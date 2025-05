Para nacionalizaciones estratégicas temporales

Publicado en



Después del anuncio de la abolición de 600 puestos de ArcelorMittal, varios socialistas elegidos, incluido Nicolas Mayer-Rossignol, el alcalde de Rouen y el candidato para el puesto de primer secretario de la PS, el Diputado Philippe Brun, el alcalde de Saint-Ouy Karim Bouam, el Presidente de Occitanie Carole Delga de Valle de Velx. Geoffroy, llame para imaginar nuevas soluciones como la nacionalización temporal. “Reafirmar el papel de la política frente a la economía se niega a ver pasar los trenes de la globalización liberal”, escriben.





El reciente anuncio de ArcelorMittal, el primer fabricante de acero europeo, de la abolición de 600 puestos en siete sitios franceses, incluidos Dunkerque, Mardyck y Florange, es un golpe terrible en el empleo y una nueva señal de alarma para nuestra soberanía. La producción de acero es estratégica para muchos sectores: defensa, energía, transporte, infraestructura, construcción, automóvil … es imprescindible que garantice la autonomía de producción. Hoy, mientras que la Unión Europea habla de rerearse por su defensa, dependemos de una industria sin la cual nada es posible, la industria del acero, de … ¡China!





Durante demasiado tiempo, Francia y Europa, por falta de política industrial real, han permitido una desindustrialización que condujo a la pérdida de empleos y conocimientos, al debilitamiento de nuestra capacidad de innovación y al debilitamiento de nuestra soberanía, dejando a los territorios a menudo contaminados y la vida de los trabajadores rotos. Ante los inmensos desafíos del calentamiento global y la globalización, es hora de reeditar a nuestro país económicamente movilizando una herramienta probada: las nacionalizaciones estratégicas temporales.





La nacionalización temporal no es una retirada ni una nostalgia: es un acto de soberanía ilustrada, destinada a asegurar el futuro orientando, de manera específica, el cambio en los dominios estratégicos. Le permite encontrar un operador público o privado que pueda modernizar la herramienta de producción e invertir.





La historia está llena de ejemplos en los que el estado, que toma el control de los sectores considerados esenciales para la nación, ha preparado la prosperidad del mañana. En Francia, el programa de nacionalización de posguerra permitió la rápida reconstrucción del país. EDF, Renault, las industrias aeronáuticas han sido motores de crecimiento, empleo e innovación real. Más recientemente, fue la entrada a la capital del PSA en 2013, lo que salvó a Peugeot de la bancarrota. Si el estado francés sigue siendo un accionista de empresas hoy como La Française des Jeux o el Casino d’Aix-Les-Bains, ¿por qué no estaría en campos tan estratégicos como el acero?









Las comunidades no deben ser superadas. En Occitanie, la región compró el sitio SAM (fundición liquidada con 333 despidos) para permitir una nueva producción industrial y desarrolla una política decisiva de participación accionaria como en Béziers para la compañía Genvia (electrolyseurs). En Grand-Couronne, la metrópoli de Rouen utilizó su derecho de preferencia para comprar el sitio emblemático de la economía circular de Chapelle-Darblay, preservar la herramienta productiva y darle una oportunidad a un nuevo futuro industrial.

La nacionalización temporal no es solo una idea francesa. Después de la crisis de 2008, Estados Unidos en sí no dudó en nacionalizar parcialmente a General Motors para proteger la industria automotriz estadounidense. En Alemania, el estado no dudó en ingresar a la capital de Uniper, un jugador de energía clave, para garantizar la soberanía de la energía nacional en un contexto de crisis. En los últimos días, el parlamento británico ha adoptado una ley que autoriza al gobierno a tomar el control de los últimos dos suministros del país, en Scanthorpe, amenazados con un cierre inminente por parte de su propietario chino.





Ante con la emergencia climática, Francia necesita empresas capaces de invertir masivamente en la innovación verde, sin estar sujeto a la lógica de la rentabilidad a corto plazo y los niveles de margen impuestos por los mercados financieros. ¿Cómo esperar acelerar la descarbonación de la industria del acero, por ejemplo, un sector extremadamente energético, si las decisiones son guiadas solo por imperativos de ganancias inmediatas? Además, ArcelorMittal suspendió recientemente su inversión de 1.800 millones de euros para la descarbonación del sitio Dunkerque que el estado había propuesto apoyar a 850 millones. Sin embargo, el sector necesita inversiones estructurales y tecnológicas que no lleguen.





