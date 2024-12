OTAN, inmigración, derechos de aduana... Donald Trump perfila su proyecto político

Estados Unidos abandonará la OTAN a menos que los estados aliados contribuyan más financieramente, dijo Donald Trump en una entrevista con NBC News, cuyos extractos fueron transmitidos este domingo 8 de diciembre.









«Si pagan sus cuentas y nos tratan justamente, la respuesta es ‘absolutamente, me quedaré en la OTAN'».declaró el futuro presidente estadounidense, antes de responder: » bastante « a la pregunta de si consideraría abandonar la Alianza Atlántica en caso contrario.





Endurecimiento del tono sobre la inmigración





Donald Trump también anunció que intentaría poner fin a la tenencia de la tierra en Estados Unidos desde el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero, después de hacer de la inmigración el tema principal de su campaña.









“Ustedes saben que si alguien pone un pie, solo un pie (…) en nuestro territorio: “Felicidades, ahora eres ciudadano de los Estados Unidos de América””declaró el futuro presidente estadounidense en una entrevista con NBC News, mientras que la ley de tierras en Estados Unidos se refiere en realidad a las personas nacidas en el territorio, antes de añadir: «Vamos a ponerle fin porque es ridículo».. Cuando se le preguntó cómo derogaría este derecho consagrado en la Constitución, Donald Trump no proporcionó detalles.





Cuando regrese al poder, se esforzará por expulsar a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, afirmó. “Creo que tenemos que hacerlo, y es difícil, es algo muy complicado de hacer”respondió el futuro presidente estadounidense a NBC News, cuando se le preguntó si su plan era expulsar durante sus cuatro años de mandato a todas las personas presentes ilegalmente en Estados Unidos.





En cuanto a la economía, Donald Trump dijo que no podía «garantizar» que los precios al consumo no aumentarían para los hogares americanos como consecuencia de los derechos de aduana que pretende aplicar, al tiempo que reitera que se trata de una “ferviente partidario” de esta política económica. “No puedo garantizar nada”declaró el republicano cuando se le preguntó si podía garantizar que las familias estadounidenses no tendrían que pagar más, antes de precisar que, en su opinión, los derechos de aduana “No les costó nada a los estadounidenses”.