Periodistas de los medios de comunicación lejanos exfiltrados durante un rally de colaboradores en la asamblea

9 de abril de 2025 a las 9:24 p.m. actualizó el



10 de abril de 2025 a las 9:45 am

Los periodistas de los medios de comunicación de identidad fueron exfiltrados por los Servicios de la Asamblea el miércoles 9 de abril durante una reunión de apoyo a los colaboradores parlamentarios de Francia rebelde, celebrada dentro de la institución en presencia de varios diputados para protestar contra un artículo en este medio.





Este rally fue organizado en los jardines a tiro de piedra de la sala de cuatro columnas, especialmente a la llamada del CGT, después de la publicación de un artículo de «fronteras» titulado «Lfi el partido extranjero».





El artículo afirma tener el propósito de «Pregunta la consistencia entre los valores que muestran LFI y las prácticas de su ecosistema». Aparece allí los nombres de varios empleados parlamentarios de diputados rebeldes.









Esto los expone «Vengativo y amenaza»denunció la PS. Lugar de «fronteras» «Objetivos en nuestros colaboradores»acusó al líder de los diputados de LFI Mathilde Panot.





«El lobo en el pliegue de las ovejas»





Se identificaron tres periodistas de los medios de comunicación de «fronteras», acreditados a la asamblea, durante el rally. «Bordes, atascarse, la asamblea no es tuya»han lanzado algunos manifestantes.





«Estaban filmando personas, los colaboradores. Era el lobo en el pliegue de las ovejas, fue impactante»dijo el diputado socialista Arthur Delaporte a la AFP.





En un video publicado en las redes sociales, un comunista elegido, Jean-Paul Lecoq, parece tratar de descartar o bajar el teléfono de uno de ellos. Otro video muestra a los diputados socialistas Claudia Rouaux y Ayda Hadizadeh buscando tomar el lugar de estos periodistas en los pasos donde estaban, frente a los manifestantes.





Los tres periodistas fueron exfiltrados.





«Borders» anuncia queja





Estaban allí «Para cubrir el evento»dijo «fronteras» en un comunicado, anunciando «Coloque la queja». Ellos eran «Llevado de manera mal e inaceptable»continúa el comunicado de prensa, que «Condenan firmemente estos actos, que afectan la libertad de prensa»





«Dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional, se debe observar en las reglas de comportamiento que son necesarias para la serenidad de los debates parlamentarios»reaccionó en un comunicado de prensa, el presidente de la institución, Yaël Braun-Pivet, enfatizando no tolerar los pasos «Puede ser similar a una puesta en escena o provocaciones».









«La ignorancia de estas reglas puede dar lugar a medidas restrictivas para acceder a la asamblea y retirar la acreditación»ella agregó. «Ella le recordará firmemente por correo a los medios de comunicación» fronteras «».





Una carta a Mathilde Panot y el CGT





Según su séquito, Yaël Braun-Pivet también enviará una carta a Mathilde Panot para recordar en particular la necesidad de no obstaculizar el acceso al hemicle y al CGT para subrayar el imperativo de no «Tomar la prensa»ni «Causar disturbios al orden público».





Los periodistas de «fronteras» recibieron el apoyo de muchos funcionarios a la derecha, incluido el presidente del RN Jordan Bardella y el jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez.





«Los periodistas de la bocina, insultados, físicamente intimidados por los diputados en el corazón de la Asamblea Nacional. ¿Hasta dónde vamos a descender?»escribió en X Marine Le Pen.





Eric Ciotti, el presidente del grupo UDR, aliado con el RN, le preguntó al titular de la percha «Una respuesta firme e inmediata».