Olivier Faure anuncia un Congreso de «junio» y será candidato para su sucesión

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, anunció el domingo la celebración de un Congreso de la PS en junio, y que se presentaría a su sucesión después de ya siete años a la cabeza de su entrenamiento político.





«Espero que en la primera mitad podamos terminar con este Congreso y que podamos despejar bien la línea»dijo en el conjunto de Francia 3, diciendo que había informado el «Chefs» diferentes sensibilidades de la fiesta que «Será en junio» Sin especificar la ciudad en la que se llevarán a cabo las festividades.





«Seré candidato para mi propia sucesión porque quiero ir al final de lo que hemos emprendido y permitirnos encontrar a la izquierda, encontrar la electricidad y los votantes que han estado carentes»agregó al que es disputado internamente por una línea que desea el descanso final con la rebelde Francia de Jean-Luc Mélenchon.









Tackle de Holanda





Cuando se le preguntó sobre la solicitud del ex presidente François Hollande para que abandonara el lugar, respondió que este último quería «Renovación devolviéndose, proponiendo ser el nuevo jefe del Partido Socialista»que ya logró durante diez años.





«Creo que esto no es exactamente lo que hemos llevado a cabo durante siete años y no creo que también sea la voluntad de los socialistas»agregó Olivier Faure.









Olivier Faure tomó la cabeza de una fiesta decorada hace siete años después del Holanda Quinquennium y el fallo mordaz de las elecciones presidenciales de 2017. Ecologistas, comunistas: primero dentro de las nueces, del nuevo frente popular después.





Una alianza en particular con las tropas de Jean-Luc Mélenchon que había sido muy criticada por él en el último Congreso, en Marsella a principios de 2023, donde su moción apenas se había inclinado contra la de Nicolas Mayer-Rossignol, defensor de un defensor Anti Line -lfi.





Pero el contexto interno ha cambiado. François Hollande regresó a la arena política al encontrar en junio pasado su asiento como diputado en Corrèze. Utiliza toda su influencia para alentar a los socialistas a romper con Jean-Luc Mélenchon. También es hostil a la idea de una candidatura conjunta de izquierda.





Balance





En un juego de equilibrio, Olivier Faure ha estado en las últimas semanas para operar una muda reformista a su partido: ha negociado con el gobierno de François Bayrou para obtener algunas concesiones sobre el presupuesto y, como tal, se ha negado a votar la censura rechazada.





Pero defendió el domingo 3 la moción de censura espontánea que el grupo de PS debe depositar esta semana «Una forma de triunfo del debate público bajo los auspicios del gobierno» por François Bayrou.





Es poco probable que esta moción se apruebe porque el RN anunció que no la votaría, pero si la extrema derecha cambie de opinión, «El gobierno caería y lo sería»explicó al que también debe tranquilizarlo más «Unionistas» de su campamento.





Surge como unidad





Porque de nuevo, el líder de la francia rebelde no se acecha sus palabras contra Olivier Faure que juzga «excede»y contra la decisión de los socialistas de no censurar el presupuesto. “Ya no son nuestros aliados. Si quieren ser socios, estará en acción y si dejan de ayudar a este gobierno a sobrevivir «Cingle, además, Jean-Luc Mélenchon en el «Tribune el domingo». Para él “François Hollande tiene manos. Regresó a todo el grupo socialista en un año. No es nada. Está en el corazón de la competencia por el liderazgo de los centros ».





Un argumento que Olivier Faure se refuta, con gusto que se refiere a ambos «Un tiranosaurio y un diplodocus» lucha «Durante 30 años». Y aterrizar como una reunión de una izquierda que «Ve del radical izquierdo a la izquierda de François Hollande».





¿Será esto suficiente para extinguir la competencia por el jefe de una fiesta que a menudo se ha utilizado en las guerras de intestino? Si Olivier Faure no ha declarado oficialmente oponentes, socialistas «Empuja mucho» El jefe del grupo de diputados Boris Vallaud en «Ve allí».





El diputado de Eure Philippe Brun podría tal vez también defender sus posibilidades, después de haber castigado en diciembre pasado en una reunión «Letargo» de una fiesta que no «No puede ser solo una máquina para entregar inversiones».