El apoyo público permitiría invertir en tecnologías de ruptura, como el hidrógeno bajo en carbono o los aceros “verdes”, sin temor a la falta de rentabilidad a corto plazo. También daría el tiempo necesario para que los nuevos sectores se estructuren, capaciten a los empleados en las habilidades del mañana y anclaran localmente, con subcontrataciones y cadenas de valor.





La transición ecológica implica inversiones a corto plazo largas, riesgosas y a veces caras, especialmente en los sectores con alta intensidad de capital, como la industria del acero. El poder público, por su capacidad para tomar y amortizar estos riesgos, está bien ubicado para apoyar esta transformación. El papel del estado también es preservar las capacidades estratégicas para ayudar a pasar un agujero de aire, especialmente en los sectores cuya actividad es cíclica, como la industria del acero.









Contrariamente a la creencia popular, las nacionalizaciones pueden ser económicamente virtuosas. Si representan un costo, a menudo permiten que el estado recupere su apuesta, y mucho más, durante la venta de las acciones una vez que las empresas se enderezan. También crean valor colectivo: empleo, innovación, una transición energética exitosa. Aseguran el control público de los activos estratégicos, sin instalar un modelo de economía administrada sostenible: son intervenciones dirigidas, temporales y motivadas por el interés general. Finalmente, hacen posible evitar costos posteriores, como la reclasificación de los empleados despedidos o la DESPOLUCIÓN de los sitios industriales abandonados.





En un mundo donde las cadenas de suministro son cada vez más inestables porque están amenazadas por crisis de todo tipo (clima, sanitario, geopolítico), donde la transición energética es imperativa y la competencia internacional es feroz, la ingenuidad ya no se permite. La soberanía industrial es una condición sine qua no para nuestra capacidad de dominar nuestro destino.





ArcelorMittal generó una ganancia neta de $ 1.34 mil millones en 2024. La compañía se benefició de millones de euros en ayuda pública. La situación es lo suficientemente grave como para que sus líderes sean convocados al pico más alto del estado. Y para que Francia imagine con ellos un plan para mantener estas capacidades, en las que el estado debe estar listo para invertir en forma de participación dirigida y cíclica.









Reafirmar el papel de la política frente a la economía se niega a ver pasar los trenes de la globalización liberal. Las nacionalizaciones temporales no son la única herramienta que el poder público, local, nacional o europeo puede movilizar: activar el derecho de pre -emisión para evitar el abandono de sitios industriales y promover su redención; condicionar la ayuda pública y convertirlos en capital si la empresa no respeta sus compromisos; A nivel europeo, desarrolle un plan de inversión (“acero verde”) destinado a apoyar la descarbonación de la producción por inversión, acceso a materias primas descarbonadas, contratación pública; Establezca un “acto europeo de compra” y una “Ley de acero europea” (comprar acero europeo) para limitar las importaciones de bajo costo y apoyar la producción europea en la competencia global.





Las herramientas están ahí. Solo carece de la voluntad política para defender a los empleados, proteger los empleos, fortalecer nuestra soberanía y prepararse para el futuro.





Los primeros firmantes:





Nicolas Mayer-RossignolAlcalde de Rouen, primer firmante del texto de orientación de cambio para ganar para el Congreso del Partido Socialista





Hélène GeoffroyAlcalde de Vaulx-En-Velin, Presidente del Consejo del Partido Nacional Socialista





Philippe BrunDiputado de la Eure





Julien GokelMP del norte





Bertrand RingotAlcalde de Gravelines





Beyaert marcialAlcalde de Grande-Synthe





Patrick KannerSenador del Norte, Presidente del Grupo Socialista en el Senado





Carole Delga, Presidente de la región de Occitania





Karim BouamraneAlcalde de Saint-Ouy





Lamia el AarajeAsistente del Alcalde de París, Primer Secretario del Partido Socialista de París





Valérie Rabaultex diputado





Laurence RossignolSenador de Val-de-Marne





Marie-Arlette Carlotti, Senador de Bouches-Du-Rhône





Christian AssafPresidente del Grupo Socialista de la Región Occitanie, Vicepresidente de la Metrópolis de Montpellier





David Assoulineex-somenador de París





Sarah Benhammoumiembro del Consejo del Partido Nacional Socialista





Lionel Benharosoalcalde de las lilas





Kamel ChibliVicepresidente de la Región de Occitania





Philippe Doucetex alcalde de Argenteuil





Claire FitaMEP





Sandrine floreussiansVicepresidente del Consejo Departamento de Haute-Garonne





Jean-Marc GermainDiputado europeo





Murielle LaurentMEP





Laurence RouedeVicepresidente del nuevo Consejo Regional de Aquitaine





Gabrielle SiryAlcalde de 18 añosmi Distrito de París





Tempal RachidSenador de val-d’Oise