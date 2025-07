París merece un alcalde, no un acusado

Se conocen los síntomas de la incomodidad democrática: abstención récord, desinterés creciente, desconfianza de los funcionarios electos. Estas dolencias no son inevitables, sino el resultado de fracturas profundas entre ciudadanos y funcionarios electos.





También se conocen las causas de estos síntomas. Tienen dos fuentes principales: el desmantelamiento del estado de bienestar y la corrupción, que destruye la confianza del público. Estos fenómenos no son nuevos.





El despido de la Sra. Rachida Dati ante el Tribunal Penal de París para la corrupción, como parte de un caso sobre sus actividades como diputado europeo, plantea una cuestión de principio. Lejos de cualquier controversia, esta situación cuestiona la compatibilidad entre el ejercicio de las funciones ministeriales eminentes y la gravedad particular de los presuntos hechos. En una democracia exigente, el respeto por la justicia y la confianza en la acción pública imponen una ejemplaridad particular de aquellos que representan al estado al más alto nivel. Este requisito no es una sanción temprana, sino una garantía de serenidad para las instituciones en cuanto a la persona en cuestión. Depende del presidente de la República y el Primer Ministro asumir sus responsabilidades en la dirección de los asuntos estatales.









Como los parisinos eligieron a la izquierda y a los ambientalistas en 2001 para transformar su ciudad, esta mayoría operó una ruptura radical y saludable con las horas oscuras de los mercados, clientelismo y viviendas de complacencia que habían contaminado permanentemente la reputación de nuestro capital.





Bertrand Delanoë había entendido que ser alcalde de París impone, incluso más allá de los requisitos legales, dos principios simples y fundamentales: responsabilidad e integridad. Se trataba de restaurar la “cosa pública”, en su sentido más noble: un bien común administrado por y para los ciudadanos, y no una fuente de enriquecimiento personal para un puñado de funcionarios electos. Los ciudadanos saben esto y han podido medir este cambio. Sin embargo, estamos presenciando, desilusionados, en el primer plano de la vida política de las cifras perseguidas por hechos serios o que degradaron el debate público por la violencia y el exceso. Este espectáculo angustioso alimenta la idea de que, al final, nada cambia. Es una negación de las lecciones de nuestra propia historia, los grandes escándalos de la gobernanza de nuestra ciudad por derecho.





Servir el interés general requiere silencio sus intereses particulares para escuchar la voluntad general. ¿Quién puede reclamar trabajar para todos siendo remunerados en las sombras por poderosos grupos privados? Tal situación no solo crea una sospecha legítima, sino que constituye una amenaza directa para la imparcialidad de la decisión pública. El gobierno de París no puede sufrir ningún conflicto de intereses.









Este requisito se puede implementar de manera simple y efectiva. Propongo la publicación completa y anual de las declaraciones de intereses de todos los asesores de París. Los debates de la Asamblea Municipal son públicos, por lo tanto, es lógico y saludable que los intereses de quienes participan allí son tanto. Los verdaderos demócratas, aquellos que no tienen nada que ocultar, lo aceptan fácilmente.





En este contexto, ¿podemos correr decentemente para el ayuntamiento después de negarnos a respetar esta regla de transparencia elemental durante seis años, al igual que el caso de Madame Dati? La pregunta no solo es legal, también es cívica y política. El hecho de estar sujeto a las obligaciones de transparencia del HATVP como ministro no está exento de tener que dar cuenta como todos los demás asesores de París.





La independencia de nuestra democracia local es un logro frágil, conquistado de la lucha contra los sistemas opacos. No podemos permitir que un mundo de cronismo, conflicto de intereses y clientelismo devuelva el gobierno de nuestra ciudad.





Los parisinos tienen una larga memoria. No quieren un regreso a este viejo mundo. Quieren un alcalde cuya acción se guía por la única preocupación por el interés general, no un acusado que lucha con la justicia penal. Quieren un alcalde cuyas manos son libres y el espíritu recurrió al futuro de París, no hacia la gestión de su propia herencia y agenda judicial.