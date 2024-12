“Parece que hay un vínculo con la inseguridad financiera”

Entrevista

El escorbuto, una enfermedad centenaria causada por una deficiencia de vitamina C, está regresando a Francia, sobre todo desde la crisis del Covid. Afecta principalmente a niños de familias precarias.





Una enfermedad centenaria ha regresado a Francia desde hace unos diez años. Y afecta principalmente a los niños: desde 2015, 888 pacientes han sido hospitalizados a causa del escorbuto. Una enfermedad que ha ido avanzando desde el Covid-19. De hecho, el número de niños hospitalizados por escorbuto aumentó en un tercio entre 2020 y 2023, según un estudio realizado por la AP-HP, el Inserm, la Universidad de Paris-Cité y el departamento de pediatría del hospital Cayenne en Guyana, publicado por “ The Lancet” a principios de diciembre de 2024.





Al mismo tiempo, los investigadores observaron un aumento de los casos de desnutrición entre los niños de 4 a 10 años, o el 50% de todas las personas afectadas por el escorbuto. Ulrich Meinzer, pediatra del hospital Robert-Debré de París y uno de los autores del estudio sobre el escorbuto, explica las causas de su regreso al “New Obs”.





¿Qué es exactamente el escorbuto?





Ulrich Meinzer Es una enfermedad causada por la falta de vitamina C que puede provocar problemas de salud como dolor de huesos, debilidad muscular o incluso sangrado. Cada adulto debe consumir 110 mg de vitamina C al día, en comparación con los 30 a 50 mg diarios de los niños. Esta vitamina, que nuestro organismo no sintetiza, se encuentra especialmente en las verduras y frutas, como en la naranja que contiene 47,50 mg por 100 gramos. Hace siglos, el escorbuto era una enfermedad común entre los marineros. porque no tenían acceso a productos frescos, lo que les provocaba deficiencias de vitamina C.





¿Por qué esta enfermedad reaparece después de tantos años?





La pandemia de Covid-19, las crisis geopolíticas, sociales y económicas con guerras en todo el mundo han provocado una alta inflación. Las familias en situaciones precarias no pueden, o ya no, comprar productos que aporten suficiente vitamina C, como verduras o frutas.





¿Entonces el escorbuto afecta principalmente a las personas más vulnerables?





Parece haber un vínculo con la inseguridad financiera. Los niños afectados por el escorbuto tienen padres que se benefician de la cobertura sanitaria universal (CMU) y representan el 32,9% de los pacientes, frente al 20% de otras enfermedades. Además, las enfermeras se dieron cuenta de que los niños afectados por el escorbuto llevaban varios días sin comer, algunos de ellos. Sin olvidar la comida chatarra, más accesible económicamente pero que no constituye una dieta saludable.





Esto es preocupante, todos los niños deberían tener derecho a la nutrición necesaria para una buena salud. No es posible que en Francia no puedan comer. Estoy emitiendo una alerta, creo que es importante hablar de ello. Es un problema de salud pública.





¿Deberíamos esperar un mayor aumento en los próximos años?





El aumento que se viene produciendo desde hace varios años persiste e incluso se agrava. No sé si habrá un aumento mayor en el futuro pero las cifras nos muestran que, desde el Covid, los casos entre niños siguen aumentando.





¿Qué soluciones se pueden implementar?





Podríamos pensar en organizar programas de ayuda alimentaria específicos o incluso mejorar el acceso a alimentos nutritivos para los niños en situaciones precarias… Si reuniéramos a profesionales de la salud, trabajadores sociales y políticos deberíamos encontrar soluciones. Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre este tema, los niños tienen un consenso en nuestra sociedad.