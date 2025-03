Pensiones: Lombard y Montchalin demora después de las declaraciones de Bayrou sobre la era de salida

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



17 de marzo de 2025 a las 11:27 am actualizó el



17 de marzo de 2025 a las 11:36 am

Tiempo de lectura: 2 min.







El Ministro de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, estima este lunes 17 de marzo que no era «No realista» Para restaurar la edad de jubilación a los 62 años, una posibilidad descartada el día anterior por el primer ministro François Bayrou.





«La jubilación a los 62 años, con el encuadre que se fijó para volver al equilibrio del sistema de pensiones en 2030, no es que se dice que está terminado o no terminado, es solo (que) no es realista»dijo Amélie de Montchalin en Europa 1, mientras que el ministro de economía Eric Lombard dijo el domingo por la noche que era «Los socios sociales para decidir».





El domingo, François Bayrou claramente cerró la puerta a un regreso de la edad de jubilación a los 62 años, contra 64 años en la ley actual, poniendo en peligro el futuro del «cónclave» sobre la reforma de 2023 con los socios sociales.









En busca de evitar la censura del Partido Socialista, había reabierto en enero el archivo de reforma llevado a cabo en 2023 por Elisabeth Borne, entonces Primera Ministro, y confió a los socios sociales la tarea de tratar de llegar a un nuevo acuerdo.





Las consultas comenzaron el 27 de febrero, se supone que los sindicatos y empleadores se reúnen cada jueves al menos hasta finales de mayo. François Bayrou se compromete a presentar un posible acuerdo, incluso parcial, a la apreciación del parlamento.





«No podemos empeorar el déficit»





«Lo que dice el primer ministro es que los socios sociales tienen todas las cartas»dijo Amélie de Montchalin, refutando que el cónclave era un medio para evitar la censura del gobierno.





“Tuvimos un debate parlamentario sobre la reforma de las pensiones en 2023 (…) que trajo una reforma. Hemos visto que esta reforma, colectivamente, no había agotado los debates que la sociedad tenía solo en largas carreras, sobre ardua, sobre la equidad entre hombres y mujeres ”.ella agregó.









«Lo que dice el primer ministro es: vamos a hacer un marco porque no podemos empeorar el déficit»ella continuó, asegurándose de hacer «Confianza en los parejas sociales».





Pero mientras las finanzas públicas de Francia están en mal estado, advirtió que «Si detrás dejamos aumentar la deuda (…), eso significa que perdemos nuestra capacidad de ser un poder, que perdemos nuestra soberanía». Contra esta deuda, ella recomendó notablemente «Trabaja más».





«Los socios sociales para decidir»





El Ministro de Economía Eric Lombard, por otro lado, estimó el domingo que «Depende de los socios sociales decidir» en pensiones.





«La posición del gobierno fue expresada por el primer ministro. Mi posición, lo digo nuevamente y sé que es compartido por el Primer Ministro, depende de los socios sociales decidir «dijo el ministro entrevistado en BFMTV.









«La posición del gobierno es que el cónclave debe decidir y este compromiso del cónclave tendrá una fuerza considerable»aseguró a Eric Lombard, sin hacerse cargo de las declaraciones del Primer Ministro. «62 años tienen un alto costo»reconoció al Ministro de Economía.





Y «Si los parejas sociales querían que se restaurara los 62 años»requeriría «Que los otros criterios se modifican muy fuertemente para estar en este equilibrio de equilibrio»dijo. «Soy parte del primer ministro de aquellos que piensan que el diálogo social es absolutamente esencial»finalmente dijo el Ministro de Economía.





Le preguntaron sobre los comentarios en «Le Figaro» del ex primer ministro Edouard Philippe, quien juzgó que el cónclave de los socios sociales era «Completamente sobre el suelo» Y «Ya totalmente anticuado» Con respecto a la situación internacional.