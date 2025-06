Olivier Faure reelegió el primer secretario del Partido Socialista contra Nicolas Mayer-Rossignol, después de una estrecha votación

Por

6 de junio de 2025

El psicodrama finalmente se evitó: después de una noche inquieta y una batalla de cifras entre los dos competidores, anunció el Partido Socialista, este viernes 6 de junio de la mañana, que Olivier Faure había ganado el 50.9 % de los votos emitidos contra el 49.1 % para el alcalde de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol y, por lo tanto, era “Reelegido”en el hilo, como primer secretario.









“Jueves 5 de junio, después de una apretada votación, Olivier Faure fue elegido como el primer secretario del Partido Socialista”anunció la PS en un comunicado de prensa, y agregó que el resultado fue “Reconocido por todos”. Aunque todavía se esperan los resultados de ciertas federaciones, ya no podrán revertir el resultado de la boleta electoral, dijo la fiesta.





“Todas mis felicitaciones a Olivier Faure, sus partidarios”también reaccionó a X Nicolas Mayer-Rossignol, agradeciendo a los aproximadamente 12,000 activistas, “Casi la mitad” Los votantes, enfatiza, habiéndolo elegido. Los resultados finales se ratificarán en el Congreso programado en Nancy (Meurthe-Et-Moselle) del 13 al 15 de junio.









“Un partido socialista anclado en el corazón de la izquierda”





“Gracias a los activistas que renovan su confianza en mí”porque su parte escribió en X Olivier Faure, después de su estricta victoria. “A partir de mañana, continuaremos el trabajo comenzó en 2018 para amplificar la dinámica, con un partido socialista anclado en el corazón de la izquierda”Añadió, dando la bienvenida a su competidor y su apoyo.









Dos años después del Congreso de Marsella, que había visto a los mismos dos candidatos compitiendo por la victoria durante varios días, en el contexto de acusaciones de fraude, la noche de jueves a viernes había dado lugar a una nueva disputa de cifras, una vez más dando la imagen de un partido profundamente dividido. El campamento de Olivier Faure rápidamente reclamó la victoria, pero la de su competidor mencionó una brecha de voz demasiado apretada para cualquiera que pueda afirmar estar a la cabeza.









“Estamos codo, nadie puede decir quién ganó”así había afirmado al alcalde de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, poco antes de la 1 de la mañana, evocando una brecha “Menos de 150 votos”. “Lo que la gerencia comunicó no tiene nada que ver con la realidad”había comentado sobre el ex subdirector David Assouline. “El resultado final será muy apretado de todos modos”había agregado a los seguidores del alcalde de Rouen, viéndolo “Una negativa” Para la dirección saliente.





Olivier Faure había llegado a la cima de la primera ronda el 27 de mayo, con el 42.21 %de los votos, por delante del alcalde de Rouen Nicolas (40.38 %) y Boris Vallaud el jefe de agentes socialistas (17.41 %), que no podían permanecer en la segunda ronda. A partir de las 5 p.m. a las 10 p.m. El jueves, los 40,000 miembros del partido fueron llamados a decidir elegir el número uno del partido.





Estrategia presidencial





Olivier Faure dejó un poco favorito en este duelo. Los dos hombres compiten en particular en su estrategia para las elecciones presidenciales. Olivier Faure está a favor de una gran unión del no mélenchonista que se fue para 2027, desde el líder en el lugar público Raphaël Glucksmann hasta el ex diputado de LFI François Ruffin, con vistas a una candidatura conjunta. Nicolas Mayer-Rossignol, quien deploró el jueves en FranceInfo una víctima de PS de“Un debilitamiento y un estrechamiento”aboga por 2027 la construcción de“Una gran fiesta” Reuniendo a los socialistas y a los que giran, como Raphaël Glucksmann o Bernard Cazeneuve.









Boris Vallaud, en línea con la línea estratégica del primer secretario saliente, dijo que votaría por él de forma personal pero que no dio una instrucción de votación a sus tropas, compartidas entre los dos campos. Y advirtió que su elección no era “Un cheque blanco” Para Olivier Faure, a quien critica la falta de trabajo interno y la división del partido.









Nicolas Mayer-Rossignol reunió a su alrededor una coalición antifauro (rechaza este término), del alcalde de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy al Presidente de Occitanie Carole Delga, a través del diputado de Eure Philippe Brun y el alcalde de Saint-Oeen Karim Bouamrane. Todos acusan a Olivier Faure of Management “Clánico” de la fiesta, y“Ambigüedad” Con respecto a Jean-Luc Mélenchon e Insumise France, incluso si el primer secretario saliente se ha separado durante varios meses desde quien había hecho una alianza en 2022 con las nueces y en 2024 con el nuevo frente popular.





“No me arrepiento de lo que hemos hecho” respondió Olivier Faure, enfatizando que cuando la PFN llegó en la parte superior de las elecciones legislativas anticipadas en 2024, “Nicolas Mayer-Rossignol no lo consideró un inepto”. Su rival también lo critica por usar el Congreso como trampolín para las elecciones presidenciales. “Este Congreso no tiene la intención de designar a un candidato para 2027”responde Olivier Faure. Incluso si algunos de sus familiares ya lo imaginan un candidato.