su desaprobación”añade.

En cuanto a la diócesis de Carcasona y Narbona, uno de sus portavoces indicó que esta última «Suele prestar la catedral de Saint-Michel en diferentes ocasiones» y que el era “Es costumbre que allí se celebre esta celebración en honor a San Miguel, su patrón”. “Sin embargo, el capellán militar no depende de nuestra diócesis, sino de la diócesis de los ejércitos franceses”subrayó.

Difundido en las redes sociales, el vídeo suscitó la indignación de la izquierda, en particular de Olivier Faure, primer secretario del PS, que calificó el extracto de“alucinante”. También en un tweet, Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial del LFI, considera que el discurso, en “supongamos que (él) tiene su lugar en la Iglesia católica, (…) no tiene ninguno en el ejército francés”viendo allí “insultos racistas y comentarios sediciosos”. El diputado del LFI, Bastien Lachaud, pide en una carta una investigación sobre el regimiento y su cadena de mando.

Carcassonne, encabezada por un nuevo alcalde de la Agrupación Nacional (RN), Christophe Barthès, ha sido noticia regularmente desde la elección de este último en marzo. En los últimos días, mientras la izquierda denuncia el clima que se ha creado con la llegada de la extrema derecha a la ciudad famosa por su ciudad medieval, dos vídeos que implican a la policía han suscitado polémica.

Un primer vídeo, en el que agentes de la policía municipal hacen comentarios racistas, homofóbicos y conspirativos, provocó su suspensión. Una segunda imagen que muestra a un policía nacional arrojando violentamente al suelo a un indigente, que murió trece días después, dio lugar a la apertura de una investigación judicial sobre “violencia voluntaria”.