Para nuestros boletos de 100ᵉ Ecoloob ... ¡Depende de usted!

Publicado en



8 de marzo de 2025

Tiempo de lectura: 4 min.



Ya sea que esté suscrito o no al boletín de Ecoloobs, le presente el equipo que conforma este «grupo de trabajo ecolo», para un mejor diálogo sobre los temas que están cerca de nuestros corazones.

El boleto que lees es 100mi Entradas Ecoloob, que también puede recibir en forma de boletín. Al ritmo de una carta electrónica cada dos semanas, han pasado cuatro años que lee y/o recibe en su caja personal la selección de los mejores artículos del «nuevo OBS» sobre ecología, introducido ritualmente por un boleto sobre noticias ecológicas. Y, en el último recuento, son 23,000 suscriptores: ¡un puntaje hermoso, que nos llena de orgullo!





El interés de las cifras redondas es que es una oportunidad para dar un paso atrás y pensar. ¿Cómo marcar la ocasión?, Hemos pedido colectivamente. Y, rápidamente, el reflejo nos llevó de «nosotros» a «usted».





«Nosotros» somos periodistas de varios servicios de escritura de los «Nouvel OBS» responsables de la cobertura de las noticias ecológicas. Organizados en la «Fuerza de Tarea Eco -Friendly», ponemos todos nuestros corazones para que sea el más vibrante, el más animado y el más inteligente posible. Durante mucho tiempo, en los editores, dijimos: «La ecología es aburrida»; Estamos tratando de hacer que el adagio se mienta.





» TÚ »»estos son nuestros suscriptores. Nos lees, obtienes información con nosotros. Aprecias nuestro trabajo, ¡esperamos! -Pero también puede ser cruzado por desacuerdos y frustraciones, debe suceder …





Por lo tanto, te invitamos a abrir el diálogo. Encontrará en la parte inferior de esta página los correos electrónicos de los editores del «grupo de trabajo». Por lo tanto, podrá contarnos sobre sus comentarios más diversos: reacciones a nuestros artículos, peroratas, sugerencias y preocupaciones … de nuestro lado, estamos comprometidos a responderle tanto como sea posible.





Para comenzar la discusión, tuvimos la idea de enviarle un breve cuestionario. En estos tiempos reacción Antiecológico en Estados Unidos es la peor, pero la ola también es fuerte en Europa y Francia-cada, detrás de su pantalla, puede sentirse referida a su impotencia. Pero todos tenemos técnicas de resistencia, convicciones que son correctas, cosas que queremos compartir.





Para ponerlos en circulación, nuestro mini-cuestionario se corta en tres puntos que están voluntariamente en diferentes registros de acción:





Ajusta tu vida diaria : ¿Cuál es el «gesto» que te hace sentir en línea con tus convicciones?

: ¿Cuál es el «gesto» que te hace sentir en línea con tus convicciones? Para reflexionar sobre : ¿Cuál es el libro, la película, los cómics, la exposición … hablando de ecología que recomiendan?

: ¿Cuál es el libro, la película, los cómics, la exposición … hablando de ecología que recomiendan? Participar en el debate político : ¿Qué es, a tus ojos, la proposición política de la que no hablamos lo suficiente?





Publicaremos sus respuestas en el sitio web «New OBS».





Para terminar este 100mi Ticket, aquí hay una presentación rápida de la «Fuerza de Tarea Eco -Friendly» del «nuevo OBS»:





Eric aeschimann (Ideas): «Decimos que estoy disminuyendo, pero no en absoluto, la prueba, ¡estoy en LinkedIn y Bluesky! Mi pequeño gesto: no tome el avión (excepto en diez años para un gran viaje al Pacífico). Mi recomendación: «Amar la tierra», por Malcolm Ferdinand. Mi propuesta política: llevar a los multimillonarios para financiar la transición de los pobres y el «desbloqueo» de nuestros sistemas socio-técnicos (agricultura, movilidad, etc.). »Eaeschimann@nouvelobs.com





Morgane Bertrand (Economía): “En el servicio económico, se sospecha rápidamente de ser un techno-socio. Me gusta hablar de soluciones, es cierto, pero no solo tecnológico: seguridad alimentaria, arrendamiento social, sobriedad … tenemos mucho que cambiar. Mi pequeño gesto: bicicleta en todo el tiempo. Mi recomendación: «En el bosque», de Jean Hegland. Mi propuesta política: dos días de verdura por semana en comedores (y clases de cocina para chefs). »Mbertrand@nouvelobs.com





Sébastien billard (Compañía). «¿Ecología? Durante mucho tiempo me he mantenido alejado, apasionado por los placeres de «carbono» durante mi juventud (autos). Desde entonces, he tenido cuidado. Mi pequeño gesto: escribir, informar … y luchar contra la sensación de impotencia. Mi recomendación: «El evento del Antropoceno», de Christophe Bonneuil y Jean-Baptiste Fressoz. Mi propuesta política: «vehículos intermedios», más grandes que las bicicletas, más ligeras que los autos (idea que tomo prestada al investigador de Aurélien Bigo). »Sbillard@nouvelobs.com





Emilie Brouze (Sociedad): «Trato de detener mi ecoanxiedad escribiendo sobre nuestra relación con la vida, el calentamiento y la forma en que nos molesta de manera íntima y colectiva. Mi gesto: ya no toma el avión. Mi recomendación: un clásico, «Silent Spring» de Rachel Carson. Mi propuesta política: Seguridad Social de la Alimentación, con agricultura ecológica y permitiendo que todos coman bien. »Ebrouze@nouvelobs.com





Arnaud Gonzague (Ideas): «¿Podemos ser ecológicos cuando eres bastante pesimista? Espero, porque es mi caso … ¡al menos, la más mínima microvictory de la ecología me parece un avance triunfante! Mi pequeño gesto: sin carne de res. Mi recomendación: Gaston Lagaffe, un fumador que se convirtió en activista anti-Tabac (metáfora de lo que debería ser nuestra civilización). Mi propuesta política: reemplace nuestras tarjetas azules con cuentas de emisión de carbono, como carbono. »Agonzague@nouvelobs.com





Magali Moulinet (Tendencias): «Tengo pasión sin límite para la moda, pero tenga cuidado, el real, el que integra al artesano y la mano. Cuando no ejecuto los desfiles, trato de dar una mejor imagen del sector al encontrar iniciativas de impacto positivas. Mi pequeño gesto: convencer a los modelos de tener solo lo esencial. Mi propuesta política: prohibir la importación de la moda ultra rápida y financiar el desarrollo de las empresas locales. »Mmoulinet@nouvelobs.com





Rémi noyon (Ideas): “Entre Morgane y Eric, alterno entre la disminución de las pasiones y las pruridades tecnológicas, con una inclinación por las ideas que hacen que mis colegas se estremezcan, como la geo-ingeniería solar. Mi pequeño gesto: los grandes. Mi recomendación: «Terminación de choque», de Neal Stephenson, es una novela de SF dura y oscura que ilumina nuestro futuro climático. Mi propuesta política: consigue los dientes. »Rnoyon@nouvelobs.com





Margaux nutria (Web): «Cuando no estoy subiendo una montaña, escribo sobre contaminación, desastres naturales y clima. Todo mientras sigue siendo un optimista eterno. Mi gesto: no tome el avión e intente convencer a mi alrededor para que haga lo mismo. Mi recomendación: «Más bien, fluyendo en belleza que flotando sin gracia», por Corinne Morel Darleux. Mi propuesta política: un ISF climático. »Motter@nouvelobs.com