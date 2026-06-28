El cine tiene su Festival de Cannes, el heavy metal, su Hellfest… ¿Y la economía? Cada año, desde hace veinticinco años, en los primeros días de julio, los Encuentros de Aix-en-Provence organizados por Le Cercle des Economistes se han consolidado como el foro más grande de Europa: más de 400 responsables y expertos, 88 mesas redondas y debates ante 9.000 oyentes. “Navegar en un mundo sin puntos de referencia”: este es el lema de este 26mi edición. “Entre tensiones geopolíticas, agitaciones económicas, desafíos climáticos y fragmentación de las sociedades, nuestros intercambios permitirán reconstruir horizontes comunes llevando al Norte y al Sur al diálogo, restaurando la confianza en la idea de progreso y dando su pleno lugar a las generaciones jóvenes, que tomarán las decisiones de hoy mañana.” teoriza el economista Jean-Hervé Lorenzi, presidente de los Rencontres.

Este voluntarismo parece ser un antídoto intelectual, un año antes de una elección presidencial crucial. En busca de soluciones (¡y contactos!), Edouard Philippe, Marine Tondelier, François Hollande y Gabriel Attal han anunciado su llegada. Estos aspirantes al cargo supremo podrán medir lo que está en juego en la batalla electoral. Mientras el crecimiento económico francés se estanca (+0,7% previsto para finales de año) y el desempleo comienza a aumentar de nuevo (8,4% previsto para finales de 2026) –mientras los Estados Unidos de Donald Trump crean un desorden global sin precedentes–, la inteligencia artificial (IA) promete barrer todo a su paso. Según la OCDE, casi el 28% de los empleos parecen muy expuestos a su desarrollo. La que promete ser la mayor revolución tecnológica del siglo XXImi siglo sera al final ¿Destructivo o creativo? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo debatirá en línea con los economistas Stefanie Stantcheva, especialista en fiscalidad y su efecto, en particular, en la innovación, y Philippe Aghion, premio Nobel y experto en crecimiento e inteligencia artificial.

Otras fracturas contemporáneas serán radiografiadas. En particular, será una cuestión de soberanía y modelos de poder: en un momento de tensiones comerciales reforzadas por las políticas de Trump, ¿puede Europa volverse plenamente soberana sin relajar su doctrina sobre los monopolios para crear campeones mundiales? Una pregunta formulada en Aix, cuya respuesta depende en gran medida de nuestra capacidad para resolver la crisis presupuestaria y financiar las transiciones. Pero también para reducir las desigualdades que crecen entre generaciones: desde la precaria integración de la Generación Z hasta la relativa protección de las personas mayores, el modelo social parece estar bajo tensión. ¿La salvación vendrá de una redefinición del significado del trabajo y del compromiso corporativo? El 4 de julio, a las 11:30 horas, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” acogerá una polémica sobre este punto que reunirá a Sibylle Le Maire y Maxime Sbaihi del Club Landoy, un colectivo de empresas movilizadas por la demografía, y a Jean-Pierre Letartre, presidente de la organización empresarial Entreprises et Cités.

Otro gran desafío: financiar nuestro sistema de salud. Si bien Francia estaba en lo más alto del podio mundial por la calidad de su atención a principios de la década de 2000, ahora ha caído de su pedestal. Prueba de ello son las dificultades de los hospitales públicos, los desiertos médicos y, sobre todo, el escaso acceso a las últimas innovaciones médicas. Este será el tema de una mesa redonda organizada por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el 3 de julio a las 10:30 horas, que reunirá a Laurence Tiennot-Herment, presidenta del AFM-Téléthon, Delphine Aguiléra-Caron, presidenta del laboratorio Johnson & Johnson en Francia, Pascal Le Guyader, director adjunto de Leem, lobby de las empresas farmacéuticas, Olivier Brenza, director de Aésio (grupo Aéma), y Christian Schmidt de La Brélie, director de la aseguradora Klésia.

“En un mundo sin puntos de referencia”, los Encuentros concluirán sin embargo con una nota de esperanza. Durante la sesión de clausura, André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, Gabrielle Halpern, filósofa, Louise Mushikiwabo, secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), y el opositor iraní Reza Pahlavi trabajarán, por tanto, en la realización de una aspiración común: “La de un mundo más lúcido y más habitable, en el que podamos orientarnos gracias a nuevas brújulas, basadas en la confianza y la pluralidad. » Prueba de que la economía no puede reducirse al egoísmo de sus actores.