Para un inicio europeo contra Trump y Putin

Publicado en



19 de febrero de 2025 a las 7:00 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.



Donald Trump y Vladimir Putin parecen querer negociar solo el resultado del conflicto ucraniano. ¿Pero a qué precio para Ucrania? Ante este nuevo equilibrio de poder, ¿con qué se enfrentará a Europa?

Para ir más allá





Ya tres años. Tres años desde entonces, este maldito el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin, lanzó su guerra total, sedienta y despiadada, en el territorio de sus vecinos ucranianos. Todos lo recuerdan. Volodymyr Zelensky luego resumió su posición con una oración heroica a los estadounidenses que propusieron exfiltrarse: “Necesito municiones, no un taxi. »»









Los ucranianos se movilizaron con un coraje extraordinario para defender a su país, sus hijos, los valores de la democracia que también son nuestros. Y a los europeos, atónito por el regreso de la guerra a gran escala en un continente que le gustaba creer a sí mismo vacunado contra este peligro desde 1945, finalmente parecía abrir sus ojos a la verdadera naturaleza del Maestro del Kremlin: el de un nostálgico de la USSR para quién «Las fronteras de Rusia no se detienen en ningún lado». Había muchas personas, como el presidente Macron en ese momento, para martillar que«No humilles» Putin, pero en general, la reacción había sido alentadora y coherente, por una vez.





Los europeos habían podido aceptar sancionar a Rusia, apoyar la resistencia ucraniana, resucitar la antigua fantasía de una defensa común. En el aire, flotó la idea, el consolación, la esperanza de que este peligro histórico condenó a la Unión Europea a trascender los reflejos nacionalistas y elevarse por encima de sí mismo para entrar, de alguna manera, en una edad adulta.





Zelensky, Putin, Trump: bueno, bruto y feo





Tres años después, tienes que enfrentar los hechos. Europa ayudó a Ucrania, pero no pudo comprender la suerte paradójica de que esta guerra del aparato se le impuso. No se volvió lo suficientemente adulta como para alejarse de la que, bajo los auspicios de Joe Biden, era su aliado estadounidense y que, bajo la autoridad de Donald Trump, la trata con desprecio hostil. ¿Porque qué trato es probable que se coman los ucranianos? Trump no solo se comporta como un padrino de la mafia al exigir a Zelensky las tierras raras de su país a cambio de su protección, sino que causa directamente con Putin «Fuerzas de (su) naciones respectivas y el gran beneficio que algún día trabajará juntos ” – Un regalo inesperado para el déspota ruso, bajo una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional.









Zelensky, Putin, Trump: The Good, The Brute y Fea, involucrado en trágicos regateo a varias velocidades, mientras que la tienda de carnicería continúa, en el lado ucraniano, donde el «Wall Street Journal» habla de 80,000 soldados asesinados, como el lado ruso, donde las pérdidas militares fueron evaluadas en 1,500 muertas y heridas diariamente por los servicios británicos. Difícil, hasta la fecha, saber qué Yalta terminará con esta carnicería, pero una cosa es segura: la Casa Blanca y el Kremlin quieren distribuir sus respectivas zonas de influencia sin cuidar la opinión de Kiev, y aún menos la de Europa, excluidos de sus negociaciones y restricción para seguir este terrible sano de jabón para un ojo de rentabilidad Hitherto.





Por supuesto, la paz es mejor que la guerra. Muchos ucranianos agotados respirarán mejor el día cuando llegue un alto el fuego. Pero un tratado mal -negociado conlleva nuevos conflictos y enfrenta la posibilidad de un acuerdo de Trumpian que corre el riesgo de alentar a Putin a reincidir contra sus vecinos, incluso para amenazar a toda Europa, siempre volvemos, por desgracia, al viejo dicho latino: «Si quieres paz, prepara la guerra. »» Es necesario, como se repite un Raphaël Glucksmann, «Aprovechar los activos públicos rusos congelados en nuestros bancos» Y «Lanzar un préstamo de 500 mil millones para la defensa europea» ? ¿Es el momento, como Zelensky, de «Construye las fuerzas armadas de Europa» ?









Atrapados entre dos neoimperialistas ilegales que buscan más que nunca para debilitarlos y dividirlos, los europeos no tienen más opciones que tomar su destino en la mano, juntos, si quieren seguir siendo ellos mismos. «La democracia es desafiada en los Estados Unidos, Rusia está en guerra y Europa podría ser la solución»dijo en 2023, el gran historiador estadounidense Timothy Snyder para defender el estado de derecho. En 2025, no hay otra opción.