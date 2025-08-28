“Oponerse a nuclear y renovable nos llevará al muro”





Funcionarios y personalidades electos, incluidos François-Xavier Bellamy, Alexandre Jardin, David Lisnard y Robert Ménard, han publicado en una columna del 12 de agosto, publicada en “Le Figaro”, llamado para bloquear el Programa de Energía de Multivos años (PPE3). Ella se prepararía “Una duplicación” facturas de electricidad y un “Condenación de la muerte” de la economía francesa. Esta prueba se basa en figuras inexactas y truncadas, pero sobre todo oscurece un punto esencial: lo peor sería no hacer nada. Informar inversiones esenciales condenaría a nuestro país a una mayor dependencia de los combustibles fósiles importados, con la clave una factura mucho más pesada para los hogares y las empresas y una deriva climática aún más severa.





Los autores del Tribune blanden el espectro con un costo “300 mil millones de euros” Para justificar el abandono del PPE3, pero no parecen entender de qué están hablando exactamente. De hecho, una buena parte de estas inversiones son vitales para electrificar la economía que apoyan los autores del Tribune. Este costeo es, originalmente, una adición realizada por el Diputado RN Jean-Philippe Tanguy: se sumó a las inversiones necesarias para la actualización de la red eléctrica francesa envejecida y su adaptación al cambio climático (para que las redes se resistieran, por ejemplo, con un mayor calor), una estimación aproximadamente falsa de la carga de soporte para las energías renovables. Lo estima mucho más allá de los 100 mil millones de euros, mientras que la Comisión Reguladora de Energía, lo coloca, en su escenario mediano, a 65 mil millones de euros en total, distribuido cada año hasta 2060 … y al mismo tiempo los autores nunca evocan el proyecto de ley de 50 a 70 mil millones de euros en combustibles fósiles importados que el francés pagan cada año en realidad no son los aliados … …





Esta plataforma reconoce en media palabra que el precio mayorista de la electricidad colapsa cuando aumenta la producción renovable … esto es precisamente lo que protege a los consumidores. En 2022, en medio de la crisis de gas agravada por juicios masivos de reactores nucleares, el eólico y la energía solar se permiten reducir la dependencia de las centrales fósiles, lo que limita el aumento de los precios. Además, Francia renovable enfatiza que los productores de ENR pagaron 16.500 millones de euros al estado y los consumidores entre 2021 y 2023, compensando parcialmente los SIDA recibidos durante la década.









Sí, los autores de este foro tienen razón: el 22 % de los franceses se descubren desde el 15 del mes y más del 50 % terminan en el rojo. Sí, las fallas comerciales han alcanzado un récord durante quince años. Pero el bloqueo de la transición acepta que estas cifras están empeorando: sin nuevos medios de descarbón y producción competitiva, Francia se verá obligada a continuar sujeto a la volatilidad del gas y el petróleo a través de sus importaciones. Las crisis de 2022 y 2023 mostraron que el costo social de la inacción excede con creces el PPE3.





Los peores escenarios serían congelar nuestro sistema de energía





Oponerse a Nuclear and Enr es inútil. Sí, la nuclear puede ser una solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sus defensores se olvidan de presentar su debilidad: su costo. Invertir en una central eléctrica EPR moderna cuesta KW seis veces más que para nuestras plantas de energía histórica, según el Tribunal de Auditores. Por lo tanto, la renovación completa del equivalente de nuestra flota nuclear que envejece costará cientos de miles de millones de dinero público sin contar la financiación asociada del sector aguas arriba y aguas abajo del combustible nuclear. Por lo tanto, este PPE3 evoca el lanzamiento de catorce EPR sin ninguna cita firmemente establecida, mientras que el proyecto Sizewell C en Inglaterra se anuncia en más de 100 mil millones de euros para dos EPR por el “Financial Times” (700 millones de euros para catorce EPR) …





Como recordatorio, el costo de los paneles solares ha disminuido en un 90 % desde 2010, el de las turbinas eólicas terrestres en un 50 % y baterías del 90 % en diez años. El problema de la intermitente, por lo que los acusados ​​de las energías renovables pronto pertenecerán al pasado: en California, las capacidades de almacenamiento de las baterías compensan la falta de sol o viento y allanarán el camino hacia una nueva revolución energética. En este contexto, es difícil ver cómo la inversión masiva en nuclear puede reducir la factura de los franceses. La integración gradual de ENC, junto con el almacenamiento y la gestión inteligente de la red, es la única forma de mantener la seguridad de la oferta y limitar el aumento en la factura a largo plazo.





Los peores escenarios serían ceder a miedo y congelar nuestro sistema de energía. Esto sería una dependencia prolongadora de los combustibles fósiles importados, exponer a los hogares a nuevos precios, privar a nuestras compañías de electricidad baratas necesarias para su competitividad, perder la oportunidad de crear miles de empleos en los sectores de transición industrial y no contribuir a la lucha contra el cambio climático. Para evitar este desastre, se debe dar prioridad a los proyectos que presentan un triple beneficio: económico, ecológico y social. Para esto, es necesario invertir en la electrificación de usos, almacenamiento, flexibilidad y redes.





El debate energético no puede reducirse a una reclamación de consignas. El PPE3 no es un “retención” sino un plan perfectable que debe discutirse, enmendar, seguro. La verdadera retención sería privar a Francia de su transición energética, condenando a los hogares y las empresas a someterse a la tiranía de los mercados fósiles una y otra vez. Es inacción, no acción, lo que prepararía la crisis social más grave.





Firmador:





Alain Grandjean, presidente de la otra economía

Jacques Lévy, investigador de ciencias sociales, desempleado

Angel Blanchard, estudiante de doctorado en la Silla Economy du Climate y Centrale Supélec

Xavier Desjardins, profesor de la Universidad de Sorbonne

Thibaud Voïta, Asesor del Instituto Jacques-Delors y director de Maestro en Em Lyon

Stéphane His, consultor y presidente de la Asociación de Energías Renovables de Energías para todos