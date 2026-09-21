Patrimonio, salario… Antes del maratón presupuestario y las elecciones presidenciales, el Tribunal de Cuentas revela recomendaciones

A pocos días de la presentación del presupuesto de 2027 y a menos de ocho meses de las elecciones presidenciales, el Tribunal de Cuentas tiene algunas recomendaciones para ahorrar. La primera presidenta del Tribunal de Cuentas, Amélie de Montchalin, recordó, durante una rueda de prensa, “el contexto de una deriva alarmante” del cargo por intereses sobre la deuda, mientras que “Los próximos meses serán decisivos para nuestro país”con las elecciones de 2027. Para el ex ministro, la vocación del Tribunal de Cuentas de “ser un referente de confianza” en el debate.

Para acercar su trabajo al público en general, Amélie de Montchalin anunció en particular la publicación, a finales de año, de una veintena de notas temáticas sobre políticas públicas. Los cuatro primeros, sobre las ayudas a la industria, las nóminas de los funcionarios, la modernización del Estado y la fiscalidad sobre el patrimonio, se publicaron este lunes 21 de septiembre. Temas que seguramente interesarán al Primer Ministro, Sébastien Lecornu, mientras que los proyectos de presupuesto del Estado y de la Seguridad Social se presentarán al Consejo de Ministros el 1 de octubre, antes de su examen en el Parlamento.

En cuanto a la función pública, el organismo recomienda un esfuerzo adicional de 20.000 millones de euros en tres años en materia de nóminas, “tanto en personal como en salarios”con el objetivo de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2029. Un discurso contrario al de los sindicatos que desde hace años denuncian las sucesivas congelaciones del índice de los funcionarios y planean una huelga el 29 de septiembre, en particular para protestar contra las condiciones salariales de los agentes públicos.

Por el contrario, el Tribunal de Cuentas sostiene que “el salario neto de los agentes existentes” tiene “aumentó en euros constantes”y que la masa salarial bruta de las administraciones públicas ha aumentado en casi 90.000 millones de euros desde 2012, hasta 362.100 millones de euros en 2024. Según la institución, la “salario promedio” funcionarios públicos “refleja ganancias individuales en poder adquisitivo”.

En cuanto al valor del punto índice, el Tribunal de Cuentas sugiere “Subindexación concertada y plurianual”al igual que ralentizar el avance de grados o el cruce de pasos automáticos. Pero para la institución, el “palanca prioritaria para movilizar” es la reducción de la plantilla, vía la no sustitución de quienes se jubilan.

Sin embargo, esta caída en el número de funcionarios públicos debe compensarse “modulado” según las necesidades en cada aspecto del servicio público: “Las cambiantes necesidades de salud, particularmente relacionadas con el envejecimiento demográfico, hacen que sea más difícil establecer un objetivo de reducción de la fuerza laboral” en el servicio público hospitalario, señala el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas también propone una reforma de la fiscalidad sobre el patrimonio que combine la reducción de algunos impuestos y una mayor imposición de los patrimonios más elevados, un tema muy político a pocos meses de las elecciones. “Hoy el 50% de los activos pertenecen al 10% de los hogares”subrayó la presidenta de la primera sala del Tribunal, Carine Camby, al presentar los principales puntos de esta nota a la prensa.

La riqueza total de los hogares representa actualmente casi 17.000 millones de euros, para una riqueza media de 250.000 euros. Él tiene “aumentó significativamente” durante unos cincuenta años, más rápido que los ingresos, y “principalmente como resultado de una herencia”señaló el magistrado. Según el Tribunal, los ingresos procedentes del impuesto sobre el patrimonio alcanzaron los 117 mil millones de euros en 2025, de los cuales aproximadamente el 60% estaban relacionados con la tenencia de patrimonio y el 40% con sus ingresos.

Mientras la izquierda pide el establecimiento de un impuesto Zucman del 2% anual sobre los activos poseídos, el Tribunal no va tan lejos pero recomienda “imposición moderada pero progresiva sobre el patrimonio personal, excluidos los activos profesionales”por 1.400 millones de euros, así como una ampliación del impuesto a las sociedades holding, que aportaría mil millones.

También propone, por 1.300 millones de euros, reducir la ventaja fiscal asociada al Pacto Dutreil, que exime al 75% las transmisiones de empresas intrafamiliares. En una carta enviada a los empresarios franceses hace unos diez días, Sébastie Lecornu prometió no tocar el pacto con Dutreil e incluso propuso completarlo con un “Pacto Papín” para transmisiones a empleados.

El Tribunal de Cuentas propone también gravar los intereses de los depósitos que superen los límites de ahorro regulados, con un beneficio estimado en 80 millones de euros, y reducir los importes de los seguros de vida exentos del impuesto de sucesiones, por 1,250 millones. En vista de estas medidas, el Tribunal de Cuentas recomienda una reducción de la fiscalidad sobre las transacciones inmobiliarias, por 1.100 millones de euros, y reducir en cinco puntos todos los tramos de impuestos sobre las transmisiones de activos, por 2.100 millones.