



Las Naciones Unidas acaban de confirmar lo que todos los observadores ya sabían: la hambruna está en marcha en Gaza. Este anuncio llega a dar peso a los arrestos de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, que, el lunes 18 de agosto, dijo que Israel lidera un “Campaña deliberada dirigida a morir de hambre de Gaza” y destruido “Salud, bienestar y tejido social de la vida palestina”. Para la Organización de los Derechos Humanos, que ha realizado entrevistas con personal desplazado y médico, la combinación fatal de hambre y enfermedad no es una “Fallout malenconas” Operaciones militares israelíes, pero una estrategia.





Si bien la evaluación general ahora supera los 60,000 muertos, otra masacre se avecina: la del hambre. El programa mundial de alimentos habla de medio millón de personas al borde de la hambruna, con personas que luchan por acceder a agua y alimentos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa israelí aún afirmó el 12 de agosto que no existía “No hay signos de desnutrición generalizada” En la tira de Gaza.









Como si eso no fuera suficiente, las epidemias completan los sobrevivientes. La famosa revista médica “The Lancet” informó, el 16 de agosto, la explosión de una epidemia de meningitis por rayos en refugios superpoblados y no saludables, donde el 90 % de la población se movió repetitivo por la evacuación israelí. En el Hospital Nasser en Khan Younès en el sur de la Franja de Gaza, más de cuarenta niños son tratados por sospecha de meningitis, a menudo sin antibióticos, sin electricidad, sin equipos estériles. Los niños febriles convulan en el suelo.





Desde el comienzo de la ofensiva en octubre de 2023, más de mil cuidadores han sido asesinados y esta es una estimación muy conservadora. Los hospitales, clínicas y laboratorios se destruyen metódicamente. El doctor Munnir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud en Gaza, habla sobre “Genocidio de salud”. Los amputados no tienen sillas de ruedas, los diabéticos ya no tienen insulina, los pacientes crónicos ya no reciben tratamientos. Matar a los cuidadores y destruir hospitales está condenando a los heridos, los enfermos, los niños … a una muerte retrasada.





Una muerte planificada





Pero la guerra no se detiene en los cuerpos. Penetra en las mentes, destruye las vidas internas. Pensemos en todos estos niños y adolescentes, en el futuro futuro, que sea cual sea el resultado del conflicto sufrirá síntomas de estrés postraumático y depresión severa. Los trauma están enraizados, se transmiten en silencio. Los niños heredan las ansiedades de sus padres, el duelo inacabado. El futuro se basa en un campo de ruinas psicológicas. Una generación completa está condenada a crecer sin cuidado, sin apoyo, sin horizonte.





Cada hospital bombardeado, cada médico asesinado, cada medicamento no encontrado agrega una piedra al edificio de muerte planeado. Gaza ya no es solo un territorio asediado: se ha convertido en un laboratorio de salud y destrucción psicológica. La comunidad internacional se refugia detrás de las palabras prudentes, habla de “crisis humanitaria”. Pero la observación es implacable: Gaza muere metódicamente y ante nuestros ojos.





La medicina es un lenguaje universal, un compromiso con los humanos. Matar a los cuidadores, destruir hospitales, bloquear la medicación está atacando a la humanidad misma. En otros contextos, se dice que estos actos se describen como crímenes de guerra. ¿Por qué no aquí? Podemos debatir la política, la diplomacia, las fronteras. Pero hay una línea que nunca debe ser cruzada: la del ataque a la vida desnuda, la de los niños hambrientos, pacientes privados, los sobrevivientes abandonados, condenados a la vida mutilada. En Gaza, esta línea se cruza todos los días, en un silencio ensordecedor.



