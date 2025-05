PD Congreso: Olivier Faure y Nicolas Mayer-Rossignol se opusieron a la segunda ronda

Por

El primer secretario saliente de la PS Olivier Faure se opondrá al alcalde de Rouen Nicolás Mayer-Rossignol en la segunda ronda del voto de los miembros socialistas para elegir un nuevo jefe, y Boris Vallaud, eliminado, se encuentra en el factor del rey.









Los dos candidatos, que ya se habían enfrentado durante el Congreso anterior en 2023, serán decretados en la segunda ronda el 5 de junio antes de un Congreso programado del 13 al 15 de junio en Nancy.





Según los resultados provisionales comunicados durante la noche del martes a miércoles por el séquito de los tres candidatos, Olivier Faure llegó en la cima de la primera ronda. Su séquito anuncia un puntaje de aproximadamente el 42 % contra el 40 % para Nicolas Mayer-Rossignol (y una brecha de alrededor de 500 votos) y el 18 % para Boris Vallaud.





El alcalde del equipo de Rouen evoca un puntaje más estricto del 41 % – 41 %, con solo unos pocos votos más para el primer secretario saliente. Los familiares de Boris Vallaud les dan una puntuación de aproximadamente el 20 % al diputado de los Landes. Los resultados finales se comunicarán este miércoles después de un comité de cosecha, que podría ser tenso.





Llamadas de pie





Apenas unas horas después de los primeros resultados, los dos candidatos que llegaron a la cabeza hicieron llamadas desde el pie al tercer hombre en la carrera, el diputado Boris Vallaud. Olivier Faure lo llamó a ” unirse “ Para “Forma una nueva dirección”. “Trataré de reunir a todos los socialistas más allá de sus sensibilidades y, por supuesto, a la vanguardia de los cuales Boris. Porque, durante siete años, hemos emprendido todo juntos y que tenemos, compartimos la misma concepción”dijo Olivier Faure a la AFP sobre el jefe de los diputados de PS, quien fue uno de sus familiares antes de aparecer frente a él en el Congreso.





El equipo de Nicolas Mayer-Rossignol, quien también llegó a la mano el miércoles por la mañana en Boris Vallaud, ve en su candidatura una negación del balance de Olivier Faure, al jefe de la fiesta desde 2018, y estima que las voces del diputado de los Landes deberían regresar naturalmente al alcalde de Rouen. “Básicamente, el Partido Socialista finalmente debe producir nuevas ideas. Boris (Vallaud) lo ofreció, lo ofrecimos. Podemos unirnos en esto y forjar un” equipo de ensueño “, un colectivo”dijo el competidor de Olivier Faure en RTL. “Llamo a un nuevo colectivo de gestión”continuó, recordando que “Boris y sus amigos y nosotros mismos han dicho” necesitas una fiesta que funcione mucho más y una fiesta que se reúna, tienes que detener las divisiones “” “.





En la misma radio, Nicolas Mayer-Rossignol quería destacarse del primer secretario actual al recordar sus posiciones, en particular con el enfoque de las elecciones municipales: “Sin alianza, lista primaria o común con LFI.» » También hizo hincapié en que la hipótesis de una tina social, mencionada por François Bayrou el martes en BFMTV, no era aceptable. ” No se excluye la censura “, Él apoyó.









23,000 votantes





Los miembros, unos 40,000 registrados, y alrededor de 23,000 votantes al final, fueron invitados a votar en las secciones a partir de las 5 p.m. a las 10 p.m., para esta primera ronda, pretendía elegir el próximo texto de orientación de partidos, con el problema principal de la estrategia presidencial de 2027.





Olivier Faure, a la cabeza del PS desde 2018, defiende la unión del no melenchonista que se fue para las elecciones presidenciales de 2027, con una plataforma programática que abarca desde el líder del lugar público Raphaël Glucksmann hasta el ex diputado de LFI François Ruffin, para una candidatura conjunta.









Nicolas Mayer-Rossignol, quien nunca ha aceptado su derrota en el hilo en 2023, gravó al que fue uno de los artesanos de los acuerdos de izquierda (en 2022) y el nuevo frente popular (en 2024) de“Ambigüedad” Con respecto a Jean-Luc Mélenchon, con quien se ha distanciado durante varios meses. El alcalde de Rouen defiende “Afirmación socialista” y aboga por la creación de un gran partido socialista (un “GPS”) agregando “Los que están en la PS y los que están afuera”como Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon o Bernard Cazeneuve.





De esta confederación surgirá un candidato socialdemócrata para 2027, él cree, considerando prematuro hablar primario ante las elecciones municipales. Sobre todo, acusa a Olivier Faure de un “Gestión clánica” y falta de trabajo en la fiesta.





Los partidarios del primer secretario saliente respondieron que Nicolás Mayer-Rossignol reunió a su alrededor una coalición dispar de todos “Antifauro”del alcalde de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy al Presidente de Occitanie Carole Delga, que pasa por el Diputado de Eure Philippe Brun y el Alcalde de Saint-Oue Karim Bouamrane. Y predicen una candidatura del ex presidente François Hollande en 2027, si el alcalde de Rouen ganó el Congreso.