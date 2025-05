¿Está realmente la seguridad social en la pared?

Tiempo de lectura: 2 min.

Descifrado

El Tribunal de Auditores publicó su informe tradicional del Seguro Social el lunes. Con un déficit de 22.1 mil millones de euros anunciados para el año 2025 y un sistema de financiación en el ABOI, el balance es alarmante. En última instancia, el reembolso de los servicios podría ser amenazado.





El tocsin es golpeado. Acostumbrado a Rigor, el informe anual del Tribunal de Auditores sobre el Seguro Social, se hizo público el lunes 26 de mayo, alerta sobre la salud de la salud de la salud. Le preocupa en particular de un ” Riesgo cada vez más grave de una crisis de liquidez Para 2027. El déficit inicial de 15.3 mil millones de euros para el año 2025 será más alto de lo esperado y se espera que alcance los 22.1 mil millones.









El primer presidente del Tribunal de Auditores, Pierre Moscovici, estaba particularmente preocupado por la sostenibilidad de la deuda. El Seguro Social, a largo plazo, podría enfrentarse con una crisis de liquidez. “Perdimos el control de nuestras finanzas públicas en 2023 y 2024”, Se preocupó. La rama de la enfermedad y sus gastos solo pesan el 90 % del déficit. Concretamente, la seguridad tendrá que apretar el cinturón para ingresar a las uñas y las medidas por venir podrían sopesar sobre el nivel de vida del contribuyente.





Una situación alarmante





Si alertar sobre el “agujero” del société es un leitmotif de la institución de la rue Cámbon, la brecha con los pronósticos iniciales del estado y las perspectivas futuras plantean preocupaciones. ” No hay explicaciones cíclicas y temporales, como fue el caso con el Covvid, sino un déficit estructural, duradero y que tiene más de 20 mil millones de euros anuales “, Respira con el avión” New Obs “Mathieu, economista y subdirector del Observatorio Francés para las Condiciones Económicas (OFCE).









En cuestión, en particular, el sistema de financiamiento del Seguro Social. Por lo general, está respaldado por la caja de amortiguación de la deuda social (Cades), que toma prestado a mediano y largo plazo. Sin embargo, esta organización ha alcanzado el techo de la deuda y ya no puede absorber costos adicionales. “ El problema está en ambas direcciones: los gastos son demasiado grandes y los ingresos fiscales son demasiado bajos. Entonces hay un desequilibrio “, Detalla el avión Mathieu. La Agencia Central para las Organizaciones de Seguridad Social (ACOSS), por lo tanto, se hace cargo y toma prestado a corto plazo. Según el informe del Tribunal Superior, esta situación es insostenible y pone en peligro la viabilidad de la seguridad”. ” No podemos decir que sea transitorio y que la situación mejorará: tendremos que ahorrar dinero y encontrar nuevas recetas Alerta al economista.





“Es raro que haya medidas indoloras”





No es muy brillante, el horizonte de un ” crisis de liquidez “Dibujado por el informe sigue siendo poco probable”. ” Es el escenario de desastre, pero la situación es tensa », Relative el avión Mathieu. El déficit del Seguro Social está anclado en una situación global donde la deuda pública continúa ampliándose. Sin embargo, debemos apuntar a un retorno al equilibrio: “El sistema estructural de la seguridad social no tiene motivos para tener un déficitdetalla el economista. No está en una lógica de inversión, es simplemente ingresos y servicios. Tendremos que compensar el déficit de una forma u otra. »»





Para rectificar el tiroteo, el Tribunal de Auditores recomienda en particular un mejor control de las pensiones de jubilación pagadas en el extranjero o una regulación de trabajadores temporales en ciertos sectores, en particular para enfermeras, fisioterapeutas o cuidadores.









Según el avión de Mathieu, para encontrar el presupuesto, debe buscar exenciones de empleador: han sido multiplicados por cuatro en una década y ahora pesan 80 mil millones de euros por año. La píldora podría ser difícil de tragar y la adopción de estas diferentes medidas promete ser difíciles.





“Las soluciones recomendadas son impopulares y desagradables: políticamente, siempre es difícil haber adoptado, un fortiori con un gobierno que no es en mayoría”estima el economista. La adopción del próximo presupuesto corre el riesgo de hacerse con dolor, especialmente porque, por el momento, no hay consenso político o el alcance de los esfuerzos que se deben hacer, o en las medidas que se adoptarán